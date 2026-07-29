Nacionales
El Salvador suma 180 días sin homicidios en lo que va de 2026, según la PNC
El martes 28 de julio finalizó con cero homicidios a escala nacional, de acuerdo con los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), publicados durante la madrugada de este miércoles.
Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, El Salvador acumula 180 días sin homicidios en lo que va de 2026, de los cuales 25 corresponden al mes de julio, según las estadísticas oficiales.
Asimismo, los registros de la PNC indican que, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, el país contabiliza 1,282 días sin homicidios.
De ese total, 1,168 días sin homicidios se han registrado durante la vigencia del régimen de excepción. Además, desde la aprobación de esta medida se han capturado a más de 92,000 pandilleros, de acuerdo con la información oficial.
Según el texto, estos resultados en materia de seguridad son atribuidos a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, lo que ha permitido que El Salvador se posicione como el país más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
Banco Mundial destaca la transformación educativa de El Salvador
El Banco Mundial destacó a El Salvador por el impulso que ha dado a la transformación de la educación mediante el uso de inteligencia artificial (IA), herramientas digitales y datos en tiempo real para desarrollar las habilidades que los jóvenes necesitan de cara al futuro.
«El Salvador está liderando uno de los esfuerzos más ambiciosos a escala global para modernizar la educación», expresó la institución internacional.
El organismo señaló que la alianza estratégica entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y el Grupo Banco Mundial ha permitido la implementación de diversos proyectos orientados a fortalecer el sistema educativo.
«Con el apoyo del Grupo Banco Mundial el país está convirtiendo la innovación en soluciones escalables utilizando tecnologías digitales, inteligencia artificial y datos en tiempo real para mejorar el aprendizaje», resaltó la institución.
Asimismo, indicó que estas acciones han contribuido a empoderar a los adolescentes y preparar a los jóvenes para acceder a mejores empleos. Agregó que el objetivo es desarrollar habilidades fundamentales como la lectura, las matemáticas y la resolución de problemas para que cada niño pueda desenvolverse en un entorno que cambia aceleradamente.
De acuerdo con el Banco Mundial, la reforma educativa de El Salvador es pionera en el mundo por su alcance e integración, ya que trasciende el salón de clases al conectar plataformas de aprendizaje, herramientas de lectura y sistemas de monitoreo para fortalecer la enseñanza en todo el sistema público.
«El Salvador avanza rápidamente y a gran escala para cerrar brechas de aprendizaje, invertir en capital humano y formar el talento necesario para impulsar el crecimiento futuro», recalcó el organismo.
Además, sostuvo que este modelo tiene el potencial de expandirse a escala nacional y replicarse en toda la región, por lo que el Banco Mundial apoya a países como El Salvador para ampliar el alcance de iniciativas exitosas y beneficiar a más personas. «Innovación para mejores habilidades, empleos y mayores oportunidades», enfatizó.
Durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele se implementó la reforma Mi Nueva Escuela, se modernizó la infraestructura de los centros escolares, se entregaron paquetes escolares que incluyen dispositivos electrónicos de acuerdo con la edad de los estudiantes y se desarrolló un programa de capacitación para docentes.
Asimismo, se implementó el primer sistema educativo nacional que incorpora tutoría con inteligencia artificial en todas las escuelas públicas. Este programa utiliza Grok, la tecnología de xAI, que se adapta al ritmo de cada estudiante y proporciona a los docentes una herramienta adicional para el desarrollo de las clases.
Recientemente, el presidente Nayib Bukele anunció que una gran reforma educativa nacional está en camino.
Judicial
Condenan a 32 integrantes de la MS-13 por múltiples crímenes cometidos en Ahuachapán
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
Nacionales
«Aerocable transportará hasta 7 mil pasajeros por hora, sin parar»: asegura Ministro de Obras Públicas
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, participó en una entrevista televisiva, donde se refirió al proyecto del aerocable, el sistema de transporte por cable que conectará el distrito de Mejicanos con el centro de San Salvador.
Durante la entrevista, el funcionario afirmó que este sistema contribuirá a mejorar la movilidad en sectores específicos del Área Metropolitana de San Salvador. «Este sistema va a aliviar algunas zonas puntuales del Área Metropolitana de San Salvador», reiteró.
Rodríguez Herrera explicó que el proyecto está compuesto por dos fases. La primera ya se encuentra en ejecución en el distrito de Mejicanos y contempla cuatro estaciones.
Asimismo, indicó que esta primera etapa estará integrada por cinco líneas de teleférico. «La primera fase está compuesta por cinco líneas de teleférico, cinco líneas de aerocable», detalló.
El ministro también señaló que el sistema tendrá la capacidad de transportar hasta 7,000 pasajeros por hora de manera continua. «Podemos llegar a transportar hasta a 7 mil pasajeros por hora en este sistema», sin parar, expresó.
En cuanto al avance de las obras, informó que varias torres ya fueron finalizadas y que los trabajos continuarán con la instalación de columnas y el desarrollo de las estaciones.
Además, precisó que el proyecto contempla un total de 23 torres, de las cuales cinco ya han sido montadas. «Lleva 23 torres y ya montamos cinco, pero la parte más crítica son las estaciones», aseguró.
El recorrido del aerocable incluirá la zona de la fábrica Melher, en calle Zacamil y 5.ª avenida Norte; el sector frente a la Universidad de El Salvador, sobre la autopista Norte; Centro de Gobierno; y la calle Rubén Darío, cerca del Hospital 1.º de Mayo.
De acuerdo con lo informado, el sistema está diseñado para movilizar entre 30,000 y 40,000 pasajeros al día.