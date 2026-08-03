Capturan a tres hombres por homicidio cometido en Apaneca

Dos personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados durante la mañana del lunes en los departamentos de San Salvador y La Libertad, de acuerdo con reportes de las autoridades y cuerpos de socorro.

El primer hecho ocurrió en la intersección de la 1.ª Calle Poniente y la 9.ª Avenida Norte, en San Salvador, donde un conductor, cuya identidad no pudo ser establecida, sufrió un accidente de tránsito.

Comandos de Salvamento informó que la víctima quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de la unidad de rescate de la institución para recuperar el cuerpo, que permanecía prensado entre los hierros del automotor.

Una vez realizado el procedimiento, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Salvador, donde se le practicará la autopsia y se realizarán las diligencias correspondientes para su identificación.

El segundo percance vial se registró sobre la carretera Panamericana, en el sector de Los Chorros, a la altura de la empresa Tadisa, donde un motociclista que se desplazaba desde el occidente hacia Santa Tecla falleció en el lugar del accidente.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2026 se contabilizan 859 personas fallecidas en accidentes de tránsito, lo que representa 165 más que durante el mismo período del año anterior.

Las estadísticas también reflejan un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito, al pasar de 12,365 en 2025 a 13,402 entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2026. Asimismo, el número de personas lesionadas aumentó de 7,538 a 9,306 en el mismo período comparativo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...