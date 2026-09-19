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Jóvenes crean sus propias empresas junto a líderes empresariales
Jóvenes salvadoreños continúan avanzando en la creación y desarrollo de sus propias empresas como parte del programa La Compañía, el programa insignia de Junior Achievement a nivel mundial, que brinda a los participantes una experiencia práctica para transformar sus ideas en proyectos empresariales.
Las jornadas se desarrollan en Campus JA (instalaciones de Junior Achievement El Salvador), los participantes trabajan junto a mentores del programa Sabios & Expertos de Fundación Atlántida, quienes comparten voluntariamente sus conocimientos y experiencia para orientar a las nuevas generaciones en el desarrollo de sus iniciativas.
A través de La Compañía, los jóvenes asumen el desafío de crear una empresa desde sus primeras etapas, tomando decisiones y desarrollando competencias relacionadas con liderazgo, innovación, creatividad, comunicación, trabajo en equipo y visión empresarial.
Una conexión entre generaciones
Para Junior Achievement El Salvador, esta experiencia representa una oportunidad para acercar a los jóvenes al mundo empresarial y brindarles herramientas que les permitan desarrollar sus capacidades y visualizar nuevas posibilidades para su futuro. Por su parte, Fundación Atlántida, a través de Sabios & Expertos, promueve la transferencia de conocimiento y experiencia entre profesionales, emprendedores y nuevas generaciones, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema empresarial y al desarrollo sostenible del país.
Esta alianza permite que La Compañía trascienda la creación de una idea de negocio y se convierta en una experiencia de aprendizaje en la que los jóvenes pueden poner en práctica sus conocimientos, recibir acompañamiento y continuar construyendo sus compañías con una visión más clara.
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VIDEO | Invitado se lanza por el ramo y termina ‘noqueando’ a la novia
Un momento inesperado se registró durante una boda en Balikesir, Turquía, cuando un joven se lanzó con gran ímpetu para atrapar el ramo de la novia y terminó derribándola.
En el video se observa cómo el joven empuja a la novia durante el intento por quedarse con el ramo, provocando que ambos cayeran al suelo ante la sorpresa de los invitados.
Tras el incidente, los asistentes permanecieron sorprendidos por unos instantes y posteriormente corrieron para auxiliar a la novia.
Balıkesir’de bir düğünde gelinin attığı çiçeği almak isteyen genç, yanlışlıkla gelini yere fırlattı. pic.twitter.com/mb2AgtI5Lh
— PROOF (@proofhaber) September 14, 2026
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VIDEO | Policía salva a mujer en labor de parto luego de que su taxista entrara en pánico en plena vía
Una mujer con nueve meses de embarazo comenzó su trabajo de parto mientras viajaba en un taxi solicitado mediante una aplicación en la Ciudad de México.
El conductor, ante las fuertes contracciones de la pasajera, entró en pánico y no pudo continuar conduciendo, por lo que pidió ayuda a unos oficiales que se encontraban en la zona.
Sin dudarlo, uno de los agentes tomó el asiento del conductor y trasladó el vehículo a toda prisa hasta un hospital. La rápida actuación del oficial permitió que el bebé naciera sano y salvo.
POLICÍA AYUDA A MUJER EN LABOR DE PARTO A LLEGAR AL HOSPITAL 🚔👶
Una mujer con nueve meses de embarazo entró en labor de parto mientras viajaba en un taxi en la Ciudad de México.
Ante la emergencia, uno de los oficiales que se encontraba en la zona tomó el asiento del… pic.twitter.com/63PnfDbV4V
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026
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VIDEO | Turista fallece tras lanzarse de cabeza al mar pese a las advertencias
Un turista de 39 años falleció tras lanzarse de cabeza desde el muelle de un hotel en Alanya, Turquía, pese a que en el lugar había señales que advertían sobre el peligro y prohibían saltar.
Según el texto proporcionado, el hombre corrió y se arrojó al mar, que en ese punto tenía apenas 50 centímetros de profundidad. Un socorrista intervino de inmediato y los servicios de emergencia trasladaron al turista a un hospital, pero no pudieron salvarlo.
TURISTA MUERE TRAS LANZARSE DE CABEZA DESDE UN MUELLE EN TURQUÍA 🚨
Un turista de 39 años, que se encontraba de vacaciones con su familia en Alanya, observó el agua, tomó carrera y se lanzó de cabeza desde el muelle de un hotel.
El mar tenía apenas 50 centímetros de profundidad… pic.twitter.com/4uYGVzPbza
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026