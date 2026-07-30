Negocios
Betpro se convierte en el primer operador autorizado en integrar la pasarela “Lotería Pagos” en El Salvador
La infraestructura tecnológica desarrollada por la Lotería Nacional fortalece la ciberseguridad, la validación de identidad y la transparencia en el sector de juego regulado.
En el marco de la modernización tecnológica y el fortalecimiento del ecosistema de juego regulado en El Salvador, Betpro anunció la integración oficial de Lotería Pagos a su plataforma digital, convirtiéndose en el primer operador autorizado en adoptar esta nueva infraestructura transaccional impulsada por la Lotería Nacional.
La incorporación de Lotería Pagos establece un estándar tecnológico orientado a la eficiencia transaccional y la protección integral del usuario. Entre sus principales componentes destacan los mecanismos de validación de identidad en tiempo real, diseñados para robustecer los controles de ciberseguridad, prevenir el fraude y garantizar el cumplimiento de los marcos normativos vigentes.
La adopción de esta herramienta refleja la cooperación entre el ente regulador y el sector privado para consolidar un mercado legal, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales. Con este despliegue, Betpro reafirma su compromiso con la inversión en innovación responsable y el desarrollo del sector en el país.
Negocios
Generic Pharma inicia una nueva etapa de crecimiento en El Salvador mediante una alianza estratégica con BIOL
La alianza reafirma el compromiso de ambas organizaciones con el fortalecimiento del sector salud en El Salvador mediante la cooperación científica, la educación médica continua y el desarrollo de iniciativas de conocimiento dirigidas a profesionales de la salud.
Generic Pharma anunció el inicio de una nueva etapa de crecimiento en El Salvador con el fortalecimiento de su presencia en el mercado privado, mediante una alianza estratégica con BIOL – Instituto Biológico Argentino, organización reconocida en América Latina por su trayectoria en investigación, desarrollo e innovación para el sector salud.
Esta alianza representa un paso estratégico para la consolidación de la compañía en El Salvador, fortaleciendo su posicionamiento institucional y reafirmando la confianza de organizaciones internacionales en el mercado salvadoreño. Asimismo, reafirma el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo científico, la colaboración con la comunidad médica y el crecimiento sostenible del sector salud.
Durante los últimos años, Generic Pharma ha consolidado una importante presencia en el país a través de su participación en el sector público de salud, desarrollando relaciones institucionales y apoyando iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema sanitario nacional, generando la experiencia y el conocimiento que hoy respaldan esta nueva etapa de crecimiento.
La decisión de ampliar su presencia en el sector privado refleja el compromiso de la compañía por promover la generación de conocimiento, el intercambio científico y el desarrollo de iniciativas que aporten valor al ecosistema de salud. La decisión de fortalecer su presencia en El Salvador responde a la confianza de Generic Pharma en el potencial del país, en la evolución de su sector salud y en las oportunidades que ofrece para desarrollar alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento institucional, la innovación y la generación de valor para el sistema sanitario.
El anuncio fue realizado en el marco de un encuentro institucional que reunió a representantes de Generic Pharma y BIOL, junto con profesionales del sector salud, como parte del inicio de una nueva etapa de colaboración orientada al fortalecimiento del conocimiento científico y la cooperación internacional.
«Esta nueva etapa representa mucho más que la expansión de nuestras operaciones; es una muestra de la confianza que tenemos en El Salvador, en su talento humano y en el potencial de su sector salud. Nuestro compromiso es construir relaciones de largo plazo con la comunidad médica, las instituciones de salud y nuestros aliados estratégicos, promoviendo iniciativas basadas en la ciencia, la innovación, la responsabilidad, la ética y el intercambio permanente de conocimiento,» manifestó Óscar Esquivel, Gerente General – Generic Pharma El Salvador.
Una alianza con visión de largo plazo
La alianza entre Generic Pharma y BIOL responde a una visión compartida de contribuir al fortalecimiento del sector salud mediante la cooperación internacional, el intercambio científico y el desarrollo de iniciativas orientadas a la generación de conocimiento.
La alianza permitirá integrar capacidades, experiencia internacional y conocimiento especializado para desarrollar iniciativas de alto valor dirigidas a fortalecer el entorno profesional del sector salud en El Salvador.
