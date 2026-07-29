El Salvador suma 180 días sin homicidios en lo que va de 2026, según la PNC

El Banco Mundial destacó a El Salvador por el impulso que ha dado a la transformación de la educación mediante el uso de inteligencia artificial (IA), herramientas digitales y datos en tiempo real para desarrollar las habilidades que los jóvenes necesitan de cara al futuro.

«El Salvador está liderando uno de los esfuerzos más ambiciosos a escala global para modernizar la educación», expresó la institución internacional.

El organismo señaló que la alianza estratégica entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y el Grupo Banco Mundial ha permitido la implementación de diversos proyectos orientados a fortalecer el sistema educativo.

«Con el apoyo del Grupo Banco Mundial el país está convirtiendo la innovación en soluciones escalables utilizando tecnologías digitales, inteligencia artificial y datos en tiempo real para mejorar el aprendizaje», resaltó la institución.

Asimismo, indicó que estas acciones han contribuido a empoderar a los adolescentes y preparar a los jóvenes para acceder a mejores empleos. Agregó que el objetivo es desarrollar habilidades fundamentales como la lectura, las matemáticas y la resolución de problemas para que cada niño pueda desenvolverse en un entorno que cambia aceleradamente.

De acuerdo con el Banco Mundial, la reforma educativa de El Salvador es pionera en el mundo por su alcance e integración, ya que trasciende el salón de clases al conectar plataformas de aprendizaje, herramientas de lectura y sistemas de monitoreo para fortalecer la enseñanza en todo el sistema público.

«El Salvador avanza rápidamente y a gran escala para cerrar brechas de aprendizaje, invertir en capital humano y formar el talento necesario para impulsar el crecimiento futuro», recalcó el organismo.

Además, sostuvo que este modelo tiene el potencial de expandirse a escala nacional y replicarse en toda la región, por lo que el Banco Mundial apoya a países como El Salvador para ampliar el alcance de iniciativas exitosas y beneficiar a más personas. «Innovación para mejores habilidades, empleos y mayores oportunidades», enfatizó.

Durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele se implementó la reforma Mi Nueva Escuela, se modernizó la infraestructura de los centros escolares, se entregaron paquetes escolares que incluyen dispositivos electrónicos de acuerdo con la edad de los estudiantes y se desarrolló un programa de capacitación para docentes.

Asimismo, se implementó el primer sistema educativo nacional que incorpora tutoría con inteligencia artificial en todas las escuelas públicas. Este programa utiliza Grok, la tecnología de xAI, que se adapta al ritmo de cada estudiante y proporciona a los docentes una herramienta adicional para el desarrollo de las clases.

Recientemente, el presidente Nayib Bukele anunció que una gran reforma educativa nacional está en camino.

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