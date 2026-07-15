Negocios
Condado Quetzal inicia construcción con inversión de us$45 millones para desarrollar 913 viviendas en La Libertad Norte
• El proyecto de Acres Inmobiliaria contempla una comunidad integral con vivienda, áreas verdes, espacios recreativos y zona comercial.
• La Primera Piedra reunió a autoridades de Gobierno, representantes del sector empresarial y aliados estratégicos.
Acres Inmobiliaria colocó este miércoles la primera piedra de Condado Quetzal, un desarrollo habitacional que representa una inversión de US$45 millones y contempla la construcción de más de 900 viviendas, consolidándose como una nueva apuesta de inversión privada para ampliar la oferta de vivienda planificada en El Salvador.
Ubicado en Quezaltepeque, La Libertad Norte, el proyecto ha sido concebido como una comunidad integral que combinará soluciones habitacionales con áreas verdes, reserva natural, ciclovías, casa club, espacios comerciales, coworking, zonas recreativas y zonas de reflexión espiritual, bajo un modelo orientado a fortalecer la calidad de vida de las familias salvadoreñas.
Durante el acto participaron la ministra de Vivienda, Michelle Sol; representantes de instituciones públicas, empresarios, aliados estratégicos e invitados especiales.
Para Oscar Bonilla, CEO de Acres Inmobiliaria, la colocación de la primera piedra representa mucho más que el inicio de una construcción.
«Hoy no solamente colocamos la primera piedra de un proyecto habitacional; estamos sembrando una visión de futuro. Creemos que una comunidad debe ofrecer mucho más que viviendas: debe crear espacios donde las familias puedan convivir, crecer y construir su patrimonio.»
Bonilla explicó que Condado Quetzal constituye el primer desarrollo inmobiliario de Acres Inmobiliaria y refleja la visión del grupo empresarial de contribuir al desarrollo nacional desde distintos sectores económicos.
«El Salvador necesita más empresas dispuestas a construir, abrir caminos y generar oportunidades. Cada proyecto bien desarrollado tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y en el crecimiento del país.»
Por su parte, Javier Bonilla, CEO de JOB Constructora, empresa hermana de ACRES, destacó que la ejecución del proyecto estará respaldada por una planificación técnica rigurosa y altos estándares constructivos.
«Estamos incorporando procesos constructivos que nos permitirán mejorar la calidad, optimizar los tiempos de ejecución y responder de manera más eficiente a la creciente demanda de vivienda en el país.»
Javier Bonilla explicó que Condado Quetzal incorporará infraestructura urbana moderna, entre ella cableado subterráneo, una ciclovía de aproximadamente dos kilómetros, una reserva natural integrada al proyecto, áreas comerciales y espacios destinados a la convivencia comunitaria, incluyendo un templo y un centro comercial.
Agregó que durante la construcción se prevé la generación de alrededor de 300 empleos directos y más de 200 indirectos, mientras que las siguientes etapas del desarrollo incorporarán nuevos sistemas constructivos orientados a mejorar la eficiencia y la calidad de las viviendas.
Durante la ceremonia, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, destacó la importancia de continuar promoviendo inversiones que fortalezcan el acceso a vivienda y acompañen el crecimiento ordenado del país.
«La principal herramienta para el desarrollo urbano es la seguridad. Hoy podemos llevar oportunidades, inversión y proyectos habitacionales a territorios donde antes era impensable construir.»
La representante del gobierno también destacó la relevancia social y el significado de este proyecto para los salvadoreños.
“Hoy no estamos colocando únicamente la primera piedra de un proyecto; estamos abriendo la puerta para que cientos de familias salvadoreñas puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia, construir patrimonio y ofrecer un mejor futuro a sus hijos.”
Además, la ministra apuntó el trabajo de Acres por invertir en el país. «Quiero reconocer a empresas como Acres Inmobiliaria por creer en El Salvador, invertir, generar empleo y contribuir a ampliar la oferta de vivienda para las familias salvadoreñas.»
Condado Quetzal ofrece viviendas con precios desde US$45,988, las cuales podrán adquirirse mediante financiamiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
El proyecto incorpora un concepto urbanístico que integra infraestructura moderna, espacios públicos, recreación y comercio, reafirmando el compromiso de Acres Inmobiliaria con el desarrollo de comunidades planificadas que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de las familias salvadoreñas.
Empresarial
Anuncia TagAirlines el lanzamiento de la ruta Guatemala-San Salvador
- El vuelo reiniciará operaciones a partir del próximo 13 de Julio, con 4 frecuencias semanales
- Se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica
- Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, refrenda el compromiso de la aerolínea con la aviación y el desarrollo de la región
TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 13 de julio, con 4 frecuencias semanales.
Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, señaló que El Salvador es un importante destino de viaje y refrendó el compromiso de la aerolínea con el impulso de la aviación, el desarrollo y el turismo en la región de Centroamérica.
“El Salvador es un destino estratégico en los planes de expansión de TagAirlines, que agracede la confianza que las autoridades salvadoreñas y de Guatemala han depositado en nuestra aerolínea. Este vuelo permitirá fortalecer la conectividad aérea multirregión en el más importante corredor turístico centroamericano”, refirió.
El vuelo estará disponible para los viajeros con atractivas tarifas desde 200 dólares en viaje redondo. Las 4 frecuencias semanales serán de lunes y miércoles por la mañana y el día viernes con dos frecuencias una por la mañana y una mas por la tarde.
Entre Guatemala y El Salvador convergen principalmente pasajeros de negocios y turismo, ambos destinos ofrecen una enorme riqueza natural y gastronómica. Se trata de dos de los polos de desarrollo más importantes en la región, con importantes vínculos económicos, educativos y culturales. La ruta aérea impulsará el turismo empresarial y vacacional en la región.
Cabe destacar que TagAirlines vive una nueva era que incluye la modernización de su flota con aeronaves ATR-72 de última generación, consideradas las más seguras y ecológicas para la operación de aerolíneas regionales, con capacidad para transportar 72 pasajeros.
TagAirlines es la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, que desde hace 60 años mantiene un firme compromiso con la conectividad aérea, el desarrollo, los viajes y el turismo en la región.
Negocios
Ciudad Portuaria San Jorge impulsará el desarrollo del Corredor Interoceánico de Guatemala
El Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA) anunció el desarrollo de la Ciudad Portuaria San Jorge, un proyecto que formará parte del Corredor Interoceánico de Guatemala, una iniciativa logística privada que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante un sistema de transporte multimodal.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en San Salvador encabezada por Guillermo Catalán, presidente de CIGSA; Rolando Melgar, director ejecutivo del consorcio; Hugo René Sarceño Orellana, alcalde de Puerto Barrios; y David de Jesús Duarte, síndico municipal.
Los representantes del proyecto informaron que la presentación oficial de la Ciudad Portuaria del Atlántico se llevará a cabo el próximo 17 de julio en Ciudad de Guatemala, donde se darán a conocer los aspectos técnicos, financieros y operativos de esta nueva etapa del corredor logístico.
“Vamos a hacer un hito histórico para nosotros”, afirmó Melgar, quien señaló que el anuncio representa la culminación de 26 años de trabajo relacionados con el desarrollo del corredor.
La futura ciudad portuaria se desarrollará en el municipio de Puerto Barrios, en la costa atlántica guatemalteca, y abarcará aproximadamente 21 kilómetros cuadrados de terreno con cinco kilómetros de costa sobre el Atlántico. La propiedad se extiende alrededor de cuatro kilómetros hacia el interior y estará destinada a la construcción de puertos, aeropuertos, plataformas logísticas, zonas industriales y áreas comerciales.
Según Melgar, San Jorge será el “primer componente económico” del Centro Logístico Internacional San Jorge, mientras que David Durán, síndico municipal de Puerto Barrios, aseguró que será el punto de partida para la conectividad del corredor.
Guillermo Catalán destacó que el proyecto representa una oportunidad para Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, al disponer de territorio con vocación para el desarrollo de infraestructura estratégica de transporte y logística.
“Es importante que adoptemos esta iniciativa como una iniciativa centroamericana de que podemos aspirar a nuestros países a tener una ruta comercial que responda a nuestros intereses”, manifestó.
Los promotores indicaron que el corredor tendrá influencia sobre una amplia zona poblacional de Guatemala, El Salvador y Honduras. Asimismo, señalaron que empresas salvadoreñas ya participan en la iniciativa, entre ellas Terminales de El Salvador, identificada como el primer usuario del proyecto.
Catalán sostuvo que la iniciativa puede contribuir a fortalecer la integración económica regional y las cadenas de comercio internacional. En esa línea, Hugo Sarceño afirmó que El Salvador podría beneficiarse con una mayor rapidez en la recepción de mercancías.
Las autoridades del consorcio informaron además que ya sostuvieron reuniones con representantes del sector empresarial salvadoreño para facilitar su incorporación al proyecto y permitir que los flujos de carga operen de manera más costo-efectiva.
Las autoridades municipales de Puerto Barrios respaldaron la ejecución de la obra. Sarceño explicó que la autonomía municipal reconocida por la Constitución permite avanzar con el proyecto dentro de las competencias locales.
