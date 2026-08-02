Internacionales
VIDEO | Policía salva por segundos a un bebé que se asfixiaba
Un policía de la Patrulla Municipal de San Isidro, en Argentina, salvó la vida de un bebé de un año que se estaba ahogando durante un patrullaje realizado en la madrugada en Villa Adelina, informó la prensa local.
Lo que comenzó como un recorrido preventivo de rutina se convirtió en una emergencia cuando Milo, un bebé de apenas un año, presentó dificultades para respirar tras comenzar a ahogarse.
Al percatarse de la situación, el oficial tomó al menor en brazos y le practicó maniobras de primeros auxilios. Luego de varios instantes de tensión, el bebé logró recuperar la respiración gracias a la rápida intervención del agente.
Tras estabilizar al menor, los agentes escoltaron a la familia hasta el Hospital de Boulogne. Antes de su llegada, notificaron al personal médico sobre la emergencia y permanecieron en el centro asistencial hasta confirmar que Milo se encontraba fuera de peligro.
Posteriormente, el hospital confirmó que el niño estaba en buen estado de salud.
La familia agradeció la rápida actuación del policía y del resto de agentes que participaron en la emergencia. “En el peor susto de nuestras vidas, aparecieron ustedes. Cristian, fuiste nuestro ángel”, escribió la madre del bebé.
De acuerdo con la prensa local, la pronta respuesta, la capacitación y el compromiso de los agentes que patrullaban la zona permitieron que una situación que pudo terminar en tragedia tuviera un desenlace favorable.
👶🚨 PATRULLABAN DE MADRUGADA Y TERMINARON SALVÁNDOLE LA VIDA A UN BEBÉ
Lo que parecía una recorrida preventiva de rutina en Villa Adelina se transformó, en cuestión de segundos, en una desesperada carrera contra el tiempo.
Milo, un bebé de apenas un año, se estaba ahogando y… pic.twitter.com/XMsypDEbK3
— El Economista (@ElEconomista_) July 30, 2026
Internacionales
VIDEO | Mujer de 72 años es desalojada de su vivienda tras orden solicitada por su hijo
Una mujer de 72 años fue desalojada de la vivienda donde residía en Nebaj, Quiché, Guatemala, luego de una orden judicial solicitada por uno de sus hijos.
El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, quienes realizaron el desalojo, dejando a la adulta mayor fuera de su hogar.
El caso generó indignación entre habitantes de la comunidad, quienes posteriormente incendiaron la vivienda de la jueza Ada López, a quien señalan de haber emitido la orden de desalojo.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre posibles capturas relacionadas con este hecho.
Internacionales
PNC de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos durante inspección en una bodega
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala localizó 70 artefactos explosivos de uso técnico y profesional durante una inspección realizada en una bodega ubicada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, en el sector del condominio Las Maravillas.
El operativo fue desarrollado por la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), luego de recibir una alerta ciudadana.
De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer la procedencia y el destino de los artefactos explosivos encontrados.
Internacionales
«Era mi único amigo»: el desgarrador relato de una niña tras la muerte de su perrito en Argentina
Imagen de referencia
Más de 80 perros han muerto envenenados desde inicios de este año en la ciudad de Bolívar, Argentina, una situación que mantiene preocupados a los habitantes por el bienestar de sus mascotas.
Entre los casos más recientes, la prensa local dio a conocer el testimonio de una niña que rompió en llanto al relatar que su perro, llamado Turbo, fue uno de los canes que murieron envenenados.
«Es muy malo lo que hacen. Yo tuve un perro; era mi único amigo y me lo mataron», expresó la menor ante una reportera, visiblemente afectada por la pérdida de su mascota.
Al ser consultada sobre el mensaje que deseaba enviar a las personas responsables de la muerte de su perro, la niña pidió a la policía que capture a los responsables y que «no vuelvan nunca más».
Conmovida por el testimonio, la periodista afirmó que no encontraba palabras para consolar a la menor y destacó que, para muchas personas, las mascotas no son solo animales, sino integrantes de la familia.
Hasta el momento, se desconoce quiénes están detrás de las muertes de los perros, que aparecen muertos o agonizando en determinadas zonas de la ciudad, generalmente en grupos de tres o cuatro animales.