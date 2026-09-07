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VIDEO | Policía salva a mujer en labor de parto luego de que su taxista entrara en pánico en plena vía
Una mujer con nueve meses de embarazo comenzó su trabajo de parto mientras viajaba en un taxi solicitado mediante una aplicación en la Ciudad de México.
El conductor, ante las fuertes contracciones de la pasajera, entró en pánico y no pudo continuar conduciendo, por lo que pidió ayuda a unos oficiales que se encontraban en la zona.
Sin dudarlo, uno de los agentes tomó el asiento del conductor y trasladó el vehículo a toda prisa hasta un hospital. La rápida actuación del oficial permitió que el bebé naciera sano y salvo.
POLICÍA AYUDA A MUJER EN LABOR DE PARTO A LLEGAR AL HOSPITAL 🚔👶
Una mujer con nueve meses de embarazo entró en labor de parto mientras viajaba en un taxi en la Ciudad de México.
Ante la emergencia, uno de los oficiales que se encontraba en la zona tomó el asiento del… pic.twitter.com/63PnfDbV4V
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026
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VIDEO | Turista fallece tras lanzarse de cabeza al mar pese a las advertencias
Un turista de 39 años falleció tras lanzarse de cabeza desde el muelle de un hotel en Alanya, Turquía, pese a que en el lugar había señales que advertían sobre el peligro y prohibían saltar.
Según el texto proporcionado, el hombre corrió y se arrojó al mar, que en ese punto tenía apenas 50 centímetros de profundidad. Un socorrista intervino de inmediato y los servicios de emergencia trasladaron al turista a un hospital, pero no pudieron salvarlo.
TURISTA MUERE TRAS LANZARSE DE CABEZA DESDE UN MUELLE EN TURQUÍA 🚨
Un turista de 39 años, que se encontraba de vacaciones con su familia en Alanya, observó el agua, tomó carrera y se lanzó de cabeza desde el muelle de un hotel.
El mar tenía apenas 50 centímetros de profundidad… pic.twitter.com/4uYGVzPbza
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026
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VIDEOS | «Aló, póngame con mi abogado»: Borracho intenta llamar con su tarjeta bancaria al ser detenido por la Policía
Un hombre fue detenido en Guayaquil en evidente estado de ebriedad y, al intentar hacer una llamada telefónica, sacó una tarjeta bancaria en lugar de su celular, sin darse cuenta del error ante los agentes.
La curiosa escena quedó registrada en video.
🍻Insólito pero real: en Guayaquil, Ecuador, la policía detuvo a un hombre en evidente estado de embriaguez y, al intentar «llamar a su abogado», comenzó a marcar desde… ¡SU TARJETA DE DÉBITO! 💳📞
¿Lo han visto?😅
No se pudo contactar con su abogado!! pic.twitter.com/prgfxRScSB
— RT en Español (@ActualidadRT) September 5, 2026
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Mujer va al médico por un fuerte dolor y descubren algo aterrador en su oído
Una joven acudió a urgencias del Hospital Shchólkovo, en Fryázino (Rusia), tras experimentar un intenso dolor y la sensación de que algo se movía en su oído izquierdo.
Los síntomas comenzaron por la mañana y la paciente intentó lavarse el oído con agua. Aunque el movimiento cesó, el dolor aumentó. Durante la revisión, un otorrinolaringólogo descubrió que el objeto extraño era una cucaracha alojada profundamente en el conducto auditivo.
Los médicos lograron inmovilizar y extraer el insecto, tras lo cual desinfectaron la zona. Según los especialistas, no hay riesgo para la audición, pero advirtieron que intentar retirar objetos del oído por cuenta propia puede provocar complicaciones.