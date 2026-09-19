Jóvenes crean sus propias empresas junto a líderes empresariales

Jóvenes salvadoreños continúan avanzando en la creación y desarrollo de sus propias empresas como parte del programa La Compañía, el programa insignia de Junior Achievement a nivel mundial, que brinda a los participantes una experiencia práctica para transformar sus ideas en proyectos empresariales.

Las jornadas se desarrollan en Campus JA (instalaciones de Junior Achievement El Salvador), los participantes trabajan junto a mentores del programa Sabios & Expertos de Fundación Atlántida, quienes comparten voluntariamente sus conocimientos y experiencia para orientar a las nuevas generaciones en el desarrollo de sus iniciativas.

A través de La Compañía, los jóvenes asumen el desafío de crear una empresa desde sus primeras etapas, tomando decisiones y desarrollando competencias relacionadas con liderazgo, innovación, creatividad, comunicación, trabajo en equipo y visión empresarial.

Una conexión entre generaciones

Para Junior Achievement El Salvador, esta experiencia representa una oportunidad para acercar a los jóvenes al mundo empresarial y brindarles herramientas que les permitan desarrollar sus capacidades y visualizar nuevas posibilidades para su futuro. Por su parte, Fundación Atlántida, a través de Sabios & Expertos, promueve la transferencia de conocimiento y experiencia entre profesionales, emprendedores y nuevas generaciones, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema empresarial y al desarrollo sostenible del país.

Esta alianza permite que La Compañía trascienda la creación de una idea de negocio y se convierta en una experiencia de aprendizaje en la que los jóvenes pueden poner en práctica sus conocimientos, recibir acompañamiento y continuar construyendo sus compañías con una visión más clara.

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