Más allá de una relación comercial, ambas organizaciones comparten el propósito de impulsar una colaboración sostenible que promueva la actualización científica, la educación médica continua y el fortalecimiento de capacidades profesionales dentro del ecosistema sanitario.
Con más de cinco décadas de experiencia, BIOL se ha consolidado como una organización reconocida internacionalmente por su compromiso con la investigación, la calidad y la excelencia operacional, promoviendo una cultura enfocada en la mejora continua y el desarrollo científico. «En BIOL creemos en el valor de construir alianzas con organizaciones que compartan nuestra visión de calidad, innovación y compromiso con la comunidad médica. Generic Pharma reúne la experiencia, el conocimiento del mercado y el liderazgo necesarios para desarrollar una relación de largo plazo que contribuya al fortalecimiento del sector salud y a la generación de valor sostenible para El Salvador,» expresó Patricia López Biscayart, Presidenta, BIOL – Instituto Biológico Argentino.
El Salvador, un mercado estratégico para el crecimiento regional
La expansión de Generic Pharma hacia el mercado privado forma parte de un plan estratégico orientado a fortalecer su presencia en Centroamérica mediante alianzas internacionales que generen valor sostenible para los distintos actores del sector salud.
El Salvador representa un mercado estratégico dentro de esta visión regional, no solo por el dinamismo de su sistema sanitario, sino también por las oportunidades que ofrece para promover la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento institucional del país.
Esta decisión refleja la confianza de Generic Pharma en el entorno empresarial salvadoreño y en el potencial del país para continuar fortaleciendo un ecosistema de salud cada vez más competitivo, innovador y orientado a la cooperación internacional.
Como parte de esta nueva etapa, Generic Pharma continuará impulsando espacios de actualización profesional, intercambio científico y colaboración con instituciones, organizaciones y profesionales de la salud, promoviendo una cultura de innovación, aprendizaje continuo y desarrollo sostenible.
Compromiso con el conocimiento y el fortalecimiento del sector salud
Generic Pharma considera que el fortalecimiento del sector salud requiere la colaboración permanente entre empresas, profesionales, instituciones y organismos especializados.
Bajo esa visión, la compañía continuará promoviendo iniciativas que favorezcan el intercambio de conocimiento y la construcción de relaciones sostenibles que contribuyan al desarrollo del país.
Como parte de esta visión compartida, ambas organizaciones impulsarán iniciativas orientadas a fortalecer la educación médica continua, el intercambio de conocimiento científico y la cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al sector salud.
Asimismo, promoverán espacios de actualización científica relacionados con áreas prioritarias de la salud femenina, siempre dirigidos exclusivamente a profesionales de la salud y desarrollados en estricto apego al marco regulatorio vigente.
Estas acciones reflejan la visión compartida de ambas organizaciones de contribuir al desarrollo de un ecosistema sanitario más sólido, promoviendo espacios de diálogo, aprendizaje y colaboración que fortalezcan las capacidades profesionales de la comunidad médica y el intercambio de conocimiento en áreas prioritarias para la práctica médica.
Generic Pharma reafirma así su compromiso de actuar como un aliado estratégico para el desarrollo del sector salud salvadoreño, impulsando una gestión basada en la ética, la innovación, la excelencia operacional y la construcción de relaciones de confianza con todos los actores del sistema sanitario.
Con esta alianza, Generic Pharma consolida una nueva etapa de crecimiento en El Salvador y reafirma su compromiso de continuar contribuyendo al fortalecimiento del sector salud mediante la cooperación internacional, el intercambio de conocimiento, la educación médica continua y la construcción de alianzas estratégicas que generen valor sostenible para el país.
Empresarial
El SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO
SISTEMA FEDECRÉDITO, junto a la Primera División de Fútbol Profesional, reafirmó su compromiso como patrocinador oficial de la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO, Categoría Reservas, torneo que cada año se consolida como una vitrina para que las nuevas generaciones de futbolistas salvadoreños demuestren su talento.
