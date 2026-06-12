Nacionales
Reconocen a Marito Rivera por sus 55 años de trayectoria artística
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, junto a la diputada Alexia Rivas, entregó un reconocimiento al cantante salvadoreño Marito Rivera por sus 55 años de trayectoria artística y su aporte a la cultura nacional.
Durante el encuentro, las autoridades destacaron el legado musical del artista, cuya carrera se ha extendido por más de cinco décadas, llevando la música salvadoreña a distintos escenarios nacionales e internacionales.
Asimismo, el vicepresidente Ulloa señaló la importancia de continuar impulsando la economía naranja y fortalecer los sectores relacionados con el arte, la cultura y las industrias creativas como motores de desarrollo para el país.
Por su parte, la diputada Alexia Rivas afirmó que las actuales condiciones de seguridad han favorecido una mayor participación de artistas, productores y ciudadanos en actividades culturales, ampliando los espacios para la promoción del talento nacional.
Marito Rivera agradeció el reconocimiento y expresó que, a lo largo de su carrera, ha sido testigo de los cambios experimentados por el país, así como de la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo artístico y cultural en El Salvador.
Nacionales
Accidente de tránsito deja a motociclista lesionado en bulevar Venezuela
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes sobre el bulevar Venezuela, en San Salvador.
Socorristas acudieron a la zona cercana a la 21.ª Avenida Sur, donde ocurrió el percance, para brindar asistencia a la víctima. El personal proporcionó atención prehospitalaria al conductor mientras se desarrollaban las labores de auxilio y coordinación para su traslado a un centro asistencial.
Al lugar también se presentaron agentes policiales para realizar las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se informó que un vehículo tipo pick up estaría involucrado en el accidente.
Nacionales
Irrespeto a señal de tránsito provoca accidente en Santa Ana
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en la intersección de la 6.ª Calle Oriente y 7.ª Avenida Norte, en Santa Ana.
De acuerdo con los reportes, en el percance estuvieron involucrados un autobús del transporte colectivo y una camioneta. De manera preliminar, se conoció que uno de los conductores involucrados estaría relacionado con las circunstancias que originaron el incidente.
Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles personas afectadas.
Nacionales
VIDEO | Captan violenta confrontación entre dos hombres cerca del Parque Centenario
Un video difundido en redes sociales ha generado diversas reacciones al mostrar un altercado ocurrido en las cercanías del Parque Centenario, en San Salvador.
En las imágenes se observa una confrontación entre dos hombres en la vía pública. Durante el incidente, uno de los involucrados extrae un cuchillo de una mochila y posteriormente se produce una agresión que deja a la otra persona tendida en el suelo.
Tras la difusión del material, usuarios de redes sociales han solicitado la intervención de las autoridades de seguridad para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, piden que se investigue el caso debido a la presunta agresión y a la amenaza realizada con el objeto cortopunzante.
#CRONIO En redes sociales circula un vídeo que ha generado polémica tras mostrar un altercado violento en las cercanías del Parque Centenario, en San Salvador.
En las imágenes se aprecia una confrontación entre dos hombres en plena vía pública, donde uno de ellos extrae un… pic.twitter.com/ejjJYwFyKn
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 12, 2026