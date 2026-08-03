Expareja de «Baby Meshi» denuncia presuntas agresiones físicas y amenazas

La expareja de Joel Cardoza, conocido en redes sociales como «Baby Meshi», denunció públicamente haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y amenazas por parte del creador de contenido.

A través de sus redes sociales, la mujer compartió fotografías de las lesiones que, según afirmó, le habría ocasionado Cardoza. Además, manifestó que, si llegara a ocurrirle algo, responsabiliza directamente al creador de contenido.

Tras la publicación de la denuncia, Joel Cardoza realizó una transmisión en vivo, durante la cual fue cuestionado por varios usuarios sobre las acusaciones. En los comentarios podían leerse mensajes como: «Golpeador», «Te están denunciando», «Cárcel», «Cecot», «Meshy Cecot» y «¿Le pegaste a tu novia?», entre otros.

Sin hacer referencia directa a los señalamientos, Cardoza manifestó que no hablaría del tema por tratarse de «problemas muy delicados» y pidió a los usuarios que dejaran de hacer preguntas relacionadas con la denuncia.

El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han solicitado que las autoridades investiguen los hechos, al señalar que no es la primera vez que Joel Cardoza se ve involucrado en una polémica. Hasta el momento, ninguna institución se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia.

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