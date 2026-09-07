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Virales

VIDEO | Turista fallece tras lanzarse de cabeza al mar pese a las advertencias

Publicado

hace 2 horas

el

Un turista de 39 años falleció tras lanzarse de cabeza desde el muelle de un hotel en Alanya, Turquía, pese a que en el lugar había señales que advertían sobre el peligro y prohibían saltar.

Según el texto proporcionado, el hombre corrió y se arrojó al mar, que en ese punto tenía apenas 50 centímetros de profundidad. Un socorrista intervino de inmediato y los servicios de emergencia trasladaron al turista a un hospital, pero no pudieron salvarlo.

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VIDEO | Policía salva a mujer en labor de parto luego de que su taxista entrara en pánico en plena vía

Publicado

hace 2 horas

el

7 septiembre, 2026

Por

Una mujer con nueve meses de embarazo comenzó su trabajo de parto mientras viajaba en un taxi solicitado mediante una aplicación en la Ciudad de México.

El conductor, ante las fuertes contracciones de la pasajera, entró en pánico y no pudo continuar conduciendo, por lo que pidió ayuda a unos oficiales que se encontraban en la zona.

Sin dudarlo, uno de los agentes tomó el asiento del conductor y trasladó el vehículo a toda prisa hasta un hospital. La rápida actuación del oficial permitió que el bebé naciera sano y salvo.

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VIDEOS | «Aló, póngame con mi abogado»: Borracho intenta llamar con su tarjeta bancaria al ser detenido por la Policía

Publicado

hace 2 días

el

5 septiembre, 2026

Por

Un hombre fue detenido en Guayaquil en evidente estado de ebriedad y, al intentar hacer una llamada telefónica, sacó una tarjeta bancaria en lugar de su celular, sin darse cuenta del error ante los agentes.

La curiosa escena quedó registrada en video.

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Mujer va al médico por un fuerte dolor y descubren algo aterrador en su oído

Publicado

hace 5 días

el

2 septiembre, 2026

Por

Una joven acudió a urgencias del Hospital Shchólkovo, en Fryázino (Rusia), tras experimentar un intenso dolor y la sensación de que algo se movía en su oído izquierdo.

Los síntomas comenzaron por la mañana y la paciente intentó lavarse el oído con agua. Aunque el movimiento cesó, el dolor aumentó. Durante la revisión, un otorrinolaringólogo descubrió que el objeto extraño era una cucaracha alojada profundamente en el conducto auditivo.

Los médicos lograron inmovilizar y extraer el insecto, tras lo cual desinfectaron la zona. Según los especialistas, no hay riesgo para la audición, pero advirtieron que intentar retirar objetos del oído por cuenta propia puede provocar complicaciones.

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