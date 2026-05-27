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Industria farmacéutica ha invertido cerca de $200 millones en El Salvador
El sector farmacéutico salvadoreño sigue apostando por el país. Nuevas plantas, laboratorios remodelados, maquinaria especializada y líneas de producción modernizadas forman parte de una transformación importante que ya ronda los $200 millones en inversión.
En este escenario, Carmen Estela Pérez, presidenta de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), destacó que el parque industrial farmacéutico ha mantenido un crecimiento constante durante la última década, impulsado por la necesidad de elevar estándares de calidad y competir en mercados internacionales.
«Estamos cambiando, se está modificando infraestructura, se está comprando equipo nuevo, se está invirtiendo […] En los últimos 10 años, no lo hemos contabilizado todavía, pero creo que ya estamos llegando a cerca de los $200 millones en todo el parque farmacéutico», afirmó la dirigente de la gremial.
Detrás de esas cifras hay laboratorios que ampliaron sus instalaciones, empresas que adquirieron nuevos inmuebles y plantas que cambiaron completamente sus procesos para adaptarse a normas internacionales de buenas prácticas de manufactura. Además, dicha industria le ha apostado a la capacitación del capital humano.
Pérez comentó que la transformación comenzó con más fuerza desde 2013, cuando la industria tuvo que dar un «golpe de timón» para adecuarse a nuevas exigencias regulatorias. Desde entonces, la modernización no se ha detenido.
En la actualidad, el sector farmacéutico salvadoreño exporta medicamentos a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, mientras comienza a abrirse espacio en mercados más grandes como México, Estados Unidos y Colombia.
Añadió que el crecimiento ha sido sostenido en los últimos años, una condición que considera clave para mantener empleo, estabilidad y capacidad de expansión. «No es un alza drástica, pero sí constante y sostenida en el tiempo», señaló durante el lanzamiento de la Fundación Inquifar.
Ese crecimiento también se refleja en el empleo. La industria mantiene más de 6,000 puestos de trabajo directos y salarios promedio arriba de $900 mensuales, en un sector que demanda personal altamente especializado.
Según la presidenta de Inquifar, la calidad del medicamento salvadoreño ha sido determinante para sostener el crecimiento de las exportaciones y atraer confianza internacional.
«El medicamento en El Salvador está bien hecho y está muy bien avalado», afirmó, al destacar el respaldo de la Superintendencia de Regulación Sanitaria
Sin embargo, la expansión ocurre en medio de un escenario internacional complejo. El incremento en los costos logísticos y de materias primas también impacta a este sector, ya que el costo de los fletes internacionales se duplicaron en los últimos meses.
También remarcó que el arancel del 10 % impuesto por Estados Unidos no ha afectado las exportaciones de dichos productos farmacéuticos.
A pesar de ello, la industria continúa invirtiendo. Nuevos equipos llegan a las plantas, se tramitan créditos con banca privada y organismos multilaterales, y más laboratorios buscan aprovechar programas de expansión e incentivos para seguir creciendo. «La industria farmacéutica está invirtiendo y cuenta con préstamos en la banca privada y de fondos multilaterales para poder crecer», dijo.
Internacionales
Irán acusa a EE. UU. de violar el alto al fuego y amenaza con responder
Irán acusó a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego este martes, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.
El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.
Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.
Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.
Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones «sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días».
Según la agencia marítima británica UKMTO, una «explosión externa» dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.
Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.
«El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego […] ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.
La Cancillería agregó que Irán «no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse», sin dar más detalles.
Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista el martes, tras ataques estadounidenses en Irán y amenazas de Teherán que empañan los aparentes avances hacia un alto al fuego duradero en Oriente Medio.
Los precios del oro negro siguen siendo inferiores a los de finales de la semana pasada, pero las pérdidas del lunes se recortaron notablemente.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, rozó los $100 ($99.58, +3.58 % con respecto al cierre de la víspera).
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, terminó en $93.89. Esto supone una baja frente al último cierre oficial del viernes, pero un alza con relación a las transacciones del lunes, feriado en EE. UU.
«El mercado asimila la idea de un acuerdo que está en negociación, en un contexto en el que la oferta se ha visto gravemente comprometida» en los últimos meses, aseguró Mark Malek, de Siebert Financial.
