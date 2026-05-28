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El Gobierno y la cooperación española mejoran el sistema de agua potable en Suchitoto
Miembros de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano (ARAS), funcionarios del Gobierno de la República y representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) inauguraron ayer un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte.
El Proyecto consistió en la optimización del Sistema de agua potable de ARAS, el cual beneficiará directamente a más de 1,080 habitantes de Suchitoto y permitirá incorporar al abastecimiento a más de 360 hogares.
Este proyecto fue ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con la cooperación de la AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), el cual hizo un aporte no reembolsable de 211,000 euros (un estimado de $245,000).
La obra consistió en la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 125 metros cúbicos, la rehabilitación de un tanque existente de 85 metros cúbicos y la instalación de 1,130 metros de nueva tubería.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto también incluyó un sistema de cloración con dosificador y válvulas controladoras para garantizar que el agua que consumirán los pobladores de la zona sea segura y de calidad.
«Nosotros como ANDA vamos a continuar apoyando técnicamente a la junta de agua, revisando equipos de bombeo, paneles de control y sistemas eléctricos, para contribuir a que este proyecto sea sostenible en el tiempo», afirmó Arévalo.
A la inauguración del proyecto asistió la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, quien destacó que esta combina infraestructura, equipamiento, fortalecimiento institucional y trabajo comunitario.
«Cuando hablamos de cooperación en agua y saneamiento, no hablamos solamente de bombeo y tuberías, hablamos también de gobernanza y sostenibilidad», expresó.
Por su parte, la presidenta de la ARAS, Claudina Romanos, agradeció al Gobierno y a la cooperación española por la ejecución de este proyecto. Aseguró que anteriormente tenían fallas de energía y fugas, pero destacó que con esta obra han percibido grandes mejoras.
«Ahora, con este proyecto, esta situación ha mejorado muchísimo […] Nuestros usuarios tienen agua las 24 horas del día, siete días a la semana», dijo.
En la zona donde se ejecutó la obra, los funcionarios del Gobierno y representantes de la AECID develaron una placa conmemorativa del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Apolinario Serrano.
Internacionales
La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.
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Condenan a hombre que guardaba marihuana en su vivienda en San Salvador
Luis Roberto Delgado Molina fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.
La Fiscalía General de la República detalló que acreditaron que el 15 de agosto de 2025, agentes policiales que realizaban patrullaje en la colonia La Cima IV, en San Salvador, escucharon una discusión proveniente de un pasaje. Al aproximarse al lugar para indagar, observaron al imputado, quien manifestó que había discutido con su compañera de vida.
Para constatar el estado de la otra persona, los agentes ingresaron a la vivienda y observaron un maletín en el suelo. Al preguntarle a Delgado Molina qué contenía el maletín, este admitió que se trataba de marihuana. Al procesado se le incautaron una porción grande y tres porciones medianas de material vegetal, una pipa de vidrio, una báscula digital y cinco molinillos.
En el juicio se estableció que el peso de la droga era de 493.0 gramos de marihuana, con un valor económico en el mercado ilícito de $1,739.48.
En otro caso similar, Daniel Enrique Hernández Hércules fue condenado a 10 años de cárcel por posesión y tenencia con fines de tráfico de drogas. La medida fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El 25 de marzo del 2024 el imputado fue capturado en la Carretera de Oro, jurisdicción de Soyapango, cuando conducía un vehículo en el cual transportaba marihuana.
En el procedimiento también se le decomisó varios objetos que utilizaba para el tráfico de ese estupefaciente como una pesa pequeña electrónica, una herramienta conocida como picadora, así como varios celulares que al ser analizados arrojaron estuvieron en contacto con droga.
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Buzos hallan con vida a cinco de siete personas atrapadas en una cueva en Laos
Buzos especializados encontraron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que llevaban una semana atrapadas en una cueva inundada en Laos, pero ahora el desafío será sacarlos de allí, según uno de los rescatistas.
Los siete laosianos entraron en la cueva, situada en la provincia central de Xaysomboun, al noreste de la capital, Vientián, el 20 de mayo, según medios estatales
Estaban buscando oro pero quedaron atrapados dentro de la cueva cuando esta quedó inundada repentinamente por unas fuertes lluvias, indicaron los reportes.
Cinco hombres, con la ropa, las manos y la cara cubiertas de barro, estaban acurrucados en un estrecho pasadizo de la cueva mientras dos rescatistas con equipo de buceo los filmaban, según un video publicado por un socorrista tailandés.
«Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda», dijo en el video el buzo de rescate tailandés Norrased Palasing.
El buzo finlandés Mikko Paasi, que también aparece en las imágenes de la cueva, dijo que él y Norrased necesitaban «bucear de inmediato de regreso» y llevar más suministros a los hombres para que recuperaran fuerzas y se prepararan para salir de la cueva.
«Aún tenemos por delante sacarlos de allí, y no va a ser fácil», apuntó Paasi en redes sociales.
Según el medio estatal Lao Security News, los rescatistas llevarán comida y medicinas a los cinco supervivientes y seguirán buscando a los otros dos que están desaparecidos.
El lugar donde se encontró a los cinco está a unos 300 metros de la salida de la cueva, dijo.
Norrased y Paasi, que llegaron a la cueva de Laos el lunes, también participaron en la dramática operación de rescate en 2018 de un equipo juvenil de fútbol que quedó atrapado en una cueva inundada en la vecina Tailandia.