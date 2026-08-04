Adulto mayor resulta lesionado tras siniestro vial en el barrio San Jacinto

Un hombre sufrió una considerable lesión en el rostro luego de caer del techo de su vivienda mientras realizaba trabajos de reparación durante la lluvia, la madrugada de este martes en el departamento de La Libertad.

Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Quezaltepeque fueron alertados sobre la emergencia y se desplazaron al lugar para brindar las primeras atenciones a la víctima.

El incidente ocurrió en la residencial Ciudad Versalles, villa Mónaco, en el distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Centro.

De acuerdo con Comandos de Salvamento, el hombre realizaba labores de mantenimiento en el techo de su vivienda cuando resbaló debido a las condiciones provocadas por la lluvia y cayó desde una altura aproximada de cuatro metros.

«Ocurrió cuando la persona se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en su techo mientras llovía, lo que provocó que este resbalara y cayera al suelo de una altura aproximada de 04 metros. Nuestro personal se hizo presente al lugar donde se brindó asistencia prehospitalaria a un hombre que presentó traumatismo facial abierto con herida contuso-lacerada compleja periocular izquierda con exposición de tejido blando», detalló la institución.

Tras estabilizar al paciente, los socorristas lo trasladaron bajo monitoreo de sus signos vitales hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

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