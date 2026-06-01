VIDEO | Ni las bailarinas se salvan: Robot humanoide aprende a hacer estriptis en una barra

El próximo 1 de noviembre, Thomas Girón cumplirá seis años en los escenarios como un talentoso y joven polivoz salvadoreño.

Comparte que siempre le gustó la música y fue en un coro de la iglesia donde aprendió a cantar y a ejecutar algunos instrumentos, pero fue a iniciativa de unos compañeros de trabajo que por primera vez pisó un escenario. Lo hizo en un karaoke, en un restaurante de la colonia Escalón donde triunfó.

Fue así como el público fue reconociendo su talento, al mismo tiempo que comenzaron a llegar los contratos en restaurantes.

De la mano de unos colegas incursionó mucho más en el canto profesional, ya que fueron ellos quienes lo orientaron a imitar a ciertos artistas. “Mirá, tenés una textura de voz bien alta y podrías cantar esta música”, recomendaron sus colegas.

Comenzó con canciones de Ricardo Montaner y Sin Bandera, aunque fue el público quien más decidió sobre cuál artista debía cantar. “Hay que saber escuchar al público”, dice con determinación.

Dispuesto a dar lo mejor de sí en el canto, poco a poco comenzó a incluir más famosos del canto en su repertorio, lo cual le abrió más puertas, no solo dentro de El Salvador, sino en países amigos.

En el 2023 viajó a Roatán (Honduras), un año después (2024) se presentó en Panamá y el año pasado estuvo en República Dominicana.

Thomas se ha propuesto visitar un país cada año con la intención de cosechar experiencias, alternar con otros famosos como él, en especial conquistar a toda la audiencia posible.

Y si bien imitar a cantantes internacionales es todo un reto, como Juan Gabriel, Rudy La Scala o Vicente Fernández, lo es mucho más el interpretar a mujeres.

“De Ana Gabriel sí tengo muchas canciones, de Paquita la del Barrio también… Ahí vamos, poniendo mucho más empeño en esta área”, compartió en la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.

Thomas aclara que el interpretar mujeres no significa caracterizarlas por lo que en sus presentaciones suele vestir trajes formales, de luces o de charro.

Al preguntarle sobre alguna sugerencia para los jóvenes que desean incursionar en el canto, Thomas acota que: “A la persona que va comenzando le diría: no tener miedo ni vergüenza… Si le gusta hacer algo, que lo haga, y debe tratar de hacerlo bien”.

Te compartimos la entrevista realizada por Víctor Hugo Dueñas:

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