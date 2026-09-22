Virales
VIDEO | Primer combate brutal entre un humano y un robot al estilo Terminator
El combate celebrado el pasado viernes en San Francisco (EE.UU.) ha sido presentado como el primer enfrentamiento de este tipo entre un humano y un robot humanoide modificado al estilo Terminator, el cíborg asesino de la famosa saga.
En las imágenes se ve al ‘influencer’ Frankie LaPenna enfrentarse al androide e intentar golpearla antes de que esta responda con una fuerza descomunal.
We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.
Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg
— REK (@REK) September 20, 2026
Principal
VIDEO | Toro provoca pánico en España al saltar barrera de seguridad
Un toro de media tonelada protagonizó un angustioso momento cuando saltó la barrera que separa el ruedo de las gradas en medio de una corrida de la Feria Taurina de Murcia, en España.
La inesperada reacción del animal quedó registrada en un video grabado por uno de los asistentes, que se ha viralizado en las redes.
En las imágenes se observa a ‘Malacara’, como ha sido llamado el macho bovino de la ganadería de Los Espartales, cuando es toreado en la arena por el portugués Duarte Fernandes, recoge 20 Minutos.
🚨 UN TORO SALTA LA BARRERA EN LA FERIA DE MURCIA
Momentos de máxima tensión en la última cita de la Feria Taurina de Murcia 2026, cuando uno de los toros salta la barrera de la plaza. pic.twitter.com/5PUgybHjOt
— EMERGENCIAS MURCIA (@realidadmurcia) September 20, 2026
Virales
VIDEO | Invitado se lanza por el ramo y termina ‘noqueando’ a la novia
Un momento inesperado se registró durante una boda en Balikesir, Turquía, cuando un joven se lanzó con gran ímpetu para atrapar el ramo de la novia y terminó derribándola.
En el video se observa cómo el joven empuja a la novia durante el intento por quedarse con el ramo, provocando que ambos cayeran al suelo ante la sorpresa de los invitados.
Tras el incidente, los asistentes permanecieron sorprendidos por unos instantes y posteriormente corrieron para auxiliar a la novia.
Balıkesir’de bir düğünde gelinin attığı çiçeği almak isteyen genç, yanlışlıkla gelini yere fırlattı. pic.twitter.com/mb2AgtI5Lh
— PROOF (@proofhaber) September 14, 2026
Virales
VIDEO | Policía salva a mujer en labor de parto luego de que su taxista entrara en pánico en plena vía
Una mujer con nueve meses de embarazo comenzó su trabajo de parto mientras viajaba en un taxi solicitado mediante una aplicación en la Ciudad de México.
El conductor, ante las fuertes contracciones de la pasajera, entró en pánico y no pudo continuar conduciendo, por lo que pidió ayuda a unos oficiales que se encontraban en la zona.
Sin dudarlo, uno de los agentes tomó el asiento del conductor y trasladó el vehículo a toda prisa hasta un hospital. La rápida actuación del oficial permitió que el bebé naciera sano y salvo.
POLICÍA AYUDA A MUJER EN LABOR DE PARTO A LLEGAR AL HOSPITAL 🚔👶
Una mujer con nueve meses de embarazo entró en labor de parto mientras viajaba en un taxi en la Ciudad de México.
Ante la emergencia, uno de los oficiales que se encontraba en la zona tomó el asiento del… pic.twitter.com/63PnfDbV4V
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026