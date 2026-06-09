Nacionales
MINED anuncia suspensión de clases presenciales por la Tormenta Tropical Cristina
El Ministerio de Educación (MINED) anunció la suspensión de clases y actividades académicas presenciales en todo el país para el martes 9 y miércoles 10 de junio, como medida preventiva ante la influencia de la tormenta tropical Cristina y la alerta naranja vigente.
La disposición aplica para todos los centros educativos públicos y privados, así como para universidades e instituciones de educación superior a nivel nacional. La medida abarca todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior.
Según el comunicado oficial, las universidades tendrán la facultad de determinar si continúan desarrollando sus actividades mediante la modalidad virtual durante los días en que permanezca la suspensión de clases presenciales.
Las autoridades indicaron que la decisión busca resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante los riesgos asociados a las lluvias, entre ellos deslizamientos de tierra, derrumbes, inundaciones y el desbordamiento de ríos y quebradas.
Asimismo, hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno y a seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil.
Nacionales
El Salvador en el foco de los inversionistas
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió a una delegación de más de 15 empresarios del Estado Plurinacional de Bolivia, representantes de diversos sectores productivos, entre ellos farmacéutico, tecnológico, alimentos, turismo, Fintech, agroindustria, entre otros.
El Vicepresidente Ulloa dio la bienvenida a la delegación y destacó la transformación vivida bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele. Resaltó que El Salvador cuenta con la Comisión Nacional de Activos Digitales, especializada en la certificación de empresas del ecosistema, lo que posiciona al país como un referente internacional en materia de innovación financiera. De igual manera, señaló los avances alcanzados en el ámbito laboral, destacando la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT como un hecho histórico.
Asimismo, se refirió a los cambios impulsados en áreas prioritarias como salud, tecnología e infraestructura social. Entre ellas, mencionó la plataforma Doctor SV, que ya registra 1.5 millones de usuarios, más de 2 millones de recetas de medicamentos y un 98% de satisfacción; así como la inauguración del nuevo Hospital Rosales, muestra de la visión del Gobierno para elevar la calidad de los servicios estatales bajo el principio de que lo público debe ser mejor que lo privado.
La Subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, presentó a los empresarios las oportunidades que ofrece la nación en sectores estratégicos, así como la posibilidad de desarrollar agendas a la medida, según los intereses de cada inversionista. A su vez, la Embajadora de El Salvador en Bolivia, Ana Rivas, destacó que esta es la segunda delegación empresarial que viaja al país y el creciente interés del sector privado boliviano por conocer el clima de negocios salvadoreño.
En sus participaciones, los empresarios expresaron el interés de invertir y expandir operaciones en El Salvador en sectores estratégicos como alimentos, farmacéutica, tecnología, Fintech, café y granos. Además, destacaron el clima de seguridad, la certeza jurídica y el liderazgo tecnológico, agradeciendo el acompañamiento de la Embajada de El Salvador en Bolivia para concretar este acercamiento empresarial.
Dicho encuentro reafirma el posicionamiento de El Salvador como un destino confiable para la inversión extranjera y como una plataforma estratégica para la expansión empresarial en la región.
Nacionales
Protección Civil dispone de 180 albergues ante incremento de lluvias en el país
Ante el incremento de lluvias que se registra en el territorio nacional, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que la institución dispone de al menos 180 albergues preparados para atender a la población en caso de emergencias.
Amaya señaló que estos espacios cuentan con las condiciones necesarias para brindar refugio temporal a las personas afectadas y están ubicados en puntos estratégicos del país para facilitar la atención oportuna.
Asimismo, indicó que Protección Civil mantiene coordinación con diversas instituciones con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo a la población.
Las autoridades también informaron que continúan vigilando diferentes zonas identificadas como de riesgo, con el objetivo de prevenir emergencias y atender oportunamente cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas.
Nacionales
Tome nota: Cancillería anuncia fechas límites para aplicar a becas en el exterior
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene abiertas seis convocatorias para becas de estudios en el exterior, dirigidas a personas interesadas en cursar primeras carreras, posgrados y cursos cortos en distintos países.
Según detalló Cancillería, las oportunidades académicas están disponibles en naciones como Marruecos, México y Estados Unidos. A través de una publicación en la red social X, la institución invitó a los interesados a conocer las becas vigentes y los requisitos establecidos para cada convocatoria.
Las personas que deseen aplicar deberán ingresar al sitio web rree.gob.sv/becas/, donde podrán consultar las bases de las convocatorias, los requisitos de participación y las fechas límite de inscripción.
De acuerdo con la información proporcionada por Cancillería, las próximas fechas de cierre para aplicar son el 15 de junio para programas en Marruecos e Italia, el 22 de junio para México, el 7 de julio para Japón y el 31 de julio para Belice y Estados Unidos.
Las becas son gestionadas a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación internacional para los salvadoreños.