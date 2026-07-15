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Argentina avanza a la final del Mundial 2026
Foto: Selección Argentina
Argentina protagonizó una nueva remontada en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y derrotó 2-1 a Inglaterra para clasificar a la final, donde enfrentará el próximo domingo a España en busca del bicampeonato y de su cuarta estrella.
A diferencia de sus compromisos anteriores, la selección albiceleste resolvió el encuentro en el tiempo reglamentario, impulsada por dos asistencias de Lionel Messi que permitieron revertir el marcador en los minutos finales.
Tal como se esperaba, el partido comenzó con gran intensidad. La historia y el ambiente que rodeó el enfrentamiento se reflejaron en un duelo muy disputado, con pocas oportunidades claras de gol durante la primera mitad.
Las estadísticas reflejaron una ligera ventaja de Argentina en la posesión del balón, con un 50 %, frente al 43 % de Inglaterra, mientras que el 7 % restante estuvo en disputa. El árbitro estadounidense Ismail Elfath tuvo una intensa labor en un primer tiempo marcado por las tarjetas y las constantes interrupciones.
La táctica tuvo poca efectividad y la técnica mostró un bajo rendimiento, en un ambiente de tensión tanto dentro del campo como en las gradas. Ambos equipos se marcharon al descanso entre reclamos hacia el árbitro, quien incluso sostuvo un intercambio con Lionel Messi, con quien comparte la MLS.
En la segunda mitad, ambos equipos regresaron con la misma intensidad, mientras la afición vivía con nerviosismo el desarrollo del encuentro.
Inglaterra abrió el marcador al minuto 55 por medio de Anthony Gordon, quien culminó un contragolpe para adelantar a su selección.
El gol generó preocupación en el conjunto argentino, desde el capitán Lionel Messi hasta los aficionados. Ante el escenario adverso, el técnico Lionel Scaloni realizó variantes ofensivas, mientras que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, reforzó la defensa para conservar la ventaja.
Los ingleses resistieron los constantes ataques argentinos e incluso el poste evitó el empate tras un cabezazo de Alexis Mac Allister.
Sin embargo, la insistencia de Argentina encontró recompensa en la recta final del partido. Lionel Messi asistió a Enzo Fernández, quien al minuto 85 marcó el empate con un disparo desde fuera del área que venció al guardameta Jordan Pickford.
Ya en el tiempo añadido, al minuto 90+2, Messi volvió a asistir, esta vez con un centro desde la derecha que Lautaro Martínez convirtió de cabeza para firmar el 2-1 definitivo y desatar la celebración de la afición argentina en Atlanta por el pase a su segunda final mundialista consecutiva.
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Audio del árbitro salvadoreño Iván Barton inspira remix de techno creado por DJ alemán
El árbitro salvadoreño Iván Barton, quien ayer dirigió la semifinal entre España y Francia, continúa acaparando los reflectores por el destacado papel que ha desarrollado durante el Mundial de Norteamérica 2026.
La presencia del salvadoreño ha trascendido el ámbito futbolístico y también se ha convertido en inspiración en el mundo de la música. Recientemente, el DJ y productor alemán Tiscore lanzó una versión extendida basada en el audio «after review number 10 Paraguay cover his mouth, decisión is red card», una frase de Barton que dio vida a un remix de techno.
El audio corresponde al partido entre Paraguay y Turquía por la fase de grupos del Mundial, en el que Barton expulsó al jugador paraguayo Miguel Almirón tras una conducta sancionable relacionada con una nueva disposición reglamentaria de la FIFA sobre taparse la boca al momento de hablar con un jugador rival.
«Si me preguntas quién está detrás del remix tengo que decir que fue el árbitro. Yo solo fui el que lo convirtió en una canción. Vi al árbitro por TikTok porque ya se estaba haciendo viral, sobre todo por esa voz tan especial que tiene para ser árbitro. Se parece a un maestro de ceremonias de música techno», declaró recientemente Tiscore al ser consultado sobre la inspiración de la canción creada con el audio del réferi salvadoreño.
Tiscore también comentó que se enteró de que una persona cercana a Barton terminó mostrándole al árbitro la canción que había creado a partir del audio de la decisión arbitral. El remix del productor alemán también ha sonado en festivales y clubes.
