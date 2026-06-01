Internacionales
Mujer engañó a sus allegados con un cáncer terminal, usó las donaciones para vacacionar y ahora la busca el FBI
Una mujer estadounidense acusada de simular una enfermedad terminal para obtener dinero de personas cercanas y simpatizantes se encuentra entre las personas más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según las autoridades, Vanessa O’Rourke, de 37 años, habría utilizado los fondos recaudados para financiar viajes y vacaciones.
De acuerdo con los reportes, O’Rourke aseguró a familiares, amigos y conocidos que padecía glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral, y que necesitaba apoyo económico para costear tratamientos médicos. Como resultado, se organizaron diversas campañas de recaudación de fondos.
Las autoridades sostienen que la mujer afirmó que los tratamientos convencionales no habían dado resultados y que viajaría a Australia para someterse a un procedimiento experimental. Sin embargo, durante dos viajes realizados en 2016 al país oceánico, habría participado en actividades recreativas y no recibido atención médica relacionada con la enfermedad que decía padecer.
Los investigadores también la acusan de haber inventado el diagnóstico y de haber alentado a sus allegados a continuar las colectas incluso después de regresar de su primer viaje.
El 3 de mayo de 2018, un gran jurado federal del Distrito Este de Pensilvania presentó una acusación formal contra O’Rourke por 15 cargos de estafa electrónica. Desde entonces, existe una orden de arresto federal en su contra y el FBI mantiene activa su búsqueda.
Internacionales
Meteoro explota sobre el noreste de Estados Unidos y genera fuertes estruendos
Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó el sábado sobre el noreste de Estados Unidos, informó la NASA. La desintegración del objeto generó una serie de estruendos en la región con una potencia equivalente a aproximadamente 300 toneladas de TNT.
Según detalló Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la agencia espacial, la bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 hora local (18:06 GMT).
La NASA precisó que el fenómeno no estuvo relacionado con ninguna lluvia de meteoros activa y que se trató de un objeto natural. Asimismo, descartó que correspondiera a la reentrada de desechos espaciales o de un satélite.
De acuerdo con la agencia, la energía liberada durante la desintegración explica la intensidad de los estruendos percibidos por los habitantes de la zona. El meteoro viajaba a más de 120,000 kilómetros por hora y se encontraba a una altitud superior a los 60 kilómetros cuando se fragmentó.
Tras el evento, residentes del área reportaron sorpresa y preocupación por los fuertes ruidos. En redes sociales, varios usuarios señalaron que el estruendo fue tan intenso que provocó vibraciones en algunas viviendas.
Internacionales
Siete reos mueren tras enfrentamiento en cárcel de Culiacán, Sinaloa
Siete personas privadas de libertad murieron la madrugada del domingo durante un enfrentamiento registrado al interior de una cárcel de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, según informó la Secretaría de Seguridad local.
Las cárceles de Sinaloa albergan a numerosos integrantes del cártel de Sinaloa, organización criminal cuya pugna interna ha dejado más de 1,000 fallecidos desde 2024.
De acuerdo con las autoridades, la situación en el centro penitenciario de Culiacán, capital del estado, fue controlada. No obstante, se suspendieron las visitas familiares como medida preventiva.
Las facciones involucradas en el conflicto son conocidas como la “chapiza” y la “mayiza”, grupos afines a los históricos líderes del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.
Las autoridades no detallaron las causas que originaron el enfrentamiento, pero informaron que se activó un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales para realizar una revisión exhaustiva dentro del penal.
Los centros penitenciarios mexicanos enfrentan problemas recurrentes de hacinamiento y, con frecuencia, son escenario de enfrentamientos entre integrantes de grupos criminales rivales.
Internacionales
Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.