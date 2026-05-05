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Selecta tendrá otro fogueo con selección mundialista
La Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó el segundo partido amistoso que la selección masculina de fútbol tendrá, y nuevamente será con una selección ya clasificada a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
El Salvador se enfrentará a la República de Corea el próximo 3 de junio en el America First Field, de Utah, sumándose así al encuentro también ya confirmado contra la selección de Qatar, que también estará en la justa mundialista.
El combinado nacional ya ha enfrentado a Corea del Sur en otras ocasiones, y será un rival que exigirá bastante a los nacionales, especialmente porque ese partido servirá de preparación para su participación en la Copa del Mundo.
Al representativo surcoreano le permitirá tener un acercamiento con selecciones de Concacaf, porque precisamente comparte grupo con México, uno de los tres anfitriones mundialistas. Los asiáticos debutarán el día 11 de junio contra la República Checa, y también comparte grupo con Sudáfrica.
En el caso de la selección catarí, foguearse con El Salvador también le permite tener contacto con Concacaf, porque comparte el grupo B con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Suiza.
Para El Salvador, el partido de fogueo le servirá también como pereparación para la Liga de Naciones de Concacaf, que arranca en septiembre y donde estamos ubicados en la liga A
Al ser una ventana FIFA, las selecciones tanto mundialistas como no mundialistas, pueden convocar a jugadores que militen en ligas extranjeras para partidos de preparación y para los partidos de la Copa del Mundo.
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La Selecta sueña y gana en Texas
La selección salvadoreña de fútbol volvió a las andadas y lo hizo con victoria 3-0 ante The Dreams, un equipo de academia juvenil en San Antonio Texas, partido que sirvió para foguearse y probar ideas de juego a cargo del entrenador Hernán Darío Gómez.
Apenas al minuto 2, Styven Vásquez hizo gala de su olfato goleador y en un pase filtrado por vía aérea le globeó el balón al guardameta en su salida, quedando a puerta vacía para definir y abrir el marcador.
Una de las apuestas que «Bolillo» llevó fue adelantar a Jefferson Valladares, siendo un acompañante para el ataque, dándole más movilidad por el pasillo derecho al representativo nacional.
Al minuto 39, Nelson «Chicharito» Díaz anotó el 2-0 cuscatleco en una jugada de tiro libre que fue a cabecear y definió sutilmente.
Para la segunda mitad, Hernán Darío Gómez decidió cambiar el arsenal cuscatleco y dio ingreso a Cristian Gil y Emerson Mauricio, dos de los goleadores del torneo doméstico.
Fue precisamente Gil quien al minuto 47 anotó el tercer tanto del partido, en una jugada que se abrió espacio y definió con un toque suave pero colocado.
Con un colchón de goles bastante cómodo, las revoluciones cuscatlecas fueron mermando, y The Dreams sintió más libertades para ir a buscar la cabaña nacional.
Al minuto 70 se vivió un episodio curioso, el portero Sergio Sibrián calculó mal una salida y en el pique del balón la tomó con la mano fuera del área, por lo que tuvo que salir expulsado del encuentro
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Comité disciplinario de la Fesfut castiga por seis meses a Chochera Castillo
Tras el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Presidente, que marcó la eliminación de Platense, su técnico, el peruano Agustín Castillo, se acercó al árbitro Raúl Morales para reclamarle por su actuación en acciones puntuales en el choque contra Fuerte San Francisco. Ese encontronazo con el réferi le terminó costando caro a la Chochera.
El comité disciplinario de la Fesfut ha informado este lunes que el entrenador peruano fue sancionado con seis meses de castigo, en los que no podrá ejercer desde la cancha su labor de entrenador.
Según el informe del comité disciplinario, Chochera Castillo fue sancionado por dirigirse al árbitro con palabras irrespetuosas y agredirlo en el rostro después del final del partido.
También explica que Wil Alejandro Cardona queda suspendido por un plazo de seis partidos por dirigirse con palabras irrespetuosas al árbitro en el medio tiempo, lo que provocó su expulsión. Además de reincidir al final de ese compromiso que marcó la eliminación de los viroleños en el torneo copero.
El preparador de guardametas y el entrenador suramericano tienen 30 días, desde el día que se les notificó el castigo, para pagar una multa de $1,000 cada uno.
Según las bases de competencia de la Copa Presidente, las sanciones pueden extenderse a otros torneos, en este caso a los torneos de la primera división. Además se detalla que estas decisiones de sanción a los dos actores del fútbol nacional son irrevocables.
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Arévalo y Pavic arrancan con buen pie en el Mutua Madrid Open
Marcelo Arévalo y Mate Pavic tuvieron un buen comienzo en el Torneo Mutua Madrid Open, al derrotar este domingo en su debut por 6-4, 7-6(6), a la pareja estadounidense formada por Tommy Paul y Ethan Quinn y avanzaron a la fase de octavos de final.
Se trata del Torneo Master 1000 que se juega en canchas de arcilla en la capital española, y en el cual tanto Arévalo como Pavic, no han podido hasta el presente llegar a las instancias finales, pero hoy se les presenta una nueva oportunidad para intentar conquistar el título de campeones tras este prometedor inicio.
Tanto al salvadoreño y al croata jugar en arcilla les sienta bien y lo demostraron en el set inicial al ganarlo sin mayores problemas por 6-4, tras capitalizar en gran forma dos quiebres de servicio.
Distinto fue el panorama en el segundo set, pues sus rivales en turno mejoraron su nivel de juego y movilidad en la cancha y ello los llevó a ejecutar mejores tiros ganadores y dieron una férrea batalla en la cancha, esta vez no permitieron ningún quiebre de servicio y llevaron la definición del mismo al límite, es decir a un tiebrake (rompimiento de empate).
Pero Arévalo y Pavic también estaban con buen ritmo y tampoco cedieron su servicio en ningún momento, lo cual los llevó a definir el set en la última instancia, fue acá que ellos marcaron diferencia al lograr un mini quiebre que aprovecharon al máximo manteniendo la ventaja, hasta finalmente ganarlo con parciales de 7-6(6).
Así redondearon su triunfo de 6-4, 7-6(6) en su debut en este prestigioso torneo, cuyo título les sigue siendo esquivo, pero que hoy tienen una nueva oportunidad de pelearlo.
En octavos de final, Arévalo y Pavic van a enfrentarse al kazajo Aleksandr Búblik y al australiano Marc Polman, ambos de 28 años.
El Mutua Madrid Open hizo la transición de pista dura a tierra batida en 2009 y se disputa hoy en la Caja Mágica. Los jugadores españoles han ganado la corona en ocho ocasiones desde la edición inaugural de 2002. Rafael Nadal, que levantó el trofeo por quinta vez en 2017, tiene el récord de cinco coronas, mientras que Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones en 2022 y 2023.