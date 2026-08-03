Política
Vicepresidente Félix Ulloa se muestra optimista por prórroga del TPS y destaca preparación del país ante cualquier escenario
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, ofreció una entrevista en la que abordó temas de alta relevancia para los salvadoreños, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Durante la conversación con un veterano experiodista, el funcionario se refirió a la seguridad, el Estatus de Protección Temporal (TPS), el desarrollo económico y las perspectivas del país.
Ulloa expresó que el gobierno mantiene una postura optimista respecto a una eventual prórroga del TPS. Al mismo tiempo, subrayó que El Salvador se ha venido preparando para cualquier situación que pueda presentarse en relación con este beneficio migratorio que beneficia a cientos de miles de compatriotas en Estados Unidos.
En materia de seguridad, el vicepresidente recordó el contexto en el que se encontraron las instituciones al inicio de la administración. Señaló que los jueces eran intimidados por los pandilleros, lo que hizo necesario depurar el sistema judicial para garantizar su independencia y efectividad.
“Fue necesario depurar el sistema judicial”, afirmó Ulloa al explicar las medidas tomadas para recuperar el control institucional frente a las estructuras criminales. Esta depuración, según explicó, formó parte de una estrategia más amplia que permitió reducir de manera drástica los niveles de violencia.
El funcionario también habló sobre el nuevo El Salvador que se está construyendo. Destacó los avances en seguridad como base fundamental para atraer inversión, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población. La transformación del país, dijo, no se limita a la contención del crimen, sino que busca consolidar un entorno de estabilidad y oportunidades.
Sobre el desarrollo, Ulloa se refirió a las perspectivas positivas que se abren gracias a la reducción de la violencia y al clima de confianza que se ha generado. Indicó que el gobierno trabaja de manera sostenida para consolidar estos logros y proyectar al país como un destino atractivo para la inversión y el turismo.
El vicepresidente enfatizó que la preparación ante escenarios migratorios forma parte de una visión integral. “El país se ha venido preparando para cualquier situación”, sostuvo, al tiempo que reiteró el optimismo oficial sobre la continuidad del TPS.
La entrevista permitió conocer de primera mano la posición del gobierno sobre temas que impactan directamente a la diáspora y a la población local. Ulloa reafirmó el compromiso de continuar trabajando por la seguridad, el desarrollo y mejores oportunidades para todos los salvadoreños.
Política
Partidos políticos tendrán un mes para inscribir candidaturas ante el TSE
Los partidos políticos deberán inscribir sus candidaturas para las elecciones generales de 2027 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral publicado por la institución.
Previamente, tras la convocatoria oficial a elecciones prevista para el 30 de septiembre, los institutos políticos deberán acudir ante el TSE y las Juntas Electorales Departamentales (JDE) para presentar las respectivas solicitudes de inscripción, tal como lo establece el Código Electoral.
Según el documento del TSE, durante ese período deberán presentarse oficialmente ante la secretaría del organismo las fórmulas presidenciales y las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa.
El artículo 142 del Código Electoral establece que este procedimiento iniciará un día después de que el TSE realice la convocatoria oficial a las elecciones, programadas para el 28 de febrero de 2027.
En cuanto a las candidaturas para concejos municipales, el mismo artículo señala que el proceso comenzará un día después de que las Juntas Electorales Departamentales hayan tomado posesión de sus cargos, es decir, tras la correspondiente protesta de ley.
De acuerdo con el calendario electoral, la inscripción de candidaturas para concejos municipales se desarrollará del 9 al 19 de noviembre de 2026.
El Código Electoral también establece que las solicitudes de inscripción de candidatos a presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República deberán presentarse personalmente. En el caso de las candidaturas a diputados y concejos municipales, las solicitudes podrán ser presentadas personalmente o por representantes acreditados por los respectivos partidos políticos o coaliciones inscritas.
Como antecedente, para las elecciones de 2024 el TSE recibió siete solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales, de las cuales seis fueron aprobadas y una fue declarada inadmisible, correspondiente al Partido Independiente Salvadoreño (PAIS).
En el caso de las candidaturas a diputados, el Tribunal recibió 121 solicitudes de inscripción. De estas, 110 fueron aprobadas y 11 denegadas, una de Cambio Democrático y diez del PAIS, de conformidad con la ley.
Asimismo, fueron inscritas 509 candidaturas a diputaciones y se registraron un total de 327 solicitudes de inscripción para concejos municipales, según la memoria del TSE.
Política
El Chino Flores asegura que Rafael Aguirre está “entregando su alma” al pueblo
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2027, Rafael Aguirre, está “entregado a la causa” y a los salvadoreños.
Durante la entrevista Hablando Claro, Flores expresó que Aguirre mantiene un compromiso con la población. “El doctor (Rafael Aguirre) no es que esté sacrificándose como sacrificio, pero el doctor está entregando su alma a este pueblo”, manifestó.
Asimismo, señaló que la candidatura presidencial de Aguirre es resultado de la decisión del partido de impulsar un proceso de ciudadanización.
El dirigente también aseguró que la postulación de Aguirre representa una esperanza para el FMLN, al considerar que se trata de “un excelente médico” que ha representado la lucha de distintos gremios, especialmente del sector salud, junto con Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia.
“El FMLN ve en el doctor Aguirre un aliado, una persona con capacidad de sacar adelante este país, a todos los sectores, a la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los emprendedores, porque se trata de no dejar a nadie afuera, incluso a los opositores”, afirmó Flores.
Además, sostuvo que, de ganar Aguirre la elección presidencial, por primera vez la población tendría “representantes verdaderos” y aseguró que el FMLN respaldará esa gestión.
En relación con la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, Flores indicó que es una luchadora con principios y sostuvo que, junto con Rafael Aguirre, conforman una “fórmula fuerte”.
Política
TSE desarrolla la segunda prueba de escrutinio preliminar
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, un ejercicio técnico orientado a evaluar los tiempos de ejecución y continuar perfeccionando los procedimientos que serán aplicados durante la jornada de las elecciones de 2027.
Según el organismo electoral, la evaluación se llevó a cabo en un solo centro de trabajo con dos Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió medir de forma controlada los tiempos del proceso de escrutinio preliminar y recopilar información para optimizar la transmisión centralizada de resultados.
A través de un comunicado, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores y facilitar el trabajo de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.
“Uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Sabemos que detrás de cada Junta Receptora de Votos hay personas que dedican largas horas de trabajo al servicio de la democracia, y nuestro compromiso es brindarles mejores herramientas para que esa responsabilidad pueda desarrollarse de manera más ágil y eficiente”, expresó Soriano.
El TSE indicó que esta actividad corresponde a la segunda prueba de seguimiento del primer ejercicio realizado semanas atrás, mediante el cual se validó el funcionamiento general de los sistemas, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintos puntos del país.
Asimismo, Soriano señaló que cada ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos contemplados en el calendario electoral.
“Este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.