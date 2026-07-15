Condado Quetzal inicia construcción con inversión de us$45 millones para desarrollar 913 viviendas en La Libertad Norte

El Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA) anunció el desarrollo de la Ciudad Portuaria San Jorge, un proyecto que formará parte del Corredor Interoceánico de Guatemala, una iniciativa logística privada que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante un sistema de transporte multimodal.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en San Salvador encabezada por Guillermo Catalán, presidente de CIGSA; Rolando Melgar, director ejecutivo del consorcio; Hugo René Sarceño Orellana, alcalde de Puerto Barrios; y David de Jesús Duarte, síndico municipal.

Los representantes del proyecto informaron que la presentación oficial de la Ciudad Portuaria del Atlántico se llevará a cabo el próximo 17 de julio en Ciudad de Guatemala, donde se darán a conocer los aspectos técnicos, financieros y operativos de esta nueva etapa del corredor logístico.

“Vamos a hacer un hito histórico para nosotros”, afirmó Melgar, quien señaló que el anuncio representa la culminación de 26 años de trabajo relacionados con el desarrollo del corredor.

La futura ciudad portuaria se desarrollará en el municipio de Puerto Barrios, en la costa atlántica guatemalteca, y abarcará aproximadamente 21 kilómetros cuadrados de terreno con cinco kilómetros de costa sobre el Atlántico. La propiedad se extiende alrededor de cuatro kilómetros hacia el interior y estará destinada a la construcción de puertos, aeropuertos, plataformas logísticas, zonas industriales y áreas comerciales.

Según Melgar, San Jorge será el “primer componente económico” del Centro Logístico Internacional San Jorge, mientras que David Durán, síndico municipal de Puerto Barrios, aseguró que será el punto de partida para la conectividad del corredor.

Guillermo Catalán destacó que el proyecto representa una oportunidad para Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, al disponer de territorio con vocación para el desarrollo de infraestructura estratégica de transporte y logística.

“Es importante que adoptemos esta iniciativa como una iniciativa centroamericana de que podemos aspirar a nuestros países a tener una ruta comercial que responda a nuestros intereses”, manifestó.

Los promotores indicaron que el corredor tendrá influencia sobre una amplia zona poblacional de Guatemala, El Salvador y Honduras. Asimismo, señalaron que empresas salvadoreñas ya participan en la iniciativa, entre ellas Terminales de El Salvador, identificada como el primer usuario del proyecto.

Catalán sostuvo que la iniciativa puede contribuir a fortalecer la integración económica regional y las cadenas de comercio internacional. En esa línea, Hugo Sarceño afirmó que El Salvador podría beneficiarse con una mayor rapidez en la recepción de mercancías.

Las autoridades del consorcio informaron además que ya sostuvieron reuniones con representantes del sector empresarial salvadoreño para facilitar su incorporación al proyecto y permitir que los flujos de carga operen de manera más costo-efectiva.

Las autoridades municipales de Puerto Barrios respaldaron la ejecución de la obra. Sarceño explicó que la autonomía municipal reconocida por la Constitución permite avanzar con el proyecto dentro de las competencias locales.

El alcalde también hizo referencia a los problemas de movilidad que enfrenta actualmente la región. “Todos los días hay un accidente en esa ruta. Dos tráileres parando la ruta, por ejemplo, implica 11 horas de tráfico complicado”, indicó.

Durante la conferencia se informó que cerca de 1,100 tráileres ingresan diariamente por los puertos ubicados en el municipio.

Por su parte, David de Jesús Duarte recordó que Puerto Barrios cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2019 y que existe un acuerdo municipal aprobado en 2021 que declaró de interés público la construcción del corredor en la finca El Pantanal.

El Corredor Interoceánico de Guatemala contempla una extensión de 372 kilómetros que conectará Puerto San Jorge, en el Atlántico, con Puerto San Luis, en el Pacífico, atravesando seis departamentos cercanos a la frontera con El Salvador.

De acuerdo con sus promotores, más de 3,500 familias han integrado voluntariamente sus propiedades al proyecto durante los últimos 25 años. Asimismo, indicaron que quienes deban trasladarse durante la construcción recibirán apoyo económico mediante un bono corporativo para su reubicación y tendrán prioridad para trabajar en las etapas de construcción y operación.

Los responsables de la iniciativa también destacaron el componente ambiental del proyecto. Según explicaron, la evaluación ambiental cumple con la normativa guatemalteca, los requisitos del Banco Mundial y los Acuerdos de Cancún. Además, contempla la preservación de nacimientos de agua y áreas boscosas remanentes bajo criterios de mínima afectación ambiental.

El desarrollo completo del proyecto requerirá una inversión aproximada de 15,000 millones de dólares, que serán ejecutados de forma escalonada durante un período de 25 años.

Como parte de la estrategia financiera, el consorcio impulsa un instrumento de activos digitales denominado COINGT, que busca ampliar las opciones de financiamiento mediante la participación de inversionistas individuales.

“Somos el primer token de propiedad respaldado por un proyecto real”, afirmó Melgar, quien explicó que el mecanismo permite la participación de pequeños inversionistas a partir de 1,000 dólares.

Los representantes de CIGSA consideran que factores como la saturación de corredores marítimos internacionales, las limitaciones para la expansión portuaria en Estados Unidos y los desafíos operativos que enfrenta el Canal de Panamá generan oportunidades para nuevas rutas logísticas en la región.

A diferencia del Canal de Panamá, el Corredor Interoceánico de Guatemala será una infraestructura terrestre que incluirá vías férreas, carreteras para el transporte de mercancías, sistemas de tuberías para hidrocarburos y zonas francas distribuidas a lo largo del recorrido.

Sus promotores sostienen que el proyecto no busca competir con el Canal de Panamá, sino complementarlo mediante una alternativa logística adaptada a distintas necesidades del comercio internacional.

Melgar aseguró además que el sector exportador salvadoreño ha mostrado interés en la iniciativa y señaló que el corredor podría reducir hasta un 30 % los costos de transporte de carga en comparación con otras rutas terrestres utilizadas actualmente.

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