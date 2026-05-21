La Selecta tendrá campamento antes de Nations League

La Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó el segundo partido amistoso que la selección masculina de fútbol tendrá, y nuevamente será con una selección ya clasificada a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

El Salvador se enfrentará a la República de Corea el próximo 3 de junio en el America First Field, de Utah, sumándose así al encuentro también ya confirmado contra la selección de Qatar, que también estará en la justa mundialista.

El combinado nacional ya ha enfrentado a Corea del Sur en otras ocasiones, y será un rival que exigirá bastante a los nacionales, especialmente porque ese partido servirá de preparación para su participación en la Copa del Mundo.

Al representativo surcoreano le permitirá tener un acercamiento con selecciones de Concacaf, porque precisamente comparte grupo con México, uno de los tres anfitriones mundialistas. Los asiáticos debutarán el día 11 de junio contra la República Checa, y también comparte grupo con Sudáfrica.

En el caso de la selección catarí, foguearse con El Salvador también le permite tener contacto con Concacaf, porque comparte el grupo B con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Suiza.

Para El Salvador, el partido de fogueo le servirá también como pereparación para la Liga de Naciones de Concacaf, que arranca en septiembre y donde estamos ubicados en la liga A

Al ser una ventana FIFA, las selecciones tanto mundialistas como no mundialistas, pueden convocar a jugadores que militen en ligas extranjeras para partidos de preparación y para los partidos de la Copa del Mundo.

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