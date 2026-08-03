Internacionales
Empujan a un adulto mayor cuando estaba por cruzar la meta de una carrera y el hecho genera indignación
Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en polémica luego de que un adulto mayor fuera empujado por un integrante de la organización de la Carrera de Colores, celebrada en Huamantla, México, cuando estaba por cruzar la meta, lo que provocó que cayera al suelo.
De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, un miembro del staff vigilaba que personas no inscritas en la Carrera de Colores no cruzaran la línea de meta. Al percatarse de que el corredor de edad avanzada no portaba su identificación de participante, le estiró el brazo para impedir su paso, ocasionando su caída.
Las imágenes del incidente generaron indignación entre los usuarios en redes sociales. Posteriormente, el Gobierno Municipal de Huamantla emitió un comunicado en el que se deslindó de lo ocurrido y aseguró que la empresa privada Zona T fue la encargada de organizar el evento.
Por su parte, el alcalde Salvador Santos lamentó lo sucedido y afirmó que no se protegerá a ninguna persona involucrada. «Si existió una agresión, una falta o un delito, deberá investigarse y quien resulte responsable tendrá que responder conforme a la ley», expresó.
#SUCESOS Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en polémica luego de que un adulto mayor fuera empujado por un integrante de la organización de la Carrera de Colores, celebrada en Huamantla, México, cuando estaba por cruzar la meta, lo que provocó que cayera al suelo. pic.twitter.com/kNIeLZCm80
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 3, 2026
Internacionales
Al menos 52 personas, incluidos niños, fueron secuestradas tras ataque armado en un pueblo de Nigeria
Al menos 52 personas, entre ellas varios niños, fueron secuestradas durante un ataque perpetrado este fin de semana por hombres armados en el pueblo de Kasuwar Daji, en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria, informaron este lunes fuentes locales a la AFP.
De acuerdo con la información, hombres armados que se desplazaban en motocicletas irrumpieron el sábado por la noche en la comunidad. Antes de ingresar al pueblo, atacaron una base militar ubicada en las afueras de la localidad.
Según testimonios de habitantes, los atacantes se apoderaron de varios rifles e incendiaron un vehículo de patrulla. Posteriormente, ingresaron al pueblo y secuestraron a decenas de personas.
Shehu Abullahi, uno de los residentes, aseguró que inicialmente los atacantes secuestraron a más de 100 personas, pero posteriormente liberaron a algunas, quedándose finalmente con 52 rehenes. Entre ellos se encuentra su hija de 12 años.
Otro habitante, Ahmad Usman, relató que los hombres armados recorrieron el pueblo casa por casa para secuestrar a los pobladores. Además, afirmó que entre las víctimas se encuentran las esposas de dos de sus hijos y dos adolescentes de su familia.
Por su parte, el portavoz del Ejército, Olaniyi Osoba, informó que las tropas repelieron con éxito el ataque contra la base militar. Sin embargo, confirmó que un soldado y un agente de la Policía murieron durante la incursión y que los atacantes lograron secuestrar a un número indeterminado de habitantes.
En un comunicado, el portavoz atribuyó el ataque a «terroristas», término utilizado por las autoridades nigerianas para referirse a distintos grupos armados.
Los secuestros se han convertido en una fuente de ingresos para los grupos armados que operan en Nigeria, tanto para organizaciones yihadistas presentes principalmente en el noreste del país como para las bandas criminales conocidas como «bandidos», que actúan en el noroeste y el centro del territorio.
Estas pandillas son señaladas de cobrar «impuestos» a agricultores, robar ganado, atacar aldeas y participar en actividades mineras ilegales en zonas rurales.
Internacionales
Honduras: capturan a hombre que arrastró a un perro atado a su vehículo en Choloma
Un hombre fue capturado en Choloma, Cortés, Honduras, luego de que se viralizara un video en el que se le observa arrastrando a un perro atado a su vehículo en marcha.
El hecho ocurrió en la colonia López Arellano. En las imágenes se aprecia al animal siendo remolcado por las calles, mientras otro canino intentaba acercarse. Tras las denuncias ciudadanas, la Policía Nacional localizó y detuvo al sospechoso.
El hombre, identificado como “Don Lenin”, pidió disculpas y aseguró que el perro se encuentra en su casa. Tras una inspección, las autoridades informaron que el animal no presentaba lesiones visibles y el detenido fue puesto en libertad, aunque organizaciones defensoras de animales cuestionaron la decisión.
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Tiroteo en In-N-Out de Idaho deja 3 muertos y 7 heridos; sospechoso también falleció
Un tiroteo ocurrido el sábado por la tarde en un restaurante In-N-Out Burger de Twin Falls, Idaho, dejó tres personas muertas y siete heridas, algunas de gravedad.
El presunto autor del ataque también resultó muerto y fue encontrado cerca del establecimiento. Las autoridades aún investigan su identidad y el móvil del crimen.
El incidente se registró alrededor de las 2:00 p.m. en un local inaugurado apenas una semana antes, ubicado en una zona comercial concurrida. La policía confirmó que el peligro para la comunidad ha terminado.