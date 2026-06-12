Reconocen a Marito Rivera por sus 55 años de trayectoria artística

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, junto a la diputada Alexia Rivas, entregó un reconocimiento al cantante salvadoreño Marito Rivera por sus 55 años de trayectoria artística y su aporte a la cultura nacional.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el legado musical del artista, cuya carrera se ha extendido por más de cinco décadas, llevando la música salvadoreña a distintos escenarios nacionales e internacionales.

Asimismo, el vicepresidente Ulloa señaló la importancia de continuar impulsando la economía naranja y fortalecer los sectores relacionados con el arte, la cultura y las industrias creativas como motores de desarrollo para el país.

Por su parte, la diputada Alexia Rivas afirmó que las actuales condiciones de seguridad han favorecido una mayor participación de artistas, productores y ciudadanos en actividades culturales, ampliando los espacios para la promoción del talento nacional.

Marito Rivera agradeció el reconocimiento y expresó que, a lo largo de su carrera, ha sido testigo de los cambios experimentados por el país, así como de la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo artístico y cultural en El Salvador.

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