Presidente Bukele obtiene 93 % de aprobación, según encuesta Cid Gallup

El 93 % de aprobación obtuvo el presidente, Nayib Bukele, en la última encuesta desarrollada por CidGallup, cuyos resultados fueron presentados esta mañana por el gerente general de la encuestadora, Luis Haug.

Haug señaló que en los siete años de gobierno del presidente Bukele, su aprobación ha ido en aumento; de igual manera, indicó que tiene el 93 % de imagen positiva, algo que no ocurre con otros mandatarios en los que su aprobación e imagen disminuye con el devenir de sus administraciones.

Casi 19 de 20 salvadoreños aprueban al presidente.

«El presidente Bukele como persona inició su gestión en mayo de 2019 con un 76 % de imagen favorable, lo normal es que suba un poquito en la “luna de miel” y luego caiga considerablemente. Hoy está en el número máximo de opiniones a lo largo de estos años», dijo Haug en la entrevista Frente a Frente.

Asimismo, resaltó que el estudio reveló que el 87 % de los encuestados manifestó sentir orgullo por la figura presidencial de Nayib Bukele.

El índice de favorable del jefe de Estado ha incrementado al 90 % en comparación con el 78 % que tenía al inicio de su primera gestión en 2019.

«A estas alturas, el presidente Bukele en su administración anterior tenía un índice del 78 % que es cuando restamos las opiniones negativas de las positivas. Hoy el presidente Bukele tiene un índice favorable del 90 %; 93 % positivo, menos un 3 % de negativo»,

Otro de los puntos evaluados por Cid Gallup fue la comparación con otros mandatarios salvadoreños, entre los que continúa destacando con altos porcentajes.

La encuesta también evaluó las áreas de administración, y entre las que destacan con porcentajes altos están seguridad con el 98 %, educación tiene el 95 %, y turismo con el 91 %.

«Un 98 % está satisfecho con el trabajo que se está haciendo con respecto al tema de seguridad; el 95 %, prácticamente su totalidad, está de acuerdo con el tratamiento que se ha dado en la lucha contra las pandillas; incluso un 83 % considera que se deben apoyar medidas más duras», señaló Haug.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...