La OMS advierte que la mayoría de los cánceres prevenibles están relacionados a dos hábitos

Cuatro de cada diez nuevos casos de cáncer en el mundo podrían haberse evitado con un mejor control de los factores de riesgo, según un amplio estudio global liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicado en Nature Medicine.

Esta investigación, basada en datos de 185 países y realizada junto a científicos de Canadá y Japón, reveló que en 2022 se diagnosticaron 20 millones de casos nuevos de cáncer y que 7,1 millones de ellos tuvieron relación directa con riesgos prevenibles, como el consumo de tabaco, infecciones y alcohol, así como factores emergentes como la contaminación del aire, exposición a radiación ultravioleta, lactancia materna insuficiente y tabaco sin humo.

El tabaco sigue siendo el principal responsable de los diagnósticos prevenibles, adjudicándose el 15,1% de los casos, seguido de las infecciones (10%). Entre los hombres, el riesgo fue alto: el tabaquismo contribuyó al 23% de los nuevos casos de cáncer.

Luego del tabaquismo, el segundo principal factor de riesgo prevenible fue el consumo de alcohol, responsable del 3,2% de todos los nuevos casos de cáncer (cerca de 700 mil casos).

La carga de cáncer prevenible fue mucho mayor en hombres que en mujeres, con un 45% de nuevos casos de cáncer en hombres, en comparación con un 30% en mujeres. En los hombres, el tabaquismo representó aproximadamente el 23% de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones con un 9% y el alcohol con un 4%. Entre las mujeres a nivel mundial, las infecciones representaron el 11% de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas del tabaquismo con un 6% y un índice de masa corporal elevado con un 3%.

“Este es el primer análisis global que muestra cuánto riesgo de cáncer proviene de causas que podemos prevenir”, afirmó el doctor André Ilbawi, jefe del equipo de la OMS para el control del cáncer y coautor del estudio.

Tres tipos de cáncer (de pulmón, de estómago y de cuello uterino) representaron casi la mitad de todos los casos de cáncer prevenibles en hombres y mujeres a nivel mundial. El cáncer de pulmón se relacionó principalmente con el tabaquismo y la contaminación del aire.

Por otra parte, el cáncer de estómago se atribuyó en gran medida a la infección por Helicobacter pylori, y el cáncer de cuello uterino fue causado por el virus del papiloma humano (VPH).

Ilbawi destacó que “al examinar patrones en distintos países y grupos de población, podemos proporcionar a los gobiernos y a las personas información más específica para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se presenten”.

Según los resultados, 9,7 millones de personas fallecieron por cáncer en el año analizado, lo que pone en evidencia la carga sanitaria y la urgencia de implementar medidas específicas de prevención.

El doctor José Luis Morero, jefe de la sección de Neumonología y Coordinador del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón en el Instituto Alexander Fleming (IAF) explicó a Infobae en una nota reciente: “El 84% de los cánceres de pulmón tiene antecedentes de tabaquismo. Si bien los que fumaron 10 o más cigarrillos por día durante 15 o 20 años presentan mayor riesgo, los que no fuman diariamente y solo consumieron 6 o 10 cigarrillos por mes tienen mayor riesgo que los que nunca lo hicieron”.

El médico destacó la importancia de dejar de fumar cuanto antes y señaló que el riesgo disminuye después de 10 o 15 años de haber dejado el tabaquismo.

Al contrario de lo que se cree, la Sociedad Americana del Cáncer afirmó que el uso de puros o habanos, pipas y cigarrillos “light” aumenta el riesgo de cáncer de pulmón tanto como los cigarrillos de tabaco comunes, incluso, distintos estudios mostraron que aquellos productos saborizados con mentol son potencialmente más dañinos al facilitar inhalaciones más profundas.

Según la Organización Mundial de la Salud, “ninguna forma de consumo de alcohol está exenta de riesgos. Incluso un nivel bajo de consumo puede causar daños”.

El consumo de alcohol es un factor de riesgo modificable para más de 200 trastornos de salud, y uno de sus efectos es el aumento del riesgo de que las personas desarrollen 7 tipos de cáncer. Se asocia con un mayor riesgo de tener cáncer de boca, laringe, garganta, esófago, mamas o senos, hígado y colorrectal.

En último reporte, la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer(AACR en inglés) puso foco en que el 40% de todos los cánceres están asociados a factores de riesgo modificables y señaló que una medida clave es limitar el consumo de alcohol.

Los expertos del AACR señalaron que que no hay bebidas con alcohol que sean menos nocivas que otras: todas suponen “un riesgo para el desarrollo del cáncer porque contienen etanol, que puede modular las hormonas, y sus subproductos pueden dañar el ADN, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cánceres”, alertó.

El informe amplió la lista de riesgos teniendo en cuenta treinta factores distintos, más allá de los ya reconocidos como tabaquismo y consumo de alcohol.

Ahora, la insuficiencia de lactancia materna, la presencia de sustancias cancerígenas en ambientes laborales, nuevas exposiciones a infecciones y la contaminación ambiental también forman parte del mapa global de riesgos. Se incorporaron virus adicionales y agentes infecciosos que, junto a la bacteria Helicobacter pylori, elevan la probabilidad de ciertos tipos de cáncer.

Los investigadores destacaron que la suma de estos factores ofrece una visión mucho más integral del problema. En América Latina y el Caribe, la situación es especialmente preocupante: el 28% de los casos en hombres y cerca del 30% en mujeres están ligados a factores evitables.

Los autores del informe sugieren que las políticas públicas consideren la prevalencia y el impacto de los factores de riesgo según sexo, edad y características socioeconómicas de cada población. La integración de vacunas, tratamientos antimicrobianos, reducción de la exposición ambiental y regulación del tabaco y el alcohol aparecen como líneas de acción prioritarias para reducir la carga del cáncer a nivel mundial.

“Este estudio histórico constituye una evaluación exhaustiva del cáncer prevenible a nivel mundial, que incorpora por primera vez las causas infecciosas de cáncer, junto con los riesgos conductuales, ambientales y ocupacionales”, afirmó la doctora Isabelle Soerjomataram, jefa adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer del IARC y autora principal del estudio. “Abordar estas causas prevenibles representa una de las oportunidades más importantes para reducir la carga mundial del cáncer”.

El estudio brindó estas medidas de prevención a nivel nacional o individual:

Políticas de control del tabaco (incluyendo restricciones, impuestos, campañas y programas de cesación).

Regulación y reducción del consumo de alcohol.

Promoción de hábitos saludables: alimentación equilibrada, reducción del sobrepeso y obesidad, y aumento de la actividad física.

Control de la exposición a la contaminación del aire y la radiación ultravioleta (UV).

Mejoras en las condiciones laborales y reducción de la exposición a carcinógenos ocupacionales.

Ampliación de la vacunación contra agentes infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, además de estrategias de control y tratamiento de infecciones como Helicobacter pylori y hepatitis C.

Fomento de la lactancia materna y reducción del consumo de tabaco sin humo y nuez de areca (que se consume en Asia principalmente).

Implementación de programas de tamizaje (screening) y detección temprana adaptados a las necesidades y riesgos locales

Inversiones sostenidas en vigilancia epidemiológica y sistemas de información para monitorear el avance de la prevención.

