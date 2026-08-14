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Ninel Conde estrena reality para revelar «su verdad» sobre las cirugías plásticas
La actriz y cantante mexicana Ninel Conde, conocida como «el bombón asesino» y por sus polémicas, estrena este viernes su reality ‘Sin filtro’, en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca y abordar el estigma relacionado con las cirugías.
El reality fue lanzado en la plataforma VIX.
La Bombón Asesino lamenta que todavía existan estándares más altos para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo.
Tras ganar el concurso de belleza Señorita Estado de México en 1995, Conde inició una carrera en la música, el cine y la televisión, trayectoria que la consolidó como una de las celebridades en México.
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“Los Supersónicos” llegarán a la pantalla grande con Jim Carrey al frente del elenco
La nostalgia y el humor de «Los Supersónicos», una de las producciones animadas creadas por William Hanna y Joseph Barbera, llegarían a las salas de cine con Jim Carrey como protagonista, según información difundida por medios internacionales.
Warner Bros. habría dado luz verde a un proyecto cinematográfico en el que Carrey interpretaría a Súper Sónico, el padre de una familia que vive sus aventuras cotidianas en un entorno futurista, acompañado por su esposa Ultra, sus hijos Lucero y Cometín, su perro Astro y la trabajadora doméstica Robotina.
El proyecto se encuentra en etapa de conformación. Se espera que el rodaje y la producción comiencen en 2027 y que la película llegue a los cines en 2028, aunque todavía no existe un calendario oficial. El resto del elenco que acompañaría a Carrey tampoco ha sido definido por la productora.
La iniciativa busca llevar nuevamente a la pantalla grande este clásico de la animación, que alcanzó gran popularidad junto con otras producciones como «Los Picapiedra».
«Los Supersónicos» fueron creados en 1962 por la productora Hanna-Barbera y representaron una propuesta innovadora al abordar la vida en el futuro desde la perspectiva de una familia promedio. La serie mostraba situaciones relacionadas con el trabajo, la familia y la escuela dentro de un entorno futurista.
Durante la década de 1990, después de que «Los Picapiedra» llegaran al cine, Warner Bros. planteó la posibilidad de llevar también a «Los Supersónicos» a la pantalla grande. Sin embargo, el proyecto no logró consolidarse y permaneció archivado durante varias décadas, hasta que en 2026 se dio vía libre a su realización, con Jim Carrey como una de las principales figuras vinculadas a la producción.
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Lionel Messi dona 80.000 euros para la reconstrucción tras los incendios en Madrid
El astro argentino Lionel Messi donó 80.000 euros (poco más de 92.100 dólares) para apoyar las labores de reconstrucción tras el incendio forestal que afectó el norte de la región de Madrid la semana pasada.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció públicamente el aporte del futbolista mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.
«Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid», escribió Ayuso.
«Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece», añadió la presidenta de la región madrileña.
El incendio forestal que afectó el noroeste de la región de Madrid arrasó 27.000 hectáreas y dejó a más de 50.000 personas afectadas entre evacuados y confinados.
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Erling Haaland lidera un “viking row” en la boda de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
El delantero del Manchester City, Erling Haaland, protagonizó uno de los momentos más comentados de la boda del portero de la selección italiana Gianluigi Donnarumma y la estrella de Instagram Alessia Elefante, luego de liderar un “viking row” con un timbal en mano durante la celebración.
El enlace matrimonial, realizado en Valle d’Itria, Italia, generó repercusión en redes sociales por la magnitud del evento y por la presencia de invitados destacados. De acuerdo con expertos, la boda habría alcanzado un costo aproximado de 200,000 euros, incluyendo un banquete para 100 personas estimado en 23,000 euros.
📹| زواج جيانلويجي دوناروما.🩵💍 pic.twitter.com/lDJBuhLLl7
— Insider City (@InsiderCity_Ar) July 24, 2026
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de Haaland en el tradicional “viking row”, una celebración popularizada por jugadores y aficionados noruegos durante el Mundial 2026. El atacante del Manchester City dirigió la coreografía mientras los invitados remaban sentados sobre el suelo en el lugar de la recepción.
Erling Haaland brought the ‘viking row’ to Gianluigi Donnarumma’s wedding 🤩 pic.twitter.com/HP6MLIDybX
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026
La celebración también contó con actuaciones musicales en vivo. Según medios especializados, participaron Sfera Ebbasta, referente del trap italiano, y el cantante puertorriqueño Ozuna, quienes ofrecieron conciertos exclusivos que extendieron el ambiente festivo hasta el amanecer.