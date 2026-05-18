Internacionales
Otra aerolínea española suspende sus vuelos a Cuba
La aerolínea española World2Fly, perteneciente al grupo hotelero Iberostar, suspenderá esta semana sus vuelos a Cuba, según informó este lunes una agencia de viajes especializada en turismo hacia la isla.
«Informamos a nuestros clientes que World2Fly interrumpe sus operaciones en la ruta Madrid–La Habana–Madrid, realizando su último vuelo el próximo 20 de mayo», indicó Online Tours, que comercializa los vuelos de la compañía, sin precisar las causas de la decisión.
World2Fly se suma así a Iberia, que anunció a mediados de abril la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba entre junio y noviembre. La oficina de Iberia en La Habana indicó a la AFP que su último vuelo programado entre la capital de la isla y Madrid se realizará el 30 de mayo.
Desde febrero, tras el anuncio del gobierno cubano sobre la escasez de combustible para la aviación, aerolíneas canadienses, rusas y europeas han anunciado la suspensión temporal de sus vuelos, sin precisar fecha de reanudación.
Cuba, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa una grave crisis energética y económica provocada por un bloqueo petrolero impuesto desde enero por Estados Unidos, que considera a la isla «una amenaza excepcional» para su seguridad nacional.
Estas decisiones han afectado negativamente al turismo, segunda fuente de ingresos en divisas del país.
Entre enero y marzo, el turismo se desplomó casi un 50 % en comparación con igual periodo de 2025, según datos oficiales. En abril y mayo la situación se agravó aun más en medio de persistentes dificultades con el suministro de combustible.
Internacionales
EE.UU. exige a Irán transferir su uranio enriquecido como condición para poner fin a la guerra
La cancillería de Irán aseguró este lunes que el país había respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, y añadió que los intercambios continuaban a pesar de las informaciones de medios iraníes que describían las exigencias de Washington como excesivas.
«Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense», declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.
El vocero añadió que los intercambios «continúan a través del mediador pakistaní», sin ofrecer más detalles.
Baqai defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones de larga data.
«Los puntos planteados son demandas iraníes que han sido firmemente defendidas por el equipo iraní en cada ronda de negociaciones», señaló.
También defendió una condición iraní según la cual Estados Unidos debe pagar reparaciones de guerra, al describir el conflicto como «ilegal y sin fundamento».
Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán estaba «totalmente preparado para cualquier eventualidad».
El domingo, la agencia de noticias iraní Fars informó que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Estados Unidos se había negado a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos congelados de Irán o a pagar reparaciones por los daños de la guerra, según Fars.
El informe señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.
La agencia de noticias iraní Mehr afirmó que «Estados Unidos, sin ofrecer concesiones tangibles, quiere obtener concesiones que no consiguió durante la guerra, lo que llevará a un punto muerto las negociaciones».
Describió las condiciones estadounidenses como «excesivas».
En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.
También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.
Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.
Internacionales
Atacante armado abre fuego en un centro islámico de California
La policía de Estados Unidos respondió el lunes a reportes de que una persona armada abrió fuego en el Centro Islámico de San Diego, informó en redes sociales el alcalde de esta ciudad de California.
«Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego», dijo en X el alcalde de la ciudad, Todd Gloria. «El personal de emergencia se encuentra en el lugar y trabaja para proteger a la comunidad y asegurar la zona».
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el incidente, indicó su oficina de prensa.
Internacionales
Nuevo director de la BBC asume el cargo en plena crisis de la cadena británica
Matt Brittin, un antiguo directivo de Google, asumió el lunes el cargo de director general de la BBC, en un momento en que el grupo audiovisual público británico prevé eliminar 2.000 empleos, en plena crisis de los medios de comunicación.
Brittin, de 57 años, fue nombrado director general del gigante mediático a finales de marzo, tras la dimisión de Tim Davie a raíz de un controvertido montaje de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llevado a juicio a la BBC.
«Es un gran honor para mí ocupar este cargo y lo afronto con mucha humildad», declaró Brittin este lunes a la entrada de la sede de la BBC, en el centro de Londres.
«Cuando observo los 100 años de historia de la cadena, la manera en que ha servido a su público, cómo ha sabido adaptarse rápidamente y estar a la altura en tiempos de crisis, creo también que hoy el mundo necesita más que nunca a la BBC», añadió.
En un mensaje dirigido al personal, el nuevo responsable de la BBC reconoció que los cambios «no serán fáciles».
«Las decisiones difíciles son inevitables si queremos lograr ahorros», añadió.
Brittin pasó 18 años en Google, antes de abandonar el gigante tecnológico estadounidense en 2024, tomando ahora las riendas de la BBC y de sus cerca de 21.000 empleados, en un momento complicado para el medio.
Antes de su llegada a la BBC, Brittin era miembro no ejecutivo del consejo de administración de Guardian Media Group, empresa matriz del diario de centroizquierda The Guardian.
En abril, la cadena anunció que eliminará hasta 2.000 puestos de trabajo, alrededor del 10% de su plantilla, debido a «importantes presiones financieras».
La BBC pretende ahorrar 500 millones de libras (670 millones de dólares) en los próximos dos años.
Las dificultades de la reconocida cadena británica se agravaron debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.
Brittin asume el cargo cuando el grupo debe afrontar la demanda por difamación presentada por Donald Trump ante un tribunal estadounidense, en la que reclama 10.000 millones de dólares, con un juicio fijado para febrero de 2027.
El litigio se refiere a un documental emitido por la BBC justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en el cual distintos fragmentos del discurso pronunciado por Donald Trump el 6 de enero de 2021 fueron editados de tal manera que parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington.