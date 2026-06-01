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VIDEO | Ni las bailarinas se salvan: Robot humanoide aprende a hacer estriptis en una barra
Un video que muestra a un robot humanoide realizando una rutina de baile en barra se ha viralizado en redes sociales, generando una amplia variedad de reacciones entre los usuarios.
En las imágenes, el robot aparece ejecutando movimientos sincronizados con la música, utilizando tacones e imitando coreografías asociadas a este tipo de baile. La grabación ha llamado la atención por el nivel de precisión de sus movimientos y por la forma en que reproduce gestos característicos de una presentación artística.
this is how unemployment starts pic.twitter.com/MC3VoEY0Ir
— eternal classic (@eternalclassic_) May 29, 2026
La difusión del video provocó comentarios de asombro, humor y debate en distintas plataformas digitales. Algunos usuarios destacaron los avances en robótica y automatización, mientras que otros expresaron inquietudes sobre el alcance que podrían tener estas tecnologías en actividades tradicionalmente realizadas por personas.
El contenido continúa acumulando visualizaciones e interacciones, convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales en torno a las capacidades de los robots humanoides.
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Thomas Girón: “Si desea cantar, no debe tener miedo ni vergüenza”
El próximo 1 de noviembre, Thomas Girón cumplirá seis años en los escenarios como un talentoso y joven polivoz salvadoreño.
Comparte que siempre le gustó la música y fue en un coro de la iglesia donde aprendió a cantar y a ejecutar algunos instrumentos, pero fue a iniciativa de unos compañeros de trabajo que por primera vez pisó un escenario. Lo hizo en un karaoke, en un restaurante de la colonia Escalón donde triunfó.
Fue así como el público fue reconociendo su talento, al mismo tiempo que comenzaron a llegar los contratos en restaurantes.
De la mano de unos colegas incursionó mucho más en el canto profesional, ya que fueron ellos quienes lo orientaron a imitar a ciertos artistas. “Mirá, tenés una textura de voz bien alta y podrías cantar esta música”, recomendaron sus colegas.
Comenzó con canciones de Ricardo Montaner y Sin Bandera, aunque fue el público quien más decidió sobre cuál artista debía cantar. “Hay que saber escuchar al público”, dice con determinación.
Dispuesto a dar lo mejor de sí en el canto, poco a poco comenzó a incluir más famosos del canto en su repertorio, lo cual le abrió más puertas, no solo dentro de El Salvador, sino en países amigos.
En el 2023 viajó a Roatán (Honduras), un año después (2024) se presentó en Panamá y el año pasado estuvo en República Dominicana.
Thomas se ha propuesto visitar un país cada año con la intención de cosechar experiencias, alternar con otros famosos como él, en especial conquistar a toda la audiencia posible.
Y si bien imitar a cantantes internacionales es todo un reto, como Juan Gabriel, Rudy La Scala o Vicente Fernández, lo es mucho más el interpretar a mujeres.
“De Ana Gabriel sí tengo muchas canciones, de Paquita la del Barrio también… Ahí vamos, poniendo mucho más empeño en esta área”, compartió en la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Thomas aclara que el interpretar mujeres no significa caracterizarlas por lo que en sus presentaciones suele vestir trajes formales, de luces o de charro.
Al preguntarle sobre alguna sugerencia para los jóvenes que desean incursionar en el canto, Thomas acota que: “A la persona que va comenzando le diría: no tener miedo ni vergüenza… Si le gusta hacer algo, que lo haga, y debe tratar de hacerlo bien”.
Te compartimos la entrevista realizada por Víctor Hugo Dueñas:
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Flor Nuila: “El arte sensibiliza a los estudiantes”
Estudiantes de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), de distintas carreras profesionales, participaron en la exposición colectiva “El silencio del hambre y la luz de la abundancia”, con la cual invitaron a reflexionar sobre temas sensibles del mundo actual.
Los jóvenes se enfocaron en los Objetivos 1 y 2 de Desarrollo Sostenible, que forman parte de la agenda 2030 de Naciones Unidas. El primero se refiere a erradicar la pobreza extrema en todas sus formas y el segundo a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
En total, 16 estudiantes presentaron 37 piezas como parte de la muestra colectiva que se llevó a cabo en la Sala Gabriela Mistral de la Embajada de Chile en El Salvador.
Flor Nuila, pintora, docente universitaria, tallerista y curadora de “El silencio del hambre y la luz de la abundancia” detalló que como parte del proceso formativo que impulsa la USAM a los estudiantes se les brindan diversos talleres artísticos para promover su sensibilidad social y potenciar sus habilidades creativas.
“Como universidad nos interesamos en proyectar el trabajo de los estudiantes, también para hacer un intercambio como sociedad y universidad”, dijo en la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Nuila indicó que esta es la quinta edición de una muestra pictórica vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, en las exposiciones previas se han abordado otras temáticas establecidas por la ONU.
“El arte sensibiliza y da el gusto a la estética, el gusto a la belleza en sí, aunque los géneros son complejos y son varios, y al mismo tiempo (provee) conocimiento, un conocimiento de valorar la vida por medio del arte”, agregó.
Según la curadora, los talleres artísticos para los estudiantes son gratuitos y en ellos pueden participar todos los interesados. Además, la universidad provee materiales y espacios adecuados para impartirlos.
En la exposición colectiva “El silencio del hambre y la luz de la abundancia” también participó el artista emergente D. Charrutini, quien colaboró con tres piezas inéditas.
Durante la inauguración de la muestra, la embajadora de Chile en El Salvador, María Soledad Morales, agradeció el empeño de los estudiantes. Mientras que el director de la Casa de la Cultura de la universidad, Victor Guerra -de la que dependen los talleres artísticos de los jóvenes- recordó el pensamiento humanista del gran literato salvadoreño Alberto Masferrer, de quien toma su nombre la universidad y cuya figura fue incluida en algunas de las obras pictóricas.
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VIDEO | Así fue como vecinos salvaron a un niño tras caer desde un cuarto piso
Un niño de dos años sobrevivió tras caer desde un cuarto piso en la localidad colombiana de Suba, cercana a Bogotá, donde unos vecinos improvisaron una ‘malla humana’ para atajarlo tras su caída.
El menor había quedado «colgado de la terraza», contó el padre a Citytv, según reportó este viernes el diario El Tiempo.
El hombre detalló que su hijo se encuentra en buen estado de salud y no sufrió fracturas.
Un niño de dos años que inexplicablemente aparece colgando de una de las paredes de la terraza del cuarto piso de una casa en el barrio Gaitana en Bogotá.
Hizo todo lo posible por sostenerse hasta que no puedo más .
Los vecinos con mantas y sus propios brazos hicieron una malla… https://t.co/geMTc3lnNr pic.twitter.com/0a4w8wvDpE
— DoñaPily (@dona_pily2) May 8, 2026