Nacionales
Bomberos reportan el rescate y liberación de 346 serpientes en lo que va de 2026
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó que entre el 1 de enero y el 22 de mayo de 2026 realizó el rescate y liberación de 346 serpientes, tanto venenosas como no venenosas.
De acuerdo con la institución, las especies más reportadas por su presencia en viviendas, centros educativos, lugares de trabajo y espacios públicos son las masacuatas, boas, zumbadoras y corales.
Ante este tipo de situaciones, Bomberos recomienda a la población no manipular, espantar ni dar muerte a las serpientes. En su lugar, insta a llamar al número de emergencias 913 para que personal especializado efectúe el rescate y posterior liberación de los ejemplares en áreas seguras.
La institución destacó que las serpientes cumplen una función importante en el equilibrio de los ecosistemas, ya que contribuyen al control natural de plagas y al mantenimiento de la biodiversidad.
Asimismo, recomendó mantener la calma y guardar una distancia prudencial al encontrarse con estos reptiles. Según explicó, las especies venenosas suelen presentar características como cabeza triangular, escamas pequeñas, pupilas verticales y figuras geométricas marcadas. Por su parte, las no venenosas generalmente poseen cabeza alargada, pupilas ovaladas, escamas grandes y colores sin patrones geométricos.
En caso de mordedura, el Cuerpo de Bomberos aconseja buscar atención médica inmediata y evitar prácticas como realizar cortes, succionar la herida o aplicar sustancias y remedios caseros, ya que pueden agravar la lesión.
Como medida preventiva, la institución sugiere revisar puertas, ventanas, drenajes y otras posibles vías de acceso a las viviendas. También recomienda eliminar maleza alta, escombros, piedras, acumulaciones de leña y otros objetos que puedan servir de refugio para las serpientes. Además, aconseja utilizar calzado cerrado o botas al desplazarse por zonas boscosas o con abundante vegetación.
Judicial
Prisión para sujetos que intentaron asesinar a un menor de edad
A 12 años de prisión fueron condenados Tomás Quintanilla Brizuela y Domingo Najarro Domínguez por intentar asesinar a un menor de edad.
La pena se las impuso el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, tras revisar la prueba presentada por la Fiscalía General de la República durante en la vista pública.
El hecho ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2023, en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima, con régimen de protección, recibió una golpiza después de asistir a una fiesta bailable.
Los agresores en estado de ebriedad, se fueron con la víctima hacia una tienda del sector donde la atacaron, el día siguiente, al llegar a su vivienda, el adolescente fue llevado a un hospital para que fuera atendido por la gravedad de las lesiones, sobre todo en el abdomen.
Nacionales
Pronostican tormentas con actividad eléctrica y fuertes vientos para esta tarde y noche
La mañana de este lunes se prevé con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias puntuales cerca del mediodía en sectores de la zona volcánica occidental y la cordillera del Bálsamo.
Para la tarde y la noche se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Desde las primeras horas de la tarde, las precipitaciones podrían desarrollarse en distintos tramos de la franja volcánica, incluida la cordillera del Bálsamo, el sur de San Salvador y la zona occidental. Posteriormente, desde mediados de la tarde, se prevé la formación de nuevas tormentas en la zona norte y oriental del país.
Durante la noche, las condiciones podrían intensificarse en sectores de la zona oriental, central y noroccidental. El viento estará variando entre los 9 y 18 kilómetros por hora.
Asimismo, se espera un ambiente muy cálido durante la tarde, con temperaturas más frescas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas principalmente por una onda tropical que se desplaza en el flujo acelerado del este, con abundante humedad y apoyo de otros sistemas atmosféricos en niveles altos, favoreciendo la formación de nubosidad asociada a tormentas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Nacionales
HISTÓRICO: El Salvador fuer de la lista corta de la OIT
Es un hecho, El Salvador está fuera de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
El anuncio lo hizo desde Ginebra, el ministro de Trabajo Rolando Castro, quien encabeza la delegación salvadoreña que participa en la reunión anual del organismo mundial que aglutina a 187 estados.
«Hoy puedo informar al pueblo salvadoreño que oficialmente El Salvador está fuera de la lista larga y fuera de la lista corta de la OIT. Es un logro histórico alcanzado con el apoyo de trabajadores, empleadores y el liderazgo del Presidente de la República», dijo Castro.
Castro enfatizo que El Salvador le demuestra al mundo que cuando un pueblo se une, no hay obstáculo imposible de vencer.
“Esto no es el triunfo solo de un sector, de un gobierno o de una organización: es una victoria de la nación salvadoreña.
Gana el trabajador que cada día lucha por su familia, gana el empresario que apuesta por invertir y generar empleo y gana un pueblo que decidió avanzar unido y con esperanza”, afirmó.
#CRONIO El Ministro de trabajo, @RolandoCastroSv, confirmó este lunes que El Salvador está fuera de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo @OITAmericas. pic.twitter.com/ChEalwzUur
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 1, 2026
Por primera vez, el sector laboral, el gobierno representado por el ministro de trabajo y los empleadores encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, José Luis Saca, se unen en una visión de país.
“Podemos pensar diferente; pero cuando se trata de defender la patria, el futuro y la dignidad de nuestro pueblo; la mejor opción es caminar juntos porque al final, antes que cualquier diferencia política o ideológica, somos salvadoreños”, sostiene el ministro Castro.
El presidente de la ANEP, celebró este hecho histórico, que “abre una nueva ruta al desarrollo del país”, dijo.