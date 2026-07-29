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FOTO | Conductor de Uber expone a pasajera que mostró una actitud inapropiada durante el viaje
Un joven que trabaja como conductor de Uber expresó en redes sociales su inconformidad luego de que una usuaria, durante un viaje, mantuviera una actitud que consideró inadecuada y poco respetuosa dentro de su vehículo.
El conductor compartió una fotografía en la que se observa a la pasajera descalza y acostada sobre el asiento trasero del automóvil mientras se desarrollaba el servicio de transporte.
La publicación generó un debate entre usuarios de redes sociales, quienes discutieron sobre la importancia de mantener el respeto, la buena educación y el cuidado de los vehículos al utilizar plataformas de transporte.
El afectado explicó que decidió hacer pública la imagen debido a que consideró que la conducta de la mujer representó una falta de respeto hacia él como conductor y hacia los futuros usuarios del servicio.
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VIDEO: Balean a un hombre en su auto a plena luz del día
En el norte de Filadelfia (EE.UU.), un hombre resultó gravemente herido tras ser baleado dentro de su Dodge Challenger. La víctima fue hospitalizada en estado crítico y la Policía no reporta arrestos.
En el video de seguridad se observa a una camioneta acercándose al auto estacionado. De ella descienden varios sujetos armados que disparan múltiples veces por la ventanilla del pasajero. La grabación muestra al conductor agachándose durante el ataque para luego quedar tendido sobre la acera.
A man was critically wounded after a gunman opened fire on his Dodge Challenger in broad daylight in North Philadelphia.
The car was riddled with bullets through the passenger-side window. pic.twitter.com/upJyZXvTsz
— AugustinBrian🇺🇸 (@AugustinBrian3) July 24, 2026
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VIDEO | Así reacciona Haaland a sus mejores memes
El delantero Erling Haaland decidió tomarse con humor la avalancha de memes sobre su imagen y sus imitadores. En un video de su canal de Youtube, el noruego aseguró que muchos son «demasiado buenos» y que hay que saber reírse de ellos.
Haaland también recordó el famoso mensaje del actor Tom Holland, quien le escribió para invitarlo a salir y unirse al Tottenham.
El atacante confesó que no sabía quién era porque no veía películas de ‘Spiderman’, aunque luego aclaró que no quiso sonar grosero.
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Vehículo Qute se vuelve viral por transportar un enorme tanque de agua
Un automóvil compacto Qute se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios difundieran un video en el que se observa al vehículo transportando un enorme tanque para almacenar agua en la parte superior.
La grabación generó diversas reacciones entre los internautas, quienes dividieron sus opiniones sobre este tipo de acciones.
Algunos usuarios señalaron que representa un riesgo, debido a que estos vehículos no están diseñados para transportar cargas de ese tipo, lo que podría generar inestabilidad y ocasionar un accidente en carretera.
Por otro lado, hubo quienes tomaron la situación con humor y realizaron comentarios graciosos, además de compartir mensajes divertidos sobre la escena.