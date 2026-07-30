Betpro se convierte en el primer operador autorizado en integrar la pasarela “Lotería Pagos” en El Salvador

El Salvador se consolida como hub regional de inversión, generando acceso al mercado de capitales de Estados Unidos y principales criptomonedas desde US $10 a toda Latinoamérica.

TOHKN, la plataforma salvadoreña que democratiza el acceso a inversiones en activos reales tokenizados en América Latina, anuncia el lanzamiento de TOHKN US Public Markets, su programa de emisión de tStocks, tETFs, tBonds, que brindan exposición a acciones, fondos cotizados y bonos del mercado estadounidense mediante activos digitales tokenizados, así como acceso a las principales criptomonedas. Con este lanzamiento, cualquier persona en la región podrá acceder al mercado de capitales de Estados Unidos y al mercado cripto desde US$10, a través de una experiencia simple, ágil y segura dentro de la plataforma.

Este anuncio marca un nuevo capítulo para El Salvador como referente regional en regulación e innovación financiera. TOHKN opera bajo la infraestructura tecnológica y regulatoria de MIO3, S.A. de C.V., entidad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) bajo supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales. Este marco regulatorio proporciona seguridad jurídica, transparencia estructural y custodia digital conforme a la normativa aplicable, fortaleciendo la protección de los inversionistas que participan en la plataforma.

«El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo para activos digitales. Llevar acciones, ETFs y bonos tokenizados al mercado bajo ese marco confirma que la región puede ser protagonista, no solo espectadora, de la próxima etapa de las finanzas globales», indicó Julio Valdés, CEO y cofundador de TOHKN.

Un respaldo regulatorio sin precedentes

El programa de emisión pública de tStocks, tETFs y tBonds representa un nuevo hito regulatorio para la región: es la primera vez que instrumentos tokenizados vinculados a acciones, ETFs y bonos del mercado estadounidense, para su compra en tiempo real, cuentan con el respaldo de una oferta pública de activos digitales autorizada por la CNAD.

Una inversión que antes requería cuentas bancarias internacionales, trámites complejos y comisiones elevadas, hoy se puede hacer desde US$10. Hoy todos tendrán acceso a empresas como Apple o Nvidia, protagonistas de algunas de las historias de crecimiento más relevantes de la última década, o a ETFs de gestoras globales como BlackRock y Vanguard, que agrupan cientos de empresas en un solo instrumento.

Este es un programa vivo y en constante expansión: TOHKN se convierte en la puerta de entrada de la región al Russell 3000, el índice que reúne a tres mil de las principales empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos y que representan prácticamente la totalidad del mercado accionario estadounidense en un solo lugar. Cada token de ingreso emitido bajo este programa opera bajo un marco de supervisión formal, con exigencias de transparencia, custodia digital y seguridad jurídica. Con esto, TOHKN le está dando a toda una región acceso seguro y fácil al mercado de capitales de Estados Unidos, algo que hasta ahora había estado fuera del alcance de la mayoría de latinoamericanos.

«Con esta oferta pública autorizada por la CNAD, TOHKN construye un puente legal y regulado para que esa barrera desaparezca, sin renunciar a la protección que todo inversionista merece», explicó Alejandra Gómez, General Counsel de TOHKN.

Una trayectoria de hitos consecutivos

El lanzamiento del programa de emisiones de activos digitales tStocks, tETFs y tBonds se suma a una serie de hitos que han posicionado a TOHKN como pionero de la tokenización en Latinoamérica. Antes del lanzamiento de TOHKN, MIO3 ya era pionero en emisiones privadas en la región, cerrando de manera exitosa varias colocaciones con inversionistas calificados e institucionales. TOHKN nació precisamente para llevar esa misma experiencia y solidez regulatoria al mercado retail, abriendo esas oportunidades a todas las personas.

Todo comenzó con la oferta pública THKN1, el primer SAFE tokenizado de la región. Un SAFE (Simple Agreement for Future Equity) es un instrumento convertible que permite invertir en una empresa en etapa temprana a cambio de participación futura, y que tradicionalmente, ha estado reservado para fondos de capital de riesgo e inversionistas institucionales. TOHKN tokenizó este instrumento y lo puso al alcance del público a través de una oferta pública que alcanzó US$1.2 millones en la ronda pre-semilla, agotando el cupo disponible en tan solo 48 horas, con la participación de más de 600 inversionistas bajo las mismas condiciones que fondos institucionales.

Después llegó el token RNCRrev, la emisión pública de activos digitales del grupo Calidad Inmobiliaria, con la que TOHKN se convirtió en pionero al dar acceso a inversionistas particulares a los retornos generados por de un desarrollo inmobiliario real, bajo un modelo que hasta entonces estaba reservado principalmente para desarrolladoras y fondos especializados.

«Diseñamos TOHKN pensando en algo simple: la mejor tecnología blockchain, certificados y contratos inteligentes trabajando por detrás, pero lo que realmente importa es que cada persona tenga acceso fácil y seguro a la oportunidad de inversión», señaló Felipe Nuila, CTO y cofundador de TOHKN.

Respaldo de líderes regionales

TOHKN cuenta con el respaldo de reconocidos empresarios y líderes de la región, entre ellos Roberto Kriete, presidente de Avianca Holdings, Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, y Sergio Paiz, director ejecutivo de Grupo PDC, entre otros. Este respaldo estratégico refleja la confianza de la región en el potencial transformador de la plataforma y en su capacidad de llevar la tokenización a nuevas categorías de activos.

Lo que viene

TOHKN continuará expandiendo su ecosistema de inversión con la incorporación de más tStocks, tETFs, tBonds y criptomonedas a la plataforma, además de nuevas emisiones públicas que permitirán a los usuarios acceder también a oportunidades de inversión en marcas muy reconocidas en Centroamérica. La plataforma se mantiene en constante evolución, incorporando nuevas funcionalidades dentro de la app para seguir ampliando el acceso a inversión en toda la región.

«Cada producto que lanzamos responde a la misma pregunta: qué le falta a Latinoamérica para invertir como cualquier otra región del mundo. Hoy es tStocks, tETFs y tBonds, pero esto es solo el comienzo de todo lo que viene para que cada persona en la región tenga acceso a las mismas oportunidades que por décadas estuvieron reservadas para unos pocos», destacó Alejandro Argumedo, CGO y cofundador de TOHKN.

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