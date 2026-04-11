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Cumpliendo su último deseo: pidió ser enterrado junto a la motocicleta que tanto le costó comprar
Un hombre fue sepultado junto a su motocicleta en cumplimiento de su último deseo, el cual había expresado en vida como una forma de permanecer acompañado del vehículo que tanto esfuerzo le costó adquirir.
De acuerdo con la información difundida, familiares y allegados decidieron respetar la voluntad del fallecido, realizando el sepelio con la motocicleta junto al féretro, en un hecho que ha generado diversas reacciones en redes sociales por el significado simbólico del gesto. El acto fue descrito como un homenaje a la importancia que la motocicleta tenía en su vida.
Nacionales
Dos personas lesionadas en accidente vial en Zaragoza
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información disponible, el percance vial se registró cuando un camión que transportaba tierra impactó contra los separadores de la carretera, lo que provocó la caída de escombros sobre la vía. Posteriormente, un motociclista que circulaba por la zona derrapó debido a la presencia de material en la carretera, resultando también lesionado.
Ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial, según el reporte preliminar de las autoridades.
Internacionales -deportes
Barcelona golea al Espanyol en el derbi y se acerca al título de LaLiga
El FC Barcelona se impuso con autoridad 4-1 al Espanyol en el derbi catalán, en un resultado que lo acerca al título de LaLiga. El conjunto azulgrana dominó el encuentro desde la primera mitad, donde Ferran Torres marcó un doblete con asistencias de Lamine Yamal.
En la segunda parte, el Espanyol logró descontar por medio de Pol Lozano, pero el Barcelona mantuvo el control del partido y sentenció en los minutos finales con goles de Lamine Yamal y Marcus Rashford.
Con esta victoria, el equipo dirigido por Hansi Flick amplía su ventaja en la cima de la tabla, consolidando su posición como principal candidato al título en la recta final del campeonato.
Internacionales
Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan al menos 10 muertos
Al menos 10 personas murieron tras una serie de ataques israelíes registrados en el sur de Líbano, en medio de la escalada de violencia en la región. Los bombardeos se producen en el contexto del conflicto entre Israel y el grupo Hezbolá, que ha intensificado los enfrentamientos en las últimas semanas.
De acuerdo con reportes, los ataques han impactado diversas zonas, provocando víctimas mortales y daños materiales, mientras continúan las operaciones militares en el área. La situación se mantiene tensa, con intercambios de fuego que han dejado un creciente número de afectados.