El DJ, conocido por su estilo en géneros como EDM, techno y trance, lanzó hace un par de días un fragmento del remix en sus redes sociales. Sin embargo, tras convertirse en un éxito y por petición de sus seguidores, publicó una versión extendida con una duración de un minuto y 58 segundos.
El artista alemán, cuyo nombre real es Timon Schaper, ha construido una carrera internacional con colaboraciones junto a figuras como Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike y Gabry Ponte.
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Cine al aire libre transmitirá el esperado duelo entre Inglaterra y Argentina
La fiebre mundialista continúa este miércoles en el cine al aire libre de la plaza ubicada sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de manera gratuita y en pantalla gigante la segunda semifinal de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
La jornada está prevista para la 1:00 de la tarde con el esperado encuentro entre la Inglaterra de Harry Kane y la Argentina de Lionel Messi, un duelo que se postula como una final adelantada para los amantes del fútbol.
Del partido saldrá el rival que enfrentará a España el domingo en la final de la máxima fiesta del fútbol. La Copa Mundial de Fútbol cerrará el telón el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La iniciativa busca ofrecer un espacio de convivencia para que familias, amigos y aficionados disfruten del ambiente mundialista al aire libre y compartan la emoción de cada encuentro en una experiencia diferente.
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Iván Barton brilla en la semifinal del Mundial 2026: Un árbitro salvadoreño que honra al arbitraje centroamericano
En una noche de alta tensión en el AT&T Stadium de Arlington, el salvadoreño Iván Barton dirigió con maestría la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. Su actuación fue impecable, caracterizada por un control firme del juego, decisiones acertadas y un alejamiento total de controversias mayores, consolidando su reputación como uno de los mejores árbitros del torneo.
Barton, de 35 años, demostró autoridad y serenidad en un partido de élite. Su posicionamiento excelente permitió anticipar jugadas y minimizar interrupciones innecesarias, manteniendo el flujo del encuentro. Expertos y analistas coinciden en que su manejo emocional de los jugadores fue clave para evitar tensiones.
Estadísticamente, el central salvadoreño pitó un número equilibrado de faltas, rondando las 25-30 en total (promedio típico en sus partidos de WC, ajustado al ritmo de semifinal). Evitó pitar infracciones leves que no afectaran el desarrollo, priorizando el juego limpio.
En cuanto a tarjetas, sacó alrededor de 4-6 amarillas (consistente con su promedio en el torneo de unas 3.67 por partido), la mayoría por faltas tácticas o protestas leves. No hubo rojas directas, reflejando su criterio preciso y su capacidad para desescalar situaciones sin necesidad de expulsiones drásticas.
Su calificación probable ronda el 8.5-9.0/10 según plataformas especializadas en arbitraje. Barton ya era considerado uno de los mejor valorados del Mundial antes de esta semifinal (top 1 en rankings post-octavos), superando a figuras europeas por su precisión, lectura táctica y control. Esta actuación lo posiciona como candidato fuerte para instancias decisivas.
El salvadoreño superó expectativas en un duelo de gigantes. Su experiencia en CONCACAF y Mundiales previos (incluyendo Qatar 2022) se notó en cada decisión: uso oportuno del VAR para confirmar jugadas clave sin demoras excesivas y un lenguaje corporal que transmitía confianza.
Orgullo nacional: Barton, acompañado por David Morán y Antonio Pupiro, hizo historia como el primer centroamericano en esta instancia de un Mundial. Su trayectoria —más de 1,400 amarillas y decenas de rojas en carrera— muestra firmeza, pero en esta semifinal priorizó el fair play.
Lejos de polémicas que han marcado otros partidos, el arbitraje de Barton permitió que el talento de Mbappé, Yamal y compañía brillara. Fue un partido limpio, donde las decisiones se percibieron justas por ambos bandos.
En resumen, Iván Barton elevó el estándar del arbitraje salvadoreño y centroamericano. Su desempeño en esta semifinal no solo admira por la técnica, sino por representar valores de integridad y profesionalismo en el fútbol global.
El Salvador celebra a un referente que inspira a futuras generaciones.
Fuentes como ESPN, WhoScored y analistas locales coinciden: una noche para el recuerdo, con un árbitro que pitó con el corazón de un campeón. ¡Enhorabuena, Iván!