Cumpliendo su último deseo: pidió ser enterrado junto a la motocicleta que tanto le costó comprar

El FC Barcelona se impuso con autoridad 4-1 al Espanyol en el derbi catalán, en un resultado que lo acerca al título de LaLiga. El conjunto azulgrana dominó el encuentro desde la primera mitad, donde Ferran Torres marcó un doblete con asistencias de Lamine Yamal.

En la segunda parte, el Espanyol logró descontar por medio de Pol Lozano, pero el Barcelona mantuvo el control del partido y sentenció en los minutos finales con goles de Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Hansi Flick amplía su ventaja en la cima de la tabla, consolidando su posición como principal candidato al título en la recta final del campeonato.

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