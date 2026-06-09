MINED anuncia suspensión de clases presenciales por la Tormenta Tropical Cristina

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió a una delegación de más de 15 empresarios del Estado Plurinacional de Bolivia, representantes de diversos sectores productivos, entre ellos farmacéutico, tecnológico, alimentos, turismo, Fintech, agroindustria, entre otros.

El Vicepresidente Ulloa dio la bienvenida a la delegación y destacó la transformación vivida bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele. Resaltó que El Salvador cuenta con la Comisión Nacional de Activos Digitales, especializada en la certificación de empresas del ecosistema, lo que posiciona al país como un referente internacional en materia de innovación financiera. De igual manera, señaló los avances alcanzados en el ámbito laboral, destacando la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT como un hecho histórico.

Asimismo, se refirió a los cambios impulsados en áreas prioritarias como salud, tecnología e infraestructura social. Entre ellas, mencionó la plataforma Doctor SV, que ya registra 1.5 millones de usuarios, más de 2 millones de recetas de medicamentos y un 98% de satisfacción; así como la inauguración del nuevo Hospital Rosales, muestra de la visión del Gobierno para elevar la calidad de los servicios estatales bajo el principio de que lo público debe ser mejor que lo privado.

La Subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, presentó a los empresarios las oportunidades que ofrece la nación en sectores estratégicos, así como la posibilidad de desarrollar agendas a la medida, según los intereses de cada inversionista. A su vez, la Embajadora de El Salvador en Bolivia, Ana Rivas, destacó que esta es la segunda delegación empresarial que viaja al país y el creciente interés del sector privado boliviano por conocer el clima de negocios salvadoreño.

En sus participaciones, los empresarios expresaron el interés de invertir y expandir operaciones en El Salvador en sectores estratégicos como alimentos, farmacéutica, tecnología, Fintech, café y granos. Además, destacaron el clima de seguridad, la certeza jurídica y el liderazgo tecnológico, agradeciendo el acompañamiento de la Embajada de El Salvador en Bolivia para concretar este acercamiento empresarial.

Dicho encuentro reafirma el posicionamiento de El Salvador como un destino confiable para la inversión extranjera y como una plataforma estratégica para la expansión empresarial en la región.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...