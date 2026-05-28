Lotería Nacional realiza Sorteo LOTRA N° 452 dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026

La Lotería Nacional celebró ayer el sorteo LOTRA N° 451 dedicado al lema “Más Rápido, más alto, más fuerte JUNTOS, TEAM ESA” del Comité Olímpico de El Salvador, en un acto que reconoce públicamente el trabajo de la entidad en el impulso del deporte de alto rendimiento y el esfuerzo de los atletas salvadoreños que representan al país en competencias internacionales.

El evento se enmarca en los tradicionales Miércoles de Alegría y refuerza el vínculo entre la institución y el Movimiento Olímpico nacional.

Según el protocolo oficial, el sorteo sirvió para visibilizar el compromiso del Comité Olímpico de El Salvador con la preparación de deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ciclo en el que el país ha logrado aumentar el número de atletas clasificados y la incorporación de nuevas disciplinas.

Reconocimiento institucional y protocolo del sorteoDurante la ceremonia, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, fue el encargado de presentar los premios mayores. Uriel Canjura, atleta OLY del Team ESA que participó en París 2024, presentó los maletines de balotas. Por su parte, Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional, entregó el marco conmemorativo del sorteo.

El Comité Olímpico de El Salvador, como parte del Movimiento Olímpico, promueve valores de excelencia, respeto y trabajo en equipo, además de acompañar a los atletas en su preparación para competencias internacionales.

En los últimos años, el deporte salvadoreño ha fortalecido su proyección exterior, un avance que el sorteo de ayer buscó destacar y respaldar.

Resultados oficiales del Sorteo LOTRA N° 451

Primer Premio: $350,000 – Billete N° 06464 No Vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 11855 Vendido

Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 28055 Vendido

La Lotería Nacional informó que la lista completa de números ganadores está disponible para consulta pública. Además, el resumen de los premios principales se transmitirá hoy a las 5:30 p. m. por Canal 10.

Llamado a la participación responsableLa institución reiteró su invitación a la ciudadanía a participar en todos los sorteos de los Miércoles de Alegría, recordando que “ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás”. El mensaje oficial enfatiza la importancia de jugar de forma responsable.

Con este sorteo, la Lotería Nacional no solo distribuyó $380,000 en premios mayores, sino que también posicionó al deporte olímpico salvadoreño como protagonista de una de sus tradicionales jornadas de sorteo, consolidando una alianza que combina entretenimiento, apoyo institucional y proyección nacional de cara al ciclo olímpico 2028

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