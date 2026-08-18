Tecnología
Innovación y economía colaborativa impulsan el diálogo sobre el futuro de la movilidad en El Salvador
La innovación, la tecnología y la economía colaborativa fueron los ejes centrales del diálogo «Innovación que conecta oportunidades: Tecnología, movilidad y economía colaborativa para fortalecer la experiencia de quienes visitan El Salvador», impulsado por CARVI APP, startup salvadoreña que promueve un nuevo modelo de movilidad basado en la colaboración entre personas.
El encuentro reunió a representantes del sector público, emprendedores y miembros de la comunidad de anfitriones de la plataforma para reflexionar sobre el papel que desempeñan las soluciones tecnológicas en el fortalecimiento del turismo, la movilidad y el desarrollo económico del país.
La actividad contó con la participación de (Nombre y cargo del Comisionado), Danny Flores, fundador y CEO de CARVI APP, y Oscar Fabricio Clavel Quijada, anfitrión de la plataforma, bajo la moderación de la periodista Xochilt Palacios, conductora del programa Portal Emprendedor.
Durante el diálogo se destacó cómo la economía colaborativa está transformando la forma en que las personas acceden a distintos servicios alrededor del mundo y cómo este modelo comienza a abrir nuevas oportunidades para que las familias salvadoreñas generen ingresos adicionales mediante el aprovechamiento responsable de activos que ya poseen.
«El crecimiento del turismo también requiere soluciones innovadoras que fortalezcan la experiencia de quienes visitan nuestro país. Iniciativas como esta demuestran cómo el talento emprendedor puede complementar ese esfuerzo, generando nuevas oportunidades para las familias salvadoreñas y aportando al desarrollo económico de El Salvador, » expresó el Comisionado Presidencial para la atención de los Salvadoreños en el exterior, Salvador Gómez Góchez.
Por su parte, Danny Flores, fundador y CEO de CARVI APP, destacó que:
«En CARVI creemos que la innovación tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Nuestro propósito es facilitar la movilidad de quienes visitan El Salvador y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para las familias salvadoreñas a través de un modelo basado en confianza, colaboración y tecnología.»
Como parte del diálogo, Oscar Fabricio Clavel Quijada, anfitrión de CARVI APP, compartió su experiencia como usuario de la plataforma:
«Cuando conocí CARVI entendí que mi vehículo podía generar ingresos adicionales en los momentos en que no lo utilizaba. Lo que más valoré fue la confianza y la tranquilidad que me dio el proceso. Hoy no solo obtengo un ingreso extra, sino que también sé que estoy contribuyendo a que quienes visitan El Salvador tengan una mejor experiencia.»
Asimismo, durante la conversación se compartieron experiencias sobre cómo plataformas de movilidad colaborativa permiten ofrecer alternativas más flexibles para quienes visitan el país, al tiempo que contribuyen a dinamizar la economía de personas que deciden poner a disposición sus vehículos cuando no los utilizan.
Los participantes coincidieron en que el crecimiento del turismo representa una oportunidad para continuar desarrollando soluciones innovadoras que fortalezcan la experiencia del visitante y consoliden a El Salvador como un destino cada vez más competitivo.
Más allá de presentar una solución tecnológica, el diálogo promovió una reflexión sobre la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor y fomentar la colaboración entre los sectores público, privado y la ciudadanía para impulsar iniciativas que generen valor, innovación y desarrollo para el país.
Tecnología
Meta lanza nueva IA para programar con la que busca competir con OpenAI y Anthropic
Meta lanzó esta semana Muse Code, una inteligencia artificial capaz de escribir código de software de manera autónoma, con la que la compañía ingresa al segmento más lucrativo del competitivo mercado de la inteligencia artificial generativa.
La programación asistida se ha convertido en uno de los principales generadores de ganancias dentro del sector de la IA, por encima de los bots conversacionales como ChatGPT y Gemini.
Según Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, Muse Code puede planificar la ejecución de un proyecto, dividirlo en tareas, escribir programas y verificar los resultados. Además, puede delegar actividades a otros «subagentes», explicó el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, en su red social Threads.
Microsoft fue pionero en este segmento con GitHub Copilot, antes de la aparición de los denominados agentes de inteligencia artificial, capaces de ejecutar simultáneamente varias tareas complejas. Entre ellos se encuentran Claude Code, de Anthropic; Codex, de OpenAI; y Cursor, cuya adquisición por parte de SpaceX, de Elon Musk, está casi completa.
Muse Code se encuentra actualmente en versión beta y utiliza un modelo de cobro por uso, en lugar de una suscripción. Su precio es inferior al de algunos de sus competidores, como parte de una estrategia de Meta para ganar terreno en este mercado.
La compañía, cuyas ganancias dependen principalmente de la publicidad, busca de esta manera monetizar directamente sus modelos de inteligencia artificial, en medio de la presión de los inversores por el elevado nivel de sus gastos.
A mediados de 2025, Zuckerberg destinó más de 14,000 millones de dólares para adquirir una participación del 49 % en Scale AI. Además, nombró a su entonces director ejecutivo, Alexandr Wang, como jefe de Meta Superintelligence Labs, donde también incorporó a altos ejecutivos de OpenAI, Anthropic y Google.