“Para nosotros es un privilegio impulsar la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO. Esta iniciativa va mucho más allá del fútbol: es una forma de decirle a la juventud salvadoreña que creemos en ellos y que queremos darles una mano. Cada año nos llena de alegría ver a los jóvenes sumarse con ganas y sobre todo, crecer como profesionales en el deporte y personalmente. En el SISTEMA FEDECRÉDITO estamos convencidos de que en nuestra gente está el verdadero potencial del país; los jóvenes son quienes van a mover a El Salvador hacia adelante, y por eso queremos estar ahí, apoyándolos para que logren todo lo que se propongan, su bienestar y su futuro es lo que nos importa” expresó el Lic. Óscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.
Como parte de su apuesta por la Responsabilidad Social Empresarial, el SISTEMA FEDECRÉDITO ofrece un patrocinio integral que abarca suplementos vitamínicos, indumentaria deportiva, refrigerios y transporte para los equipos participantes. Más allá de impulsar el rendimiento deportivo, este respaldo busca generar espacios sanos de convivencia y crecimiento personal, visualizando en cada joven como un semillero de oportunidades que merece contar con las condiciones idóneas para desplegar todo su potencial.
El Presidente de la Primera División de Fútbol, René Ayala, también expresó: “La Copa SISTEMA FEDECRÉDITO categoría Reservas es el torneo juvenil que se ha convertido en una plataforma deportiva para muchos jóvenes futbolistas que hoy en día ya figuran como titulares en sus respectivos clubes, por eso, agradecemos enormemente al SISTEMA FEDECRÉDITO, quien, a través del patrocinio de esta categoría, nos brinda ese soporte invaluable para nuestros equipos. Esperamos que esta alianza siga creciendo y fortaleciéndose”.
Con esta iniciativa, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la juventud salvadoreña, ofreciéndoles oportunidades concretas de crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha. Invertir en su talento es también invertir en el futuro de El Salvador, y por ello los acompañamos con orgullo en cada paso hacia sus metas.
Negocios
TOHKN lanza acceso a las principales acciones, ETFs y bonos tokenizados y criptomonedas: un hito para la inversión en Latinoamérica
El Salvador se consolida como hub regional de inversión, generando acceso al mercado de capitales de Estados Unidos y principales criptomonedas desde US $10 a toda Latinoamérica.
TOHKN, la plataforma salvadoreña que democratiza el acceso a inversiones en activos reales tokenizados en América Latina, anuncia el lanzamiento de TOHKN US Public Markets, su programa de emisión de tStocks, tETFs, tBonds, que brindan exposición a acciones, fondos cotizados y bonos del mercado estadounidense mediante activos digitales tokenizados, así como acceso a las principales criptomonedas. Con este lanzamiento, cualquier persona en la región podrá acceder al mercado de capitales de Estados Unidos y al mercado cripto desde US$10, a través de una experiencia simple, ágil y segura dentro de la plataforma.
Este anuncio marca un nuevo capítulo para El Salvador como referente regional en regulación e innovación financiera. TOHKN opera bajo la infraestructura tecnológica y regulatoria de MIO3, S.A. de C.V., entidad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) bajo supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales. Este marco regulatorio proporciona seguridad jurídica, transparencia estructural y custodia digital conforme a la normativa aplicable, fortaleciendo la protección de los inversionistas que participan en la plataforma.
«El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo para activos digitales. Llevar acciones, ETFs y bonos tokenizados al mercado bajo ese marco confirma que la región puede ser protagonista, no solo espectadora, de la próxima etapa de las finanzas globales», indicó Julio Valdés, CEO y cofundador de TOHKN.
Un respaldo regulatorio sin precedentes
El programa de emisión pública de tStocks, tETFs y tBonds representa un nuevo hito regulatorio para la región: es la primera vez que instrumentos tokenizados vinculados a acciones, ETFs y bonos del mercado estadounidense, para su compra en tiempo real, cuentan con el respaldo de una oferta pública de activos digitales autorizada por la CNAD.
Una inversión que antes requería cuentas bancarias internacionales, trámites complejos y comisiones elevadas, hoy se puede hacer desde US$10. Hoy todos tendrán acceso a empresas como Apple o Nvidia, protagonistas de algunas de las historias de crecimiento más relevantes de la última década, o a ETFs de gestoras globales como BlackRock y Vanguard, que agrupan cientos de empresas en un solo instrumento.
