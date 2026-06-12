Canadá y Bosnia protagonizan el primer empate del Mundial 2026

El Real Madrid anunció este jueves el regreso del entrenador portugués José Mourinho al banquillo del primer equipo, trece años después de su salida de la entidad. El técnico firmó un contrato por tres temporadas, que lo vinculará al club hasta junio de 2029.

La decisión fue adoptada por la junta directiva del club presidida por Florentino Pérez. Según informó la institución, Mourinho se incorporará oficialmente el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada.

El entrenador regresa al conjunto merengue tras dirigir a clubes como Chelsea FC, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, Fenerbahçe SK y SL Benfica desde su salida del Real Madrid al término de la temporada 2012-2013.

Mourinho llegó por primera vez al club blanco en 2010 procedente del Inter de Milán. Durante su etapa al frente del equipo conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Entre sus logros destaca la obtención de la Liga 2011-2012, en la que el Real Madrid alcanzó la cifra récord de 100 puntos.

Sin embargo, uno de los principales objetivos de su gestión, la conquista de la Liga de Campeones, no pudo concretarse. El equipo fue eliminado en semifinales del torneo continental durante las tres temporadas en las que estuvo al frente del conjunto madridista.

La primera etapa de Mourinho también estuvo marcada por su intensa rivalidad deportiva con el FC Barcelona dirigido por Pep Guardiola, así como por diversos episodios de tensión dentro y fuera del terreno de juego. Entre ellos destacó su enfrentamiento con el entonces capitán madridista, Iker Casillas.

Ahora, el técnico portugués regresa a la institución con la misión de dirigir una nueva etapa deportiva del club y asumir nuevamente la conducción del vestuario merengue.

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