Revelan incidente de seguridad relacionado con modelo anterior de Meta
Un incidente de seguridad relacionado con una versión anterior del modelo de Meta, Muse Spark 1.1, fue revelado el miércoles por el medio especializado en tecnología The Information.
Durante una prueba de ciberseguridad realizada por el proveedor especializado Irregular, Muse Spark obtuvo acceso a los sistemas de una compañía cuya identidad aún no ha sido revelada.
Meta indicó a la AFP que el incidente, cuya fecha de ocurrencia no ha sido precisada, fue provocado por «un error en la configuración» del proveedor. Un portavoz de la compañía también aseguró que posteriormente se publicará un informe detallado sobre la investigación.
Según la información citada, en las últimas semanas se produjeron otros dos incidentes similares durante pruebas realizadas por OpenAI y Anthropic. En esos casos, sus modelos aprovecharon entornos que no estaban correctamente aislados para acceder sin autorización a sistemas informáticos reales.
Principal
Incidente de OpenAI: ¿La IA se ha vuelto demasiado poderosa para ser controlada?
Una prueba realizada por OpenAI reveló que dos agentes de inteligencia artificial ejecutaron de forma autónoma un ciberataque durante una evaluación interna, un hecho que ha reavivado el debate sobre cómo controlar los modelos de IA más avanzados.
La evaluación, desarrollada en un entorno cerrado, tenía como objetivo medir las capacidades de GPT-5.6 Sol, considerado por la empresa como su modelo «más avanzado», así como de su sucesor, que aún no ha sido comercializado. Este tipo de pruebas forma parte del proceso habitual de evaluación de la startup estadounidense.
Durante el ensayo, los modelos lograron conectarse a internet y lanzaron un ataque contra la plataforma Hugging Face, un repositorio de modelos de inteligencia artificial.
«Entendían que OpenAI no quería que salieran de su entorno de pruebas y hackearan a otra compañía, pero igual lo hicieron», afirmó Jeffrey Ladish, director de Palisade Research, una organización independiente dedicada a evaluar nuevos modelos de IA en materia de ciberseguridad.
«Casi parecía que lo hicieron antes incluso de tener un plan de qué hacer con el acceso a internet», agregó Ladish.
El incidente se suma a otros casos recientes. En marzo, un grupo de desarrolladores afiliados a la empresa china Alibaba detectó que uno de sus modelos intentó crear una criptomoneda por iniciativa propia tras conectarse sin autorización a un servidor externo.
Asimismo, en abril, Sam Bowman, responsable de seguridad de Anthropic, recibió un correo electrónico enviado por el modelo Mythos, que estaba siendo sometido a pruebas. En el mensaje, el sistema informaba que estaba navegando por internet pese a haber sido aislado inicialmente.
Según Ladish, estos modelos «buscan libertad para cumplir con sus objetivos de manera más efectiva. Y eso da mucho miedo».
Dudas sobre la supervisión de la inteligencia artificial
El informe publicado por OpenAI sobre estos eventos sugiere que la empresa no detectó la situación con suficiente rapidez para intervenir en tiempo real o alertar a Hugging Face. Consultada por la AFP, la compañía no respondió sobre el incidente.
Tras los ciberataques, OpenAI informó que implementó «protecciones más fuertes» para las próximas evaluaciones de sus modelos.
Para Gang Wang, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Illinois, todavía es posible impedir que un modelo acceda a internet mediante la desconexión física de la red. Sin embargo, advirtió que «las personas subestiman a la IA».
Por su parte, Andrew Lohn, del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, señaló que asegurar estos entornos de prueba «es algo a lo que debemos prestar más atención (…) como se hace con los accidentes de laboratorio» que pueden liberar virus o bacterias.
En tanto, Dan Lahav, director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Irregular, especializada en inteligencia artificial de vanguardia, sostuvo que realizar simulaciones en un entorno completamente aislado representa «un desafío de investigación muy difícil».
«Es posible aplicar medidas de mitigación, pero debido a cómo está construida la tecnología, cuanto más se intenta darle libertad y autonomía para realizar tareas más sofisticadas, será más difícil supervisarla», explicó.
El caso de OpenAI ha intensificado el debate en Estados Unidos sobre la necesidad de verificar los modelos de inteligencia artificial más avanzados antes de su lanzamiento.
Según la información proporcionada, el gobierno del presidente Donald Trump obligó a Anthropic a suspender dos de sus modelos y a OpenAI a someter sus desarrollos a pruebas antes de comercializarlos.
Además, el jueves, un congresista republicano y otro demócrata presentaron un proyecto de ley que obligaría a las principales empresas de inteligencia artificial a contar con un «interruptor de apagado» («kill switch») que permita desactivar sus sistemas si representan un riesgo grave.
CronioTV
VIDEO: Este robot-atleta chino es capaz de correr por rocas a 30 km/h
La empresa china de tecnologías robóticas Unitree Robotics ha presentado su nuevo robot Unitree Super Athlete AS2-W, capaz de moverse por terrenos rocosos unos 30 km sin carga útil a una velocidad de 30 km/h. Soporta una carga útil de 16 kg.
Unitree Super Athlete AS2-W 😉
Fluid movement, compact yet exceptional. Supports a continuous 16kg payload, with 30+ km unloaded driving range pic.twitter.com/AwjdwnzUFs
— Unitree (@UnitreeRobotics) July 24, 2026