Nacionales
Tome nota: Habrá cierres parciales y totales en carretera al puerto de La Libertad por instalación de pasarela
Los conductores que circulan por la carretera al puerto de La Libertad deberán tomar precauciones ante una serie de cierres parciales y totales programados debido a trabajos de instalación de una pasarela peatonal en el sector de Tuscania.
El Viceministerio de Transporte informó que las intervenciones iniciarán el 25 de mayo y se extenderán hasta el 3 de junio, con restricciones escalonadas en distintos horarios.
Según las autoridades, del 25 al 29 de mayo se realizará el cierre de un carril por sentido entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Además, el 1 de junio se ejecutará un cierre nocturno de un carril en sentido hacia el Puerto de La Libertad, desde las 10:00 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada del 2 de junio.
Posteriormente, entre las 10:00 de la noche del 2 de junio y las 5:00 de la madrugada del 3 de junio, la restricción vehicular será en sentido hacia San Salvador.
Como parte de los trabajos, también se implementarán cierres totales de la carretera durante una hora los días 2 y 3 de junio, específicamente entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada.
Por trabajos de instalación de pasarela en el sector de Tuscania, carretera al Puerto de la Libertad, se realizarán cierres parciales y cierres totales.
🗓️Del 25 al 29 de mayo: cierre de un carril por sentido de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
🗓️De las 10:00 p.m. del 1 de junio a las… pic.twitter.com/2fNlsCYc9q
— VMT (@VMTElSalvador) May 24, 2026
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Agente del CAM pierde la vida tras ser impactado por un microbús
Un motociclista del Cuerpo de Agentes Metropolitanos falleció la mañana de este domingo tras ser embestido por una coaster de la ruta 11, según confirmó la Policía Nacional Civil.
Las autoridades identificaron al conductor del transporte público como Luis Enrique Hernández Martínez, de 34 años, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y no portaba licencia de conducir.
El accidente ocurrió sobre la 3ª Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, en el centro de San Salvador. De acuerdo con la información oficial, el agente falleció en el lugar.
La PNC indicó que Hernández Martínez será remitido por el delito de homicidio culposo.
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Capturan a jovencito con 27 porciones de marihuana en Chalatenango
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Racha de accidentes viales deja al menos ocho fallecidos
Al menos ocho personas fallecieron y varias más resultaron lesionadas en una serie de accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, en medio de las lluvias de las últimas horas. De acuerdo con los reportes preliminares, varios de los percances estuvieron relacionados con excesiva velocidad y calles lisas e inundadas.
Uno de los accidentes ocurrió sobre el bulevar Orden de Malta, en la residencial Santa Elena, distrito de Antiguo Cuscatlán, donde dos hombres y una mujer murieron luego de que el vehículo en el que se conducían impactara contra un poste del tendido eléctrico. Según versiones de testigos, el automóvil circulaba a excesiva velocidad y el conductor perdió el control. La emergencia fue atendida por Cruz Verde Salvadoreña, que indicó que dos de las víctimas quedaron sobre el pavimento y otra permaneció atrapada en el vehículo.
Otro percance se registró en el sector conocido como La Curva de la Muerte, en el distrito de Nahulingo, Sonsonate Centro, donde dos personas fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban cayera en un puente sobre el río Ceniza. Equipos de socorro y el Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate en la zona. La institución informó que tres personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”.
En San Salvador, un motociclista identificado como Francisco Antonio Rivas Menéndez, de 41 años, falleció en un accidente ocurrido sobre la prolongación de la alameda Juan Pablo Segundo, en las cercanías de la Universidad Evangélica de El Salvador, en la colonia Escalón.
Según el informe de Comandos de Salvamento, el motociclista cayó en una caja residual de aproximadamente cinco metros de profundidad que se encuentra en construcción en la zona. La víctima fue trasladada con múltiples fracturas a un centro asistencial, pero falleció mientras era llevada en ambulancia. De acuerdo con el reporte, la oscuridad y la acumulación de agua habrían dificultado la visibilidad del área.
Otro motociclista, identificado como Éver Hernández, murió en la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla, en el sector del obelisco, tras impactar contra un vehículo de carga pesada. Según los reportes, el motociclista chocó contra una volqueta cuando intentaba incorporarse a la vía. Aunque socorristas realizaron maniobras de reanimación, la víctima ya no presentaba signos vitales.
Además, en el centro de San Salvador, un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos falleció tras ser atropellado por un microbús de la ruta 11.