FOTO | Conductor de Uber expone a pasajera que mostró una actitud inapropiada durante el viaje

Un joven que trabaja como conductor de Uber expresó en redes sociales su inconformidad luego de que una usuaria, durante un viaje, mantuviera una actitud que consideró inadecuada y poco respetuosa dentro de su vehículo.

El conductor compartió una fotografía en la que se observa a la pasajera descalza y acostada sobre el asiento trasero del automóvil mientras se desarrollaba el servicio de transporte.

La publicación generó un debate entre usuarios de redes sociales, quienes discutieron sobre la importancia de mantener el respeto, la buena educación y el cuidado de los vehículos al utilizar plataformas de transporte.

El afectado explicó que decidió hacer pública la imagen debido a que consideró que la conducta de la mujer representó una falta de respeto hacia él como conductor y hacia los futuros usuarios del servicio.

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