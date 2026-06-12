Sucesos
VIDEO | Reportan hurto de focos en viviendas del Barrio San Miguelito
Una denuncia difundida en redes sociales ha generado atención luego de que se compartieran imágenes de un sujeto señalado de hurtar focos instalados en el exterior de una vivienda.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió sobre la 25 Calle Oriente, en las cercanías del Mercado San Miguelito, en San Salvador. Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia.
En el video se observa a un hombre utilizando una herramienta que le permitió retirar el foco con facilidad. Según la publicación, esta situación hace presumir a los denunciantes que no sería la primera vez que la persona realiza este tipo de acciones.
Habitantes de la zona indicaron que el propósito de compartir el video en redes sociales es alertar a los vecinos para prevenir que sean víctimas de hechos similares. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para ubicar al sujeto señalado y evitar que continúe cometiendo este tipo de actos.
Principal
Autoridades guatemaltecas capturan a 53 mareros salvadoreños
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que entre el 1 de enero y el 10 de junio de 2026 ha capturado a 53 pandilleros salvadoreños que eran requeridos por tribunales de El Salvador o que estaban vinculados a actividades delictivas en ese país.
De acuerdo con la institución, entre los detenidos figuran personas buscadas por delitos como homicidio, extorsión, feminicidio y tráfico de drogas, así como integrantes de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha con órdenes de captura vigentes.
Un informe de la PNC guatemalteca señala que 27 de los arrestados fueron expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas para ser puestos a disposición de los jueces que los requerían. En los casos de quienes no tenían procesos judiciales pendientes, se indicó que podrían enfrentar procesos por el delito de agrupaciones ilícitas.
Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que algunos de los capturados habrían huido de El Salvador para evitar enfrentar las medidas implementadas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Por otra parte, 26 de los detenidos permanecen bajo custodia en Guatemala debido a que enfrentan procesos por delitos cometidos en ese país. Según la PNC, estas personas fueron remitidas a centros penitenciarios mientras concluyen los procedimientos judiciales correspondientes.
Entre las capturas más recientes se encuentra la de Jesús Esaú Santa María Reyes, alias “Black”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha. Las autoridades informaron que mantenía una orden de captura vigente por feminicidio agravado en El Salvador y que fue trasladado a la frontera de San Cristóbal, en Jutiapa, para ser entregado a la Policía salvadoreña.
Asimismo, la PNC de Guatemala reportó la recepción de Roberto Rolando Velásquez Andrade, de 27 años, alias “Seco”, identificado como integrante de la pandilla 18 y requerido en El Salvador por delitos relacionados con armas de fuego. Según la institución, será entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera de Jutiapa.
Las autoridades guatemaltecas detallaron que entre enero de 2024 y el 10 de junio de 2026 han detenido a un total de 303 pandilleros salvadoreños.
Internacionales
Capturan en Guatemala a salvadoreño acusado de robo de joyas valoradas en más de $78,000
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala capturaron a un ciudadano salvadoreño identificado como Henry N., de 34 años, señalado de participar en el robo de joyas valoradas en Q600,000, equivalentes a $78,720.24.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, el hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el sospechoso habría ingresado a una joyería ubicada en Chimaltenango para sustraer piezas de alto valor económico.
Según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, este caso constituye el robo de mayor cuantía registrado recientemente en el país.
La captura fue realizada tras una serie de diligencias desarrolladas por investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, quienes presentaron los elementos recopilados ante un juzgado de Chimaltenango, el cual emitió una orden de captura por el delito de robo agravado.
Las autoridades informaron que el pasado 1 de junio se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron encontrados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.
La detención se llevó a cabo en la colonia Vivibien, zona 5 de Chimaltenango, como parte de las acciones de seguimiento al caso.
Principal
Perrito conmueve en redes al permanecer junto a su dueño en Ciudad Merliot
Un perro se volvió viral en redes sociales la noche del lunes luego de permanecer junto a su dueño, quien se encontraba tendido en el suelo presuntamente en estado de ebriedad, en Ciudad Merliot, distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
De acuerdo con personas que transitaban por la zona, tanto el hombre como el animal estaban completamente mojados al momento de ser observados.
Testigos señalaron que el perro no se separó de su propietario durante toda la situación. Además, algunas personas aseguraron haber escuchado al animal llorar mientras permanecía a su lado.
Las imágenes y videos del hecho comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde la escena generó diversas reacciones entre los usuarios.