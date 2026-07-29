Indignación contra FIFA y su proyecto de inversión privada

La FIFA enfrenta una ola de críticas por parte de la UEFA, la Unión Europea y diversas federaciones nacionales e internacionales, luego de anunciar un proyecto para abrir sus actividades comerciales a inversores privados mediante la creación de una nueva empresa.

Un día después de presentar la iniciativa, la FIFA, asociación sin ánimo de lucro, confirmó que pretende crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales, con la expectativa de generar ingresos por $10,000 millones.

Según la institución con sede en Zúrich, la FIFA mantendrá «el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración», así como «la autoridad exclusiva» sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario y las decisiones relacionadas con el reglamento.

Las reacciones no tardaron en llegar. El comisario europeo Glenn Micallef manifestó en la red social X que «la comercialización desenfrenada del fútbol se ha vuelto nociva» y advirtió que el proyecto «amenaza lo que hace del fútbol el deporte más popular en el mundo». Además, expresó: «No toquen nuestro deporte».

Micallef agregó que la propuesta plantea «cuestiones importantes respecto al derecho de competencia» y señaló que, dentro de las competencias que le atribuyen los tratados, la Comisión Europea examinará la iniciativa con atención.

Las críticas se suman a las expresadas previamente por la UEFA, que calificó el proyecto como «una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol no deberían cruzar nunca».

Por su parte, la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, informó en X que las instituciones del fútbol europeo sostendrían una reunión de urgencia para abordar el proyecto, el cual también ha generado una fuerte oposición entre las federaciones nacionales.

La Federación Inglesa (FA) afirmó estar «profundamente preocupada», mientras que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) calificó la propuesta como «un absoluto ataque contra el fútbol».

Las reacciones también surgieron fuera de Europa. La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) lamentaron que el proyecto se hiciera público antes de ser comunicado a los miembros de la FIFA.

La FIFA sostiene que la FFE obtendría $4,200 millones este año y asegura que todos sus beneficios netos serán reinvertidos en el fútbol. Asimismo, anunció que sus asociaciones miembro recibirán beneficios económicos mediante un nuevo mecanismo de financiación denominado FIFA Fast Forward Programme (FFFP).

Para desarrollar el proyecto, que aún debe ser aprobado por el Consejo de la FIFA, la organización trabaja con el banco de negocios J.P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, creado por el hermano de Joshua Kushner, yerno de Donald Trump.

De acuerdo con el diario británico The Times, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha mostrado en diversas ocasiones su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump, podría convertirse en director general de la FFE, lo que incrementaría sus ingresos personales.

El mismo medio indicó que Infantino habría ofrecido $40 millones a las federaciones nacionales que se adhieran a la propuesta antes del 19 de septiembre.

El proyecto forma parte de la estrategia de Infantino para «liberar el potencial comercial» de la FIFA. Dentro de esa visión también se encuentran iniciativas como ampliar nuevamente el número de selecciones participantes en la Copa del Mundo hasta 64 equipos, una propuesta que, según la UEFA, añadiría partidos «sin interés».

Las diferencias entre la FIFA y la UEFA se han intensificado durante el Mundial de 2026. Entre los episodios recientes figura la decisión de la UEFA de designar al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de Europa del 12 de agosto entre el PSG y el Aston Villa, luego de que no pudiera participar en el Mundial al serle denegada la entrada a Estados Unidos.

Asimismo, la UEFA se opuso al levantamiento de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, al considerar que se había cruzado una «línea roja».

Según The Times, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no asistió a la final del Mundial como medida de boicot en respuesta al caso Balogun y en medio de un nuevo pulso con la FIFA antes de las elecciones a la presidencia del organismo, previstas para marzo de 2027, en las que Infantino es, por ahora, el único candidato.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...