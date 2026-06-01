Bomberos reportan el rescate y liberación de 346 serpientes en lo que va de 2026

Es un hecho, El Salvador está fuera de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo OIT.

El anuncio lo hizo desde Ginebra, el ministro de Trabajo Rolando Castro, quien encabeza la delegación salvadoreña que participa en la reunión anual del organismo mundial que aglutina a 187 estados.

«Hoy puedo informar al pueblo salvadoreño que oficialmente El Salvador está fuera de la lista larga y fuera de la lista corta de la OIT. Es un logro histórico alcanzado con el apoyo de trabajadores, empleadores y el liderazgo del Presidente de la República», dijo Castro.

Castro enfatizo que El Salvador le demuestra al mundo que cuando un pueblo se une, no hay obstáculo imposible de vencer.

“Esto no es el triunfo solo de un sector, de un gobierno o de una organización: es una victoria de la nación salvadoreña.

Gana el trabajador que cada día lucha por su familia, gana el empresario que apuesta por invertir y generar empleo y gana un pueblo que decidió avanzar unido y con esperanza”, afirmó.

#CRONIO El Ministro de trabajo, @RolandoCastroSv, confirmó este lunes que El Salvador está fuera de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo @OITAmericas. pic.twitter.com/ChEalwzUur — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 1, 2026

Por primera vez, el sector laboral, el gobierno representado por el ministro de trabajo y los empleadores encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, José Luis Saca, se unen en una visión de país.

“Podemos pensar diferente; pero cuando se trata de defender la patria, el futuro y la dignidad de nuestro pueblo; la mejor opción es caminar juntos porque al final, antes que cualquier diferencia política o ideológica, somos salvadoreños”, sostiene el ministro Castro.

El presidente de la ANEP, celebró este hecho histórico, que “abre una nueva ruta al desarrollo del país”, dijo.

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