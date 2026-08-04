Nacionales
Joven motociclista pierde la vida tras accidente causado por conductor que huyó
Un accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista la noche del lunes en la entrada que conduce a la terminal de la ruta 218, en el carril que comunica de El Refugio hacia Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana.
La víctima fue identificada como Fernando Monterrosa, de 25 años, quien falleció en el lugar tras ser impactado por un vehículo.
Personal de salud acudió a la escena para atender la emergencia; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el joven ya no respondió y fue declarado fallecido en el sitio.
De acuerdo con los reportes, el conductor del vehículo involucrado huyó de la escena después de provocar el accidente. Las autoridades continúan con la búsqueda del responsable para deducir las responsabilidades correspondientes.
Nacionales
PNC refuerza controles vehiculares durante el período vacacional
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, durante este período vacacional, intensificó los controles e inspecciones vehiculares en diferentes carreteras del país con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.
Según la institución, mediante estos controles los agentes identifican situaciones que representan riesgos para la ciudadanía, por lo que verifican documentos, consultan antecedentes, inspeccionan vehículos y supervisan el cumplimiento de la Ley de Tránsito.
«Estas acciones nos ayudan a detectar personas con cuentas pendientes con la justicia, además de garantizar la seguridad de los conductores en cada recorrido», señaló la PNC.
Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, con el fin de prevenir percances durante el período vacacional.
Mediante controles vehiculares identificamos situaciones que representan riesgos para la población.
✔️ Verificación de documentos
✔️ Consulta de antecedentes
✔️ Inspección de vehículos
✔️ Cumplimiento a la Ley de Tránsito
Además, estas acciones nos ayudan a detectar personas… pic.twitter.com/AZXuKQLSah
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 4, 2026
Nacionales
Adulto mayor resulta lesionado tras siniestro vial en el barrio San Jacinto
Un hombre de la tercera edad resultó lesionado la mañana de este martes tras verse involucrado en un siniestro vial mientras conducía su vehículo en el departamento de San Salvador.
Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria e informaron que el conductor presentó únicamente lesiones leves.
El incidente ocurrió sobre la 10.ª avenida Sur, en el barrio San Jacinto, de la ciudad de San Salvador.
«Los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a una persona que presentaba lesiones leves. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica», detalló Cruz Roja Salvadoreña.
Al lugar también se hicieron presentes oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro y deducir las responsabilidades correspondientes.
Nacionales
Hombre resulta lesionado tras caer del techo de su vivienda
Un hombre sufrió una considerable lesión en el rostro luego de caer del techo de su vivienda mientras realizaba trabajos de reparación durante la lluvia, la madrugada de este martes en el departamento de La Libertad.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Quezaltepeque fueron alertados sobre la emergencia y se desplazaron al lugar para brindar las primeras atenciones a la víctima.
El incidente ocurrió en la residencial Ciudad Versalles, villa Mónaco, en el distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Centro.
De acuerdo con Comandos de Salvamento, el hombre realizaba labores de mantenimiento en el techo de su vivienda cuando resbaló debido a las condiciones provocadas por la lluvia y cayó desde una altura aproximada de cuatro metros.
«Ocurrió cuando la persona se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en su techo mientras llovía, lo que provocó que este resbalara y cayera al suelo de una altura aproximada de 04 metros. Nuestro personal se hizo presente al lugar donde se brindó asistencia prehospitalaria a un hombre que presentó traumatismo facial abierto con herida contuso-lacerada compleja periocular izquierda con exposición de tejido blando», detalló la institución.
Tras estabilizar al paciente, los socorristas lo trasladaron bajo monitoreo de sus signos vitales hacia un centro asistencial para recibir atención médica.