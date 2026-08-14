Ninel Conde estrena reality para revelar «su verdad» sobre las cirugías plásticas

La nostalgia y el humor de «Los Supersónicos», una de las producciones animadas creadas por William Hanna y Joseph Barbera, llegarían a las salas de cine con Jim Carrey como protagonista, según información difundida por medios internacionales.

Warner Bros. habría dado luz verde a un proyecto cinematográfico en el que Carrey interpretaría a Súper Sónico, el padre de una familia que vive sus aventuras cotidianas en un entorno futurista, acompañado por su esposa Ultra, sus hijos Lucero y Cometín, su perro Astro y la trabajadora doméstica Robotina.

El proyecto se encuentra en etapa de conformación. Se espera que el rodaje y la producción comiencen en 2027 y que la película llegue a los cines en 2028, aunque todavía no existe un calendario oficial. El resto del elenco que acompañaría a Carrey tampoco ha sido definido por la productora.

La iniciativa busca llevar nuevamente a la pantalla grande este clásico de la animación, que alcanzó gran popularidad junto con otras producciones como «Los Picapiedra».

«Los Supersónicos» fueron creados en 1962 por la productora Hanna-Barbera y representaron una propuesta innovadora al abordar la vida en el futuro desde la perspectiva de una familia promedio. La serie mostraba situaciones relacionadas con el trabajo, la familia y la escuela dentro de un entorno futurista.

Durante la década de 1990, después de que «Los Picapiedra» llegaran al cine, Warner Bros. planteó la posibilidad de llevar también a «Los Supersónicos» a la pantalla grande. Sin embargo, el proyecto no logró consolidarse y permaneció archivado durante varias décadas, hasta que en 2026 se dio vía libre a su realización, con Jim Carrey como una de las principales figuras vinculadas a la producción.

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