Este es un programa vivo y en constante expansión: TOHKN se convierte en la puerta de entrada de la región al Russell 3000, el índice que reúne a tres mil de las principales empresas más importantes que cotizan en Estados Unidos y que representan prácticamente la totalidad del mercado accionario estadounidense en un solo lugar. Cada token de ingreso emitido bajo este programa opera bajo un marco de supervisión formal, con exigencias de transparencia, custodia digital y seguridad jurídica. Con esto, TOHKN le está dando a toda una región acceso seguro y fácil al mercado de capitales de Estados Unidos, algo que hasta ahora había estado fuera del alcance de la mayoría de latinoamericanos.
«Con esta oferta pública autorizada por la CNAD, TOHKN construye un puente legal y regulado para que esa barrera desaparezca, sin renunciar a la protección que todo inversionista merece», explicó Alejandra Gómez, General Counsel de TOHKN.
Una trayectoria de hitos consecutivos
El lanzamiento del programa de emisiones de activos digitales tStocks, tETFs y tBonds se suma a una serie de hitos que han posicionado a TOHKN como pionero de la tokenización en Latinoamérica. Antes del lanzamiento de TOHKN, MIO3 ya era pionero en emisiones privadas en la región, cerrando de manera exitosa varias colocaciones con inversionistas calificados e institucionales. TOHKN nació precisamente para llevar esa misma experiencia y solidez regulatoria al mercado retail, abriendo esas oportunidades a todas las personas.
Todo comenzó con la oferta pública THKN1, el primer SAFE tokenizado de la región. Un SAFE (Simple Agreement for Future Equity) es un instrumento convertible que permite invertir en una empresa en etapa temprana a cambio de participación futura, y que tradicionalmente, ha estado reservado para fondos de capital de riesgo e inversionistas institucionales. TOHKN tokenizó este instrumento y lo puso al alcance del público a través de una oferta pública que alcanzó US$1.2 millones en la ronda pre-semilla, agotando el cupo disponible en tan solo 48 horas, con la participación de más de 600 inversionistas bajo las mismas condiciones que fondos institucionales.
Después llegó el token RNCRrev, la emisión pública de activos digitales del grupo Calidad Inmobiliaria, con la que TOHKN se convirtió en pionero al dar acceso a inversionistas particulares a los retornos generados por de un desarrollo inmobiliario real, bajo un modelo que hasta entonces estaba reservado principalmente para desarrolladoras y fondos especializados.
«Diseñamos TOHKN pensando en algo simple: la mejor tecnología blockchain, certificados y contratos inteligentes trabajando por detrás, pero lo que realmente importa es que cada persona tenga acceso fácil y seguro a la oportunidad de inversión», señaló Felipe Nuila, CTO y cofundador de TOHKN.
Respaldo de líderes regionales
TOHKN cuenta con el respaldo de reconocidos empresarios y líderes de la región, entre ellos Roberto Kriete, presidente de Avianca Holdings, Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi, y Sergio Paiz, director ejecutivo de Grupo PDC, entre otros. Este respaldo estratégico refleja la confianza de la región en el potencial transformador de la plataforma y en su capacidad de llevar la tokenización a nuevas categorías de activos.
Lo que viene
TOHKN continuará expandiendo su ecosistema de inversión con la incorporación de más tStocks, tETFs, tBonds y criptomonedas a la plataforma, además de nuevas emisiones públicas que permitirán a los usuarios acceder también a oportunidades de inversión en marcas muy reconocidas en Centroamérica. La plataforma se mantiene en constante evolución, incorporando nuevas funcionalidades dentro de la app para seguir ampliando el acceso a inversión en toda la región.
«Cada producto que lanzamos responde a la misma pregunta: qué le falta a Latinoamérica para invertir como cualquier otra región del mundo. Hoy es tStocks, tETFs y tBonds, pero esto es solo el comienzo de todo lo que viene para que cada persona en la región tenga acceso a las mismas oportunidades que por décadas estuvieron reservadas para unos pocos», destacó Alejandro Argumedo, CGO y cofundador de TOHKN.