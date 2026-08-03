Sucesos
Expareja de «Baby Meshi» denuncia presuntas agresiones físicas y amenazas
La expareja de Joel Cardoza, conocido en redes sociales como «Baby Meshi», denunció públicamente haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y amenazas por parte del creador de contenido.
A través de sus redes sociales, la mujer compartió fotografías de las lesiones que, según afirmó, le habría ocasionado Cardoza. Además, manifestó que, si llegara a ocurrirle algo, responsabiliza directamente al creador de contenido.
Tras la publicación de la denuncia, Joel Cardoza realizó una transmisión en vivo, durante la cual fue cuestionado por varios usuarios sobre las acusaciones. En los comentarios podían leerse mensajes como: «Golpeador», «Te están denunciando», «Cárcel», «Cecot», «Meshy Cecot» y «¿Le pegaste a tu novia?», entre otros.
Sin hacer referencia directa a los señalamientos, Cardoza manifestó que no hablaría del tema por tratarse de «problemas muy delicados» y pidió a los usuarios que dejaran de hacer preguntas relacionadas con la denuncia.
El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han solicitado que las autoridades investiguen los hechos, al señalar que no es la primera vez que Joel Cardoza se ve involucrado en una polémica. Hasta el momento, ninguna institución se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia.
Nacionales
Capturan a joven denunciado por vecinos en Soyapango por intentar reactivar pandillas
Habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Pepeto y La Guadalupe, en Soyapango, denunciaron la presencia de jóvenes que, según afirman, estarían intentando generar inseguridad en esos sectores. Entre los sujetos identificados por la comunidad se encontraba uno al que le llaman “Diego”.
Tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observaba a un joven realizando señas alusivas a la pandilla 18 Sureños, la Policía Nacional Civil capturó a Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, en la urbanización Los Conacastes, distrito de Soyapango.
El detenido será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. La PNC reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de los canales oficiales.
Nacionales
DJ muere arrollado por una rastra en la carretera a Acajutla; conductor detenido
En horas de la madrugada de este sábado se reportó el fallecimiento de un hombre sobre el kilómetro 76 de la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. Inicialmente se pensó que se trataba de un peatón, pero las autoridades confirmaron luego que la víctima viajaba en motocicleta.
La víctima mortal fue identificada como Francisco José Tobar Serrano, de 36 años, un DJ que se dedicaba a amenizar fiestas en Acajutla y sectores aledaños. Regresaba de cumplir con uno de sus trabajos cuando ocurrió la tragedia.
Según la información preliminar, el conductor de una rastra con placas C67-094 arrolló al motociclista, provocando que perdiera la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.
“De manera preliminar, se ha informado que el conductor de la rastra fue arrestado mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señalaron las autoridades.
La Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Nacionales
Identifican a joven motociclista fallecido en accidente en Jocoaitique, Morazán Norte
Como Gerber Enrique Ramos Chicas fue identificado el joven motociclista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Morazán Norte. La noticia generó consternación en la zona tras conocerse su identidad.
La tragedia se registró la noche del 30 de julio en el distrito de Jocoaitique, específicamente sobre la Ruta de la Paz, en el caserío Los Quebrachos. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance que le costó la vida.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias exactas del accidente. Los agentes policiales iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos.
“Los agentes policiales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si otro vehículo estuvo involucrado en el percance”, indicaron fuentes oficiales.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el caso y las posibles causas del accidente que truncó la vida del joven en la Ruta de la Paz.