Atacante armado abre fuego en un centro islámico de California

Matt Brittin, un antiguo directivo de Google, asumió el lunes el cargo de director general de la BBC, en un momento en que el grupo audiovisual público británico prevé eliminar 2.000 empleos, en plena crisis de los medios de comunicación.

Brittin, de 57 años, fue nombrado director general del gigante mediático a finales de marzo, tras la dimisión de Tim Davie a raíz de un controvertido montaje de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llevado a juicio a la BBC.

«Es un gran honor para mí ocupar este cargo y lo afronto con mucha humildad», declaró Brittin este lunes a la entrada de la sede de la BBC, en el centro de Londres.

«Cuando observo los 100 años de historia de la cadena, la manera en que ha servido a su público, cómo ha sabido adaptarse rápidamente y estar a la altura en tiempos de crisis, creo también que hoy el mundo necesita más que nunca a la BBC», añadió.

En un mensaje dirigido al personal, el nuevo responsable de la BBC reconoció que los cambios «no serán fáciles».

«Las decisiones difíciles son inevitables si queremos lograr ahorros», añadió.

Brittin pasó 18 años en Google, antes de abandonar el gigante tecnológico estadounidense en 2024, tomando ahora las riendas de la BBC y de sus cerca de 21.000 empleados, en un momento complicado para el medio.

Antes de su llegada a la BBC, Brittin era miembro no ejecutivo del consejo de administración de Guardian Media Group, empresa matriz del diario de centroizquierda The Guardian.

En abril, la cadena anunció que eliminará hasta 2.000 puestos de trabajo, alrededor del 10% de su plantilla, debido a «importantes presiones financieras».

La BBC pretende ahorrar 500 millones de libras (670 millones de dólares) en los próximos dos años.

Las dificultades de la reconocida cadena británica se agravaron debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.

Brittin asume el cargo cuando el grupo debe afrontar la demanda por difamación presentada por Donald Trump ante un tribunal estadounidense, en la que reclama 10.000 millones de dólares, con un juicio fijado para febrero de 2027.

El litigio se refiere a un documental emitido por la BBC justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en el cual distintos fragmentos del discurso pronunciado por Donald Trump el 6 de enero de 2021 fueron editados de tal manera que parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington.

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