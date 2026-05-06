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SISTEMA FEDECRÉDITO apoya a la escaladora Alfa Karina Arrué e impulsa el talento salvadoreño
El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó la entrega de un boleto aéreo a Katmandú, Nepal a la escaladora salvadoreña Alfa Karina Arrué, quien asistirá representando a El Salvador como “Invitada Distinguida” a la Cumbre de Conquistadores del Everest 2026, a celebrarse los días 26 y 27 de mayo, del presente año.
Everest Alliance Nepal, reconoce a nuestra compatriota por su extraordinario logro al haber conquistado la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo, convirtiéndose en un símbolo de disciplina, resiliencia, valentía y determinación, así como en un ejemplo de logro para El Salvador y motivo de orgullo a nivel internacional.
La Cumbre de Conquistadores del Everest es un evento histórico que reunirá a legendarios escaladores de todo el mundo, líderes de opinión y defensores del medio ambiente, con el objetivo de celebrar los logros alcanzados, reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la protección del Himalaya frente a los desafíos ambientales, el impacto humano y cómo protegerlo para el futuro, además de promover el liderazgo, la sostenibilidad e inspirar a las nuevas generaciones.
“Para el SISTEMA FEDECRÉDITO, apoyar la trayectoria de Alfa Karina Arrué refleja el compromiso de divulgar mensajes positivos como el que representa la escaladora con el ejemplo inspirador de sus logros para todos los salvadoreños, al demostrar que con determinación y empeño es posible alcanzar metas extraordinarias; reafirmamos así nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, divulgando este tipo de mensajes positivos, de superación, perseverancia y orgullo nacional”, expresó la Lic. Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
El ascenso al Everest de la escaladora no solo marcó un hito personal, sino que la posicionó como una embajadora del espíritu resiliente que tenemos los salvadoreños, por lo que el SISTEMA FEDECRÉDITO le desea el mayor de los éxitos en esta importante participación internacional.
“Estoy muy agradecida con el SISTEMA FEDECRÉDITO por su apoyo en la compra del boleto para poder ser parte en este importante evento, para mí siempre es un honor poder representar a mi país y a las marcas orgullosamente salvadoreñas como el SISTEMA FEDECREDITO”, manifestó Alfa Karina Arrué.
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Puma Pris presenta ganadores y sortea nuevos viajes a Cartagena
Puma Energy El Salvador realiza hoy el segundo sorteo en vivo de su promoción “Si la usas, viajas”, desde la estación Puma El Escalón, consolidando el éxito de una de las iniciativas promocionales más relevantes de Puma PRIS en el país.
Durante esta jornada, se presentan oficialmente los ganadores de los dos primeros viajes dobles todo incluido sorteados el pasado 21 de abril en San Antonio Abad: Milton García y Rudis Burgos, quienes ya forman parte de esta experiencia hacia el Gran Decameron Cartagena.
Así mismo, se están sorteando dos nuevos viajes dobles todo incluido, correspondientes al tercer y cuarto premio de la promoción. Tras este evento, aún quedarán 6 viajes dobles por entregar, además de miles de premios instantáneos.
A la fecha, la promoción registra más de 1,820,000 participaciones acumuladas y la entrega de más de 8,600 premios instantáneos, en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, evidenciando una alta adopción por parte de los usuarios. La mecánica de participación continúa impulsando el uso de la app: los clientes participan simplemente utilizando Puma PRIS, y además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales. Al pagar desde la aplicación, duplican sus oportunidades, maximizando así sus posibilidades de ganar.
Un aspecto clave de la promoción es que todas las oportunidades se mantienen activas: quienes ya participaron y no resultaron ganadores en este sorteo, siguen acumulando oportunidades para los próximos sorteos, lo que incrementa sus probabilidades a lo largo de la campaña.
El evento se desarrolla con la presencia de representantes de Puma Energy, aliados estratégicos como Decameron, y veedores oficiales de la Alcaldía de San Salvador y del bufete Moreno Valencia Asociados, quienes garantizan la transparencia y correcta ejecución del proceso.
Más allá de la promoción, Puma PRIS continúa posicionándose como la mejor forma de ahorrar en combustible todos los días del año, ofreciendo beneficios permanentes como:
• $0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec
• $0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro • 1 punto por cada dólar en tiendas Super7
.• Promociones y descuentos especiales con bancos aliados, disponibles todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes
El próximo sorteo se realizará el 19 de mayo en la estación Puma Santa Elena, donde los clientes seguirán teniendo la oportunidad de ganar mientras continúan utilizando la aplicación.
Con “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes, impulsar la digitalización y generar experiencias memorables, conectando el consumo diario con beneficios reales y aspiracionales.
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Sorteo LOTRA N° 449 homenajea a la Ley Nacer con Cariño
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 449, dedicado a la Ley Nacer con Cariño, iniciativa impulsada por la Primera Dama Gabriela de Bukele que, en sus cuatro años de implementación, ha transformado la atención materno-perinatal en El Salvador.
El sorteo rindió homenaje al personal de salud que acompaña a la mamá, su bebé y su familia durante el proceso del nacimiento, en el marco de una ley que ha colocado en el centro de la atención a la madre, el recién nacido y sus familiares con un enfoque más humano, cercano y respetuoso.
La normativa ha impulsado una evolución histórica en la forma de nacer en el país. Entre los principales logros se destaca la reducción de la mortalidad materna, que en 2025 alcanzó una tasa de 21.8 por cada 100.000 nacidos vivos. Asimismo, se registraron mejoras significativas en la salud neonatal, con una disminución del bajo peso al nacer y de la prematurez.
La ley también ha fortalecido la atención prenatal, la formación continua del personal de salud y la creación de espacios adecuados como los Mini Nidos, que acercan este modelo de atención a distintas zonas del territorio nacional. Paralelamente, avanza la construcción del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, que se convertirá en un referente nacional y regional en atención integral para las familias salvadoreñas.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 449:
Primer Premio: $380.000 – Billete N.º 13556 (Vendido)
Segundo Premio: $20.000 – Billete N.º 23988 (Vendido)
Tercer Premio: $10.000 – Billete N.º 31141 (Vendido)
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web oficial www.lnb.gob.sv. El resumen de los premios principales se transmitirá a las 5:30 p. m. por Canal 10.“Recordá que ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría”, recordó la Lotería Nacional.
Durante el mes de abril, la institución benefició a 85.851 personas con una inversión de $85.082,03, gracias a la venta de sus productos de lotería.#EsoTePuedePasarAvos #JugáResponsablemente #HoyEsElDía
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La FDA de EE. UU. renueva la autorización de IQOS como producto de menor exposición al riesgo que el cigarrillo
Philip Morris International, pionera en productos de tabaco sin humo, es la única empresa que ha recibido autorizaciones de riesgo modificado para dispositivos electrónicos que calientan tabaco.
En su resolución, la FDA concluyó que: «Estudios científicos han demostrado que el cambio completo de cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición del organismo a sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas».
Connecticut, EE. UU. Abril de 2026. — La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la autorización para renovar las órdenes de productos de tabaco de riesgo modificado (MRTP, por sus siglas en inglés) otorgadas previamente a Philip Morris International (PMI) para dos versiones del dispositivo IQOS y tres variantes de los consumibles comercializados bajo la marca HEETS.
Esta renovación permite a PMI continuar compartiendo información sobre la reducción de la exposición con adultos estadounidenses mayores de 21 años que consumen productos de tabaco tradicionales, como cigarrillos combustibles.
La agencia concluyó que la renovación de las autorizaciones de IQOS y HEETS como productos de tabaco de riesgo modificado es apropiada para promover la salud pública y se espera que beneficie la salud de la población en su conjunto, considerando tanto a los consumidores de productos de tabaco como a quienes actualmente no los consumen.
«Como la única empresa que ha obtenido y mantenido con éxito las autorizaciones de MRTP para productos de tabaco calentado en EE. UU., confiamos en que nuestras alternativas basadas en la ciencia pueden ayudar a los fumadores adultos a dejar los cigarrillos convencionales», declaró Stacey Kennedy, directora ejecutiva de PMI EE. UU. «Esta decisión de la FDA refleja tanto la sólida base científica que respalda a IQOS como nuestro compromiso constante de ofrecer de manera responsable opciones sin humo a los consumidores adultos».
Al emitir las órdenes de renovación de MRTP para IQOS, la FDA reafirmó que «la evidencia científica disponible, sin necesidad de realizar estudios epidemiológicos a largo plazo, demuestra que es razonablemente probable una reducción medible y sustancial de la morbilidad o la mortalidad entre los consumidores de tabaco».
IQOS fue el primer dispositivo electrónico que calienta tabaco que fue autorizado mediante el proceso MRTP de la FDA en 2020, y desde entonces distintas versiones del sistema han sido autorizadas tanto para su comercialización como para incluir mensajes sobre riesgo modificado.
La más reciente solicitud MRTP de PMI incluyó una amplia evidencia científica que indica que el sistema IQOS produce aerosol con niveles sustancialmente más bajos de componentes dañinos y potencialmente dañinos, en comparación con el humo del cigarrillo. Si bien ningún producto de tabaco está exento de riesgos, un creciente conjunto de datos del mundo real, incluyendo los de mercados como Japón, indica que la disponibilidad de productos de tabaco calentado se ha asociado con reducciones notables en el consumo de cigarrillos convencionales.
Los dispositivos electrónicos que calientan tabaco, como IQOS, se diferencian de otros productos como cigarrillos electrónicos o cigarrillos tradicionales porque calientan el tabaco sin quemarlo, reduciendo significativamente la formación de las sustancias químicas nocivas producidas por la combustión.
Desde 2008, PMI ha invertido más de 16.000 millones de dólares a nivel mundial para desarrollar, fundamentar científicamente y comercializar productos innovadores sin humo para adultos que de otro modo seguirían fumando cigarrillos de combustión, con el objetivo de erradicar por completo la venta de cigarrillos.
Para leer más sobre la más reciente autorización de la FDA, consulte este enlace.