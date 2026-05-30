Nacionales
Imprudente maniobra al volante deja a una joven lesionada en Metapán
Las cámaras de videovigilancia del municipio de Santa Ana Norte registraron un siniestro vial ocurrido la tarde del viernes sobre la calle Las Parejas, en el distrito de Metapán, que dejó lesionada a una joven de 18 años.
De acuerdo con la información proporcionada, el percance se produjo tras una maniobra realizada por un automovilista. Tras recibir la alerta, voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) de la seccional de Metapán se desplazaron al lugar para atender la emergencia.
La institución informó que la joven presentaba trauma en el miembro inferior izquierdo y en el miembro superior izquierdo, además de que se evaluó la posibilidad de golpes internos. Luego de ser estabilizada en el sitio, fue trasladada al Hospital Nacional de Metapán para recibir atención médica.
Al lugar también acudieron agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.
Por su parte, la comuna de Santa Ana Norte reiteró el llamado a los conductores a manejar de forma preventiva y evitar distracciones al volante.
Nacionales
Cuatro lesionados tras accidente de tránsito en La Paz
Un accidente de tránsito fue reportado la noche del viernes sobre la carretera Litoral, a la altura del municipio de El Rosario, en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la información proporcionada, dos vehículos colisionaron lateralmente luego de que uno de ellos invadiera el carril contrario.
Como resultado del percance, cuatro personas sufrieron lesiones. Tres de ellas fueron estabilizadas en el lugar por socorristas de Comandos de Salvamento, mientras que una cuarta persona fue trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, para recibir atención médica.
Nacionales
Trabajador denuncia vandalismo en camión estacionado en Altavista
Un trabajador denunció que el camión que tenía bajo su responsabilidad fue vandalizado mientras permanecía estacionado en la zona de Altavista.
Según la denuncia, la unidad fue encontrada con diversas pintadas realizadas por grafiteros, lo que ocasionó daños al vehículo. El afectado manifestó además su preocupación ante la posibilidad de que se le atribuya responsabilidad por no haber resguardado adecuadamente la unidad.
De acuerdo con el denunciante, este tipo de hechos se ha vuelto frecuente en sectores de Soyapango e Ilopango, donde vehículos y otras estructuras son objeto de actos vandálicos similares.
Nacionales
Italia fortalece lazos con El Salvador en encuentro estratégico de inversión y cooperación
La ciudad de Roma fue escenario del “Encuentro Ítalo-Salvadoreño: Il Tuo Investimento Sicuro”, una iniciativa impulsada por la Embajada de El Salvador en Italia y la Misión Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Roma, orientada a promover a El Salvador como un destino estratégico para la inversión, el turismo y el desarrollo económico.
El evento se realizó en el marco de la conmemoración de los 165 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y reunió a representantes gubernamentales, empresarios, organismos financieros y actores del denominado “Sistema Italia”.
La actividad tuvo lugar en el Hotel Parco dei Principi y permitió generar un espacio de diálogo e intercambio sobre las oportunidades económicas que ofrece El Salvador en sectores clave como infraestructura, turismo, logística, energía y desarrollo productivo.
Durante la jornada, autoridades italianas destacaron la importancia de fortalecer la relación bilateral y reconocieron a El Salvador como un aliado estratégico en América Latina, resaltando el clima de estabilidad y cooperación que ambas naciones han consolidado en los últimos años.
El encuentro también sirvió para presentar el panorama económico salvadoreño y el nuevo entorno de negocios impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, así como las oportunidades de internacionalización para empresas italianas interesadas en expandir operaciones hacia Centroamérica. En ese contexto, se subrayó el creciente interés europeo por estrechar vínculos comerciales con la región y explorar mecanismos de cooperación e inversión de largo plazo.
Entre las presentaciones destacadas figuró la participación de Federico Apostolo, representante de INVEST El Salvador, quien expuso las ventajas competitivas del país y las oportunidades de inversión en sectores estratégicos. Asimismo, Mauricio Sansibirini, del Instituto Salvadoreño del Café, presentó el potencial exportador y la calidad del café salvadoreño, uno de los productos insignia promovidos durante el encuentro mediante una degustación de gastronomía típica nacional.
La agenda incluyó además la participación de Randa Hasfura, Representante de El Salvador ante ONU Turismo, quien destacó el papel del turismo como motor de desarrollo económico y como plataforma para generar nuevas alianzas internacionales. Así como el Viceministro de Transporte de El Salvador, Nelson Reyes, quien abordó proyectos prioritarios de infraestructura y conectividad impulsados por el Gobierno salvadoreño, enfocados en fortalecer la competitividad logística y turística del país.
El evento contó además con la presencia de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, del Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), así como de entidades financieras y de promoción empresarial como SACE, ICE y CDP, quienes compartieron herramientas de financiamiento e internacionalización para proyectos bilaterales.
El Encuentro Ítalo-Salvadoreño concluyó con un espacio de networking y acercamiento empresarial que permitió fortalecer contactos entre inversionistas italianos y representantes salvadoreños, reafirmando el interés mutuo de profundizar la cooperación económica, comercial y turística entre ambas naciones.