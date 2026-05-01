Ciencia
Uso de IA permitirá detectar cáncer de páncreas hasta tres años antes del diagnóstico
Un estudio realizado por la Clínica Mayo, reconocida dentro de la comunidad médica por su atención de máxima calidad e investigaciones de vanguardia, desarrolló un modelo de inteligencia artificial (IA) que, a través de análisis de datos, flujos de trabajo en práctica, tomografías computarizadas, sistemas de imágenes y protocolos, permite asistir a especialistas para detectar cáncer de páncreas hasta tres años antes del diagnóstico clínico.
Este modelo de inteligencia artificial permite identificar signos sutiles de la enfermedad con anticipación, en la etapa donde es factible realizar un tratamiento curativo para el paciente.
El estudio fue realizado con cerca de 2,000 tomografías computarizadas a través de la asistencia de IA, que incluía a pacientes a quienes posteriormente se les diagnosticó cáncer de páncreas, que inicialmente fueron catalogados como casos «normales».
Este sistema llamado Modelo de Detección Temprana Basado en Radiómica (REDMOD) fue capaz de detectar el 73 % de los casos prediagnósticos con un promedio de 16 meses de anticipación, que figura como el doble de la tasa de detección de los especialistas que revisaron las mismas tomografías sin ayuda de la IA.
Este modelo de IA permitió detectar casi tres veces más cánceres en fase temprana que, sin la ayuda de este sistema, habrían pasado desapercibidos. REDMOD analiza cientos de características de imagen cuantitativas que detallan la textura y la estructura del tejido, identificando así cambios biológicos sutiles a medida que el cáncer comienza a desarrollarse.
Por otro lado, REDMOD está diseñado para analizar tomografías computarizadas ya realizadas por otros motivos, especialmente en pacientes de alto riesgo, como aquellos con diabetes de reciente aparición, e identificar un riesgo elevado antes de que aparezca cualquier masa visible.
Este estudio pertenece a la iniciativa Precure de la Clínica Mayo, un programa que busca redecir y prevenir enfermedades mediante la identificación de los primeros cambios biológicos en el organismo antes de que aparezcan los síntomas.
Ciencia
Anthropic investiga acceso no autorizado a su modelo de IA Mythos
La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic anunció el martes que investiga un acceso no autorizado a su poderoso modelo Mythos, que la compañía teme se puede convertir en una herramienta valiosa para los hackers.
Anthropic dijo semanas atrás que limitó inicialmente el lanzamiento de Mythos a 40 grandes firmas tecnológicas para darles ventaja a la hora de corregir vulnerabilidades de ciberseguridad antes de que pudieran ser explotadas por atacantes.
Según la agencia financiera Bloomberg, un pequeño grupo de usuarios en un foro privado en línea obtuvo acceso al modelo mediante el sistema informático reservado para proveedores externos de Anthropic.
«Estamos investigando un informe según el cual se produjo un acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través de uno de nuestros entornos de proveedores externos», dijo a la AFP un portavoz de Anthropic.
Los usuarios obtuvieron acceso a Mythos por varios medios, incluyendo el uso de los permisos que uno de los participantes tenía como empleado de una empresa contratista de Anthropic, informó Bloomberg.
Anthropic trabaja con un pequeño número de proveedores externos que ayudan en el desarrollo de modelos.
La empresa aplazó el lanzamiento general de Mythos, que, según afirma, puede detectar brechas de seguridad que han existido durante décadas en sistemas evaluados por expertos y herramientas automatizadas.
Compartió Mythos inicialmente con algunos actores clave de los sectores tecnológico y financiero de Estados Unidos, como Nvidia, Amazon y JP Morgan Chase, para permitirles mejorar su infraestructura de seguridad.
Pero la compañía ha sido acusada de exagerar las capacidades de una tecnología que es su principal actividad comercial y centro de una áspera competencia con su rival OpenAI.
Ciencia
Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa en septiembre
El jefe de Apple, Tim Cook, dejará la dirección ejecutiva de la empresa en septiembre y será reemplazado por un directivo del grupo, John Ternus, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac, según un comunicado publicado el lunes.
Aunque Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto.
Menos carismático que su predecesor, Cook se reveló como un empresario excepcional, guiando a Apple por la senda de un crecimiento desenfrenado.
Entre 2011 y 2025, la empresa prácticamente cuadruplicó su facturación y vio cómo su capitalización se multiplicaba hasta superar hoy los 4 billones de dólares, siendo la tercera compañía del mundo en lograrlo.
Si bien los críticos le han reprochado no haber lanzado ningún producto tan emblemático como el iPod o el iPhone, Cook supo, en particular, impulsar el desarrollo de los servicios.
Este sector, que incluye la tienda de aplicaciones App Store, las plataformas de streaming musical(Apple Music) y de vídeo (Apple TV), así como el almacenamiento de datos en la nube (iCloud), se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa.
Sin embargo, Cook y su equipo se perdieron el giro de la inteligencia artificial (IA) generativa, marcado por la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022.
Desde entonces, Apple va a la zaga de los grandes actores del sector y aún no ha logrado integrar plenamente las nuevas capacidades de la IA en su producto estrella, el iPhone, que sigue a la espera de una nueva versión del asistente Siri.
En las transacciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, la acción perdía menos de un 1 %.
Ciencia
Novo Nordisk se alía con OpenAI para el desarrollo de medicamentos
El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, conocido por su tratamiento contra la obesidad Wegowy, anunció este martes una «alianza estratégica» con OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos.
Este acuerdo tiene como objetivo «ayudar a la empresa a ofrecer más rápidamente nuevas opciones terapéuticas más eficaces a los pacientes», informó el grupo danés en un comunicado.
Novo Nordisk espera aprovechar «las capacidades avanzadas en materia de inteligencia artificial para analizar conjuntos de datos complejos, identificar candidatos a fármacos prometedores y reducir el tiempo necesario para pasar de la investigación al paciente», añade.
El laboratorio danés, que también comercializa Ozempic, un tratamiento contra la diabetes que se utiliza asimismo como adelgazante, se enfrenta a una gran competencia en los precios, en particular por parte de la estadounidense Eli Lilly.
«La integración de la IA en nuestro trabajo diario nos permite analizar conjuntos de datos a una escala hasta ahora imposible, identificar tendencias que antes no podíamos ver y poner a prueba hipótesis más rápido que nunca», explicó el director general de Novo Nordisk, Mike Doustdar.
Según el laboratorio, se pondrán en marcha programas piloto en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la fabricación y las actividades comerciales. No facilita detalles financieros sobre el acuerdo.
La industria farmacéutica apuesta por la IA para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas.
Hoy en día se tarda más de diez años en desarrollar un medicamento y, de cada diez candidatos, solo uno llega a comercializarse.
Se calcula que el coste medio de la investigación y el desarrollo para sacar al mercado un nuevo medicamento ronda los 2.000 millones de dólares.
Por eso las grandes empresas farmacéuticas multiplican sus colaboraciones con empresas emergentes especializadas en inteligencia artificial aplicada a la salud.