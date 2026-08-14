El Salvador tendrá un ambiente muy cálido durante el día y lluvias puntuales en algunos sectores

El cielo estará mayormente despejado durante la mañana. Por la tarde, se prevé poca nubosidad en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en sectores de la zona norte de Chalatenango.

Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado en algunos sectores de la franja norte y la cordillera del Bálsamo, con posibilidad de algunas lluvias puntuales en sectores de San Salvador, Cuscatlán y La Libertad.

El viento será del noreste y este, con velocidades de entre 8 y 18 km/h, y brisas ocasionales de hasta 30 km/h.

El ambiente estará muy cálido durante el día y fresco durante la noche y madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este acelerado y la cercanía de una onda tropical a Centroamérica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...