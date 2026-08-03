Vicepresidente Félix Ulloa se muestra optimista por prórroga del TPS y destaca preparación del país ante cualquier escenario

Los partidos políticos deberán inscribir sus candidaturas para las elecciones generales de 2027 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral publicado por la institución.

Previamente, tras la convocatoria oficial a elecciones prevista para el 30 de septiembre, los institutos políticos deberán acudir ante el TSE y las Juntas Electorales Departamentales (JDE) para presentar las respectivas solicitudes de inscripción, tal como lo establece el Código Electoral.

Según el documento del TSE, durante ese período deberán presentarse oficialmente ante la secretaría del organismo las fórmulas presidenciales y las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa.

El artículo 142 del Código Electoral establece que este procedimiento iniciará un día después de que el TSE realice la convocatoria oficial a las elecciones, programadas para el 28 de febrero de 2027.

En cuanto a las candidaturas para concejos municipales, el mismo artículo señala que el proceso comenzará un día después de que las Juntas Electorales Departamentales hayan tomado posesión de sus cargos, es decir, tras la correspondiente protesta de ley.

De acuerdo con el calendario electoral, la inscripción de candidaturas para concejos municipales se desarrollará del 9 al 19 de noviembre de 2026.

El Código Electoral también establece que las solicitudes de inscripción de candidatos a presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República deberán presentarse personalmente. En el caso de las candidaturas a diputados y concejos municipales, las solicitudes podrán ser presentadas personalmente o por representantes acreditados por los respectivos partidos políticos o coaliciones inscritas.

Como antecedente, para las elecciones de 2024 el TSE recibió siete solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales, de las cuales seis fueron aprobadas y una fue declarada inadmisible, correspondiente al Partido Independiente Salvadoreño (PAIS).

En el caso de las candidaturas a diputados, el Tribunal recibió 121 solicitudes de inscripción. De estas, 110 fueron aprobadas y 11 denegadas, una de Cambio Democrático y diez del PAIS, de conformidad con la ley.

Asimismo, fueron inscritas 509 candidaturas a diputaciones y se registraron un total de 327 solicitudes de inscripción para concejos municipales, según la memoria del TSE.

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