El alcalde también hizo referencia a los problemas de movilidad que enfrenta actualmente la región. “Todos los días hay un accidente en esa ruta. Dos tráileres parando la ruta, por ejemplo, implica 11 horas de tráfico complicado”, indicó.
Durante la conferencia se informó que cerca de 1,100 tráileres ingresan diariamente por los puertos ubicados en el municipio.
Por su parte, David de Jesús Duarte recordó que Puerto Barrios cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2019 y que existe un acuerdo municipal aprobado en 2021 que declaró de interés público la construcción del corredor en la finca El Pantanal.
El Corredor Interoceánico de Guatemala contempla una extensión de 372 kilómetros que conectará Puerto San Jorge, en el Atlántico, con Puerto San Luis, en el Pacífico, atravesando seis departamentos cercanos a la frontera con El Salvador.
De acuerdo con sus promotores, más de 3,500 familias han integrado voluntariamente sus propiedades al proyecto durante los últimos 25 años. Asimismo, indicaron que quienes deban trasladarse durante la construcción recibirán apoyo económico mediante un bono corporativo para su reubicación y tendrán prioridad para trabajar en las etapas de construcción y operación.
Los responsables de la iniciativa también destacaron el componente ambiental del proyecto. Según explicaron, la evaluación ambiental cumple con la normativa guatemalteca, los requisitos del Banco Mundial y los Acuerdos de Cancún. Además, contempla la preservación de nacimientos de agua y áreas boscosas remanentes bajo criterios de mínima afectación ambiental.
El desarrollo completo del proyecto requerirá una inversión aproximada de 15,000 millones de dólares, que serán ejecutados de forma escalonada durante un período de 25 años.
Como parte de la estrategia financiera, el consorcio impulsa un instrumento de activos digitales denominado COINGT, que busca ampliar las opciones de financiamiento mediante la participación de inversionistas individuales.
“Somos el primer token de propiedad respaldado por un proyecto real”, afirmó Melgar, quien explicó que el mecanismo permite la participación de pequeños inversionistas a partir de 1,000 dólares.
Los representantes de CIGSA consideran que factores como la saturación de corredores marítimos internacionales, las limitaciones para la expansión portuaria en Estados Unidos y los desafíos operativos que enfrenta el Canal de Panamá generan oportunidades para nuevas rutas logísticas en la región.
A diferencia del Canal de Panamá, el Corredor Interoceánico de Guatemala será una infraestructura terrestre que incluirá vías férreas, carreteras para el transporte de mercancías, sistemas de tuberías para hidrocarburos y zonas francas distribuidas a lo largo del recorrido.
Sus promotores sostienen que el proyecto no busca competir con el Canal de Panamá, sino complementarlo mediante una alternativa logística adaptada a distintas necesidades del comercio internacional.
Melgar aseguró además que el sector exportador salvadoreño ha mostrado interés en la iniciativa y señaló que el corredor podría reducir hasta un 30 % los costos de transporte de carga en comparación con otras rutas terrestres utilizadas actualmente.
Empresarial
El sueño mundialista hecho realidad con el SISTEMA FEDECRÉDITO: entrega de dos paquetes dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO hizo entrega de dos paquetes dobles que llevarán a sus ganadores a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para asistir a un partido de cuartos de final y otro para la semifinal.
El ganador del paquete doble para semifinales fue Jorge Alberto Carranza Estrada, cliente de la Caja de Crédito de Juayúa, mientras que Mario Francisco Martínez González, cliente de la Caja de Crédito de Sensuntepeque, se llevó el paquete doble para cuartos de final. Ambos podrán compartir esta experiencia junto a un acompañante.
Cada paquete incluye 2 vuelos internacionales, cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido, transporte terrestre por la ciudad y aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro contra accidentes, acceso al Everywhere Lounge de VISA, una tarjeta prepago VISA por US $600.00, además el SISTEMA FEDECRÉDITO desea que su experiencia mundialista sea inolvidable otorgándoles US $1,000.00 adicionales para gastos de bolsillo.
La mecánica de participación fue muy sencilla: por cada US $50.00 en compras nacionales e internacionales, realizadas con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los tarjetahabientes recibieron un número electrónico para participar en el sorteo, realizado el 6 de marzo de 2026.
“Para nosotros es un orgullo ver cómo nuestros tarjetahabientes hacen realidad sueños como este, gracias a su fidelidad a las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO. Felicitamos de corazón a nuestros dos ganadores, quienes vivirán una experiencia inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los invitamos a seguir aprovechando los beneficios de sus tarjetas, porque cada compra puede abrirles la puerta a nuevas oportunidades”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información sobre esta y otras promociones visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.