El Salvador y UNOPS fortalecen el diálogo sobre infraestructura y desarrollo social

El presidente Nayib Bukele obtuvo un 94 % de aprobación por parte de la población salvadoreña, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por DataPoll y presentada ayer por su director, Romeo Auerbach, durante el programa Las Cosas como Son.

El estudio fue desarrollado entre el 8 y el 12 de julio en los 14 departamentos del país y tomó en cuenta la opinión de personas de entre 18 y 66 años. La encuesta evaluó la aprobación, desaprobación y el nivel de conocimiento de las principales figuras políticas del país.

«Nayib Bukele, que es el presidente, tiene el 94 % de aprobación. El presidente es conocido en todo el país», afirmó Auerbach, quien además indicó que los encuestados otorgaron al mandatario una calificación de 9.4.

El sondeo también consultó a los participantes sobre el sentimiento que les genera el presidente. Ante la pregunta: «¿Cuánta alegría le hace sentir el presidente Bukele cuando piensa en él, mucha, algo, poca o nada?», el 86 % respondió «mucha», el 8 % «algo», el 2 % «poca» y el 4 % «nada».

«El 86 % siente mucha alegría», explicó el director de DataPoll.

Asimismo, el 86 % de los ciudadanos consultados manifestó que no siente temor del actual Gobierno.

En cuanto a los principales aciertos del Ejecutivo, el 74 % de los encuestados señaló que la seguridad es el más importante. Además, DataPoll indicó que el 96 % de las personas consultadas aprueba las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción.

Respecto a la evaluación de las instituciones gubernamentales, la Fuerza Armada se ubicó en el primer lugar con un 92 % de aprobación, seguida por la Policía con 82 %, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ocupó la tercera posición con más del 70 % de aprobación.

Como antecedente, en junio pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una encuesta en la que la gestión del presidente Bukele fue calificada con una nota de 8.24 en su séptimo año de gobierno y obtuvo un 87.8 % de aprobación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...