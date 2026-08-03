Internacionales
Al menos 52 personas, incluidos niños, fueron secuestradas tras ataque armado en un pueblo de Nigeria
Al menos 52 personas, entre ellas varios niños, fueron secuestradas durante un ataque perpetrado este fin de semana por hombres armados en el pueblo de Kasuwar Daji, en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria, informaron este lunes fuentes locales a la AFP.
De acuerdo con la información, hombres armados que se desplazaban en motocicletas irrumpieron el sábado por la noche en la comunidad. Antes de ingresar al pueblo, atacaron una base militar ubicada en las afueras de la localidad.
Según testimonios de habitantes, los atacantes se apoderaron de varios rifles e incendiaron un vehículo de patrulla. Posteriormente, ingresaron al pueblo y secuestraron a decenas de personas.
Shehu Abullahi, uno de los residentes, aseguró que inicialmente los atacantes secuestraron a más de 100 personas, pero posteriormente liberaron a algunas, quedándose finalmente con 52 rehenes. Entre ellos se encuentra su hija de 12 años.
Otro habitante, Ahmad Usman, relató que los hombres armados recorrieron el pueblo casa por casa para secuestrar a los pobladores. Además, afirmó que entre las víctimas se encuentran las esposas de dos de sus hijos y dos adolescentes de su familia.
Por su parte, el portavoz del Ejército, Olaniyi Osoba, informó que las tropas repelieron con éxito el ataque contra la base militar. Sin embargo, confirmó que un soldado y un agente de la Policía murieron durante la incursión y que los atacantes lograron secuestrar a un número indeterminado de habitantes.
En un comunicado, el portavoz atribuyó el ataque a «terroristas», término utilizado por las autoridades nigerianas para referirse a distintos grupos armados.
Los secuestros se han convertido en una fuente de ingresos para los grupos armados que operan en Nigeria, tanto para organizaciones yihadistas presentes principalmente en el noreste del país como para las bandas criminales conocidas como «bandidos», que actúan en el noroeste y el centro del territorio.
Estas pandillas son señaladas de cobrar «impuestos» a agricultores, robar ganado, atacar aldeas y participar en actividades mineras ilegales en zonas rurales.
Internacionales
Honduras: capturan a hombre que arrastró a un perro atado a su vehículo en Choloma
Un hombre fue capturado en Choloma, Cortés, Honduras, luego de que se viralizara un video en el que se le observa arrastrando a un perro atado a su vehículo en marcha.
El hecho ocurrió en la colonia López Arellano. En las imágenes se aprecia al animal siendo remolcado por las calles, mientras otro canino intentaba acercarse. Tras las denuncias ciudadanas, la Policía Nacional localizó y detuvo al sospechoso.
El hombre, identificado como “Don Lenin”, pidió disculpas y aseguró que el perro se encuentra en su casa. Tras una inspección, las autoridades informaron que el animal no presentaba lesiones visibles y el detenido fue puesto en libertad, aunque organizaciones defensoras de animales cuestionaron la decisión.
Internacionales
Tiroteo en In-N-Out de Idaho deja 3 muertos y 7 heridos; sospechoso también falleció
Un tiroteo ocurrido el sábado por la tarde en un restaurante In-N-Out Burger de Twin Falls, Idaho, dejó tres personas muertas y siete heridas, algunas de gravedad.
El presunto autor del ataque también resultó muerto y fue encontrado cerca del establecimiento. Las autoridades aún investigan su identidad y el móvil del crimen.
El incidente se registró alrededor de las 2:00 p.m. en un local inaugurado apenas una semana antes, ubicado en una zona comercial concurrida. La policía confirmó que el peligro para la comunidad ha terminado.
Internacionales
VIDEO | Policía salva por segundos a un bebé que se asfixiaba
Un policía de la Patrulla Municipal de San Isidro, en Argentina, salvó la vida de un bebé de un año que se estaba ahogando durante un patrullaje realizado en la madrugada en Villa Adelina, informó la prensa local.
Lo que comenzó como un recorrido preventivo de rutina se convirtió en una emergencia cuando Milo, un bebé de apenas un año, presentó dificultades para respirar tras comenzar a ahogarse.
Al percatarse de la situación, el oficial tomó al menor en brazos y le practicó maniobras de primeros auxilios. Luego de varios instantes de tensión, el bebé logró recuperar la respiración gracias a la rápida intervención del agente.
Tras estabilizar al menor, los agentes escoltaron a la familia hasta el Hospital de Boulogne. Antes de su llegada, notificaron al personal médico sobre la emergencia y permanecieron en el centro asistencial hasta confirmar que Milo se encontraba fuera de peligro.
Posteriormente, el hospital confirmó que el niño estaba en buen estado de salud.
La familia agradeció la rápida actuación del policía y del resto de agentes que participaron en la emergencia. “En el peor susto de nuestras vidas, aparecieron ustedes. Cristian, fuiste nuestro ángel”, escribió la madre del bebé.
De acuerdo con la prensa local, la pronta respuesta, la capacitación y el compromiso de los agentes que patrullaban la zona permitieron que una situación que pudo terminar en tragedia tuviera un desenlace favorable.
👶🚨 PATRULLABAN DE MADRUGADA Y TERMINARON SALVÁNDOLE LA VIDA A UN BEBÉ
Lo que parecía una recorrida preventiva de rutina en Villa Adelina se transformó, en cuestión de segundos, en una desesperada carrera contra el tiempo.
Milo, un bebé de apenas un año, se estaba ahogando y… pic.twitter.com/XMsypDEbK3
— El Economista (@ElEconomista_) July 30, 2026