«Es poco probable que los precios bajen de los $95 el barril (en el caso del Brent) mientras las dos partes no lleguen a un acuerdo, debido a la inseguridad que reina en el estrecho» de Ormuz, anticipó Gregory Brew, de Eurasia Group.
Este paso crucial para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo sigue prácticamente bloqueado.
En caso de reapertura, «los flujos deberían recuperar entre el 30 % y el 50 % de su volumen anterior a la guerra en el plazo de un mes», estimó Brew
Internacionales
Israel afirma haber abatido en Gaza al nuevo jefe del brazo armado de Hamás
Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.
Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedine al Qassam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza.
En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que «el comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer [martes] y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno».
Contactada por la AFP, una fuente de Hamás afirmó que la esposa de Odeh y sus dos hijos también murieron en el bombardeo aéreo, y que el cortejo fúnebre se realizaría el miércoles en Ciudad de Gaza.
El grupo nunca anunció ni confirmó oficialmente a Odeh como jefe de las brigadas, pero desde hacía mucho tiempo estaba al frente de su servicio de inteligencia y era una de las figuras de mayor rango del grupo que seguían con vida en la Franja de Gaza.
El martes en la noche, una fuente de seguridad en Gaza declaró a la AFP que hubo un intenso bombardeo israelí en el oeste de Ciudad de Gaza.
«Marcados para morir»
«Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren», añadió Katz en la red social X, en referencia a los ataques de Hamás de 2023 que desataron la guerra en Gaza.
El ministro de Defensa reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.
«El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada», dijo.
El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego la descartó.
En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes «destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza».
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Nuevas luminarias de San Salvador Centro llevan 82 % de avance
El alumbrado público del municipio de San Salvador Centro se encuentra renovado en 82 %, con tecnología LED. En el distrito Capital solo resta cambiar el 5 % del parque lumínico, detalló a «Diario El Salvador» el gerente de Desarrollo Urbano de la alcaldía, Mario Escobar.
Con la implementación del proyecto San Salvador Centro 100 % Iluminado, la municipalidad cuenta con 52,000 luminarias distribuidas en los cinco distritos del municipio.
«Como municipalidad tenemos aproximadamente 52,000 luminarias; de esas, 32,000 se encuentran en el distrito Capital y el resto en los otros cuatro distritos. En algunos casos se han ejecutado proyectos de sustitución de luminarias de tecnologías antiguas por tecnologías más nuevas, como la tecnología LED», dijo Escobar.
Agregó que las reparaciones se enfocan principalmente en las lámparas de tecnologías antiguas, ya que, debido a su tiempo en uso, requieren mayor mantenimiento.
En cuanto a las intervenciones realizadas, detalló que en lo que va del año se han registrado 4,572.
«En el distrito de Ciudad Delgado registramos 489 atenciones, en el distrito de Mejicanos 220, en Ayutuxtepeque 360, y en Cuscatancingo 308, para un total de 1,377 atenciones. En lo que respecta al distrito Capital, hemos realizado 3,195 atenciones al parque lumínico», señaló.
Además, explicó que uno de los principales retos de la municipalidad para mejorar el parque lumínico se centra en dos aspectos: el cuidado del medio ambiente y la atención a la población que necesita iluminación adecuada.
«Los retos son mantener la iluminación con la tecnología existente y proyectar la sustitución hacia una tecnología más moderna. Recordemos que la tecnología antigua no solo representa un mayor consumo energético, sino también genera más calor. En ese sentido, se están buscando estrategias alternativas para avanzar en la sustitución de esas lámparas. Sin embargo, el enfoque principal es garantizar que la población cuente con iluminación», afirmó el gerente de Desarrollo Urbano.
Asimismo, señaló que las lámparas instaladas cumplen con parámetros específicos que establece la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, como la eficiencia energética y de consumo, resistencia de humedad y calor, entre otros aspectos técnicos.
Escobar hizo un llamado a la población para reportar cualquier problema relacionado con el alumbrado público, acercándose a las oficinas municipales del distrito correspondiente, o mediante las redes sociales de la alcaldía, o llamando al 2205-4000.