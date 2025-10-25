Moda
Cada vez más dueños de perros llevan a sus mascotas a tiendas, hoteles y restaurante
Un estudio realizado en Centroamérica por Unimer halló que siete de cada 10 centroamericanos tienen al menos una mascota.
Aún más revelador es el hecho de que casi un 50% de quienes tienen una mascota invierten más dinero en ellas que en su propio bienestar.
El estudio de se llevó a cabo de manera online entre julio y agosto pasados y se entrevistó a 4.153 centroamericanos.
Algunos hallazgos del estudio sobre mascotas
¡Boom demográfico!: en un futuro no muy lejano se espera que la tenencia de una mascota pase del 70 al 85%
“Perrijos, gatijos y otros…”: el 60% de los centroamericanos ve a su mascota como un miembro más de la familia. Incluso como un hijo, redefiniendo el concepto de “hogar”.
Gastos en las mascotas: El 41% de los dueños de mascotas admite gastar más en sus compañeros animales que en sí mismos. Ellos priorizan el bienestar y comodidad del animal.
Mes a mes: el 70% de los hogares costarricenses (y tendencias similares en la región) tiene un gasto mensual recurrente y predecible en sus mascotas.
Calidad antes que precio: el 44% de los “Pet Parents” prioriza la calidad de los ingredientes al comprar alimento, superando al precio como factor determinante.
La cama familiar es compartida: el 80% de las mascotas duerme dentro de la casa, lo que evidencia la necesidad de productos y espacios que se adapten a esta convivencia íntima.
Nuevo nicho comercial: un 24% de los dueños de perros ya los lleva consigo a establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes.
Dueños valoran lugares “pet friendly”: la presencia de áreas verdes, parques para perros o “pet spas” es un factor cada vez más decisivo en la compra de vivienda.
El vehículo del futuro: las características de seguridad, comodidad y limpieza para mascotas en los vehículos son un valor añadido muy buscado por los “Pet Parents”.
¡No solo perros y gatos! La diversidad crece: aunque perros y gatos dominan, el estudio muestra un incremento en la tenencia de otras especies (aves, peces y roedores), abriendo nuevas categorías de productos y servicios en el mercado.
Jetset
Derroche de belleza en el casting para Miss Turismo 2025
Talento, belleza y mucha información relacionada con diferentes destinos turísticos de El Salvador fueron parte de lo brindado por alrededor de 70 señoritas que participaron en la audición oficial de Miss Turismo 2025.
Este evento es organizado por cuarto año consecutivo por la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur).
La directora nacional de Miss Turismo El Salvador, Jénifer Contreras, detalló que las candidatas provienen de distintos departamentos del país, quienes competirán por un lugar en el certamen que promueve el turismo, la cultura y el empoderamiento femenino.
Contreras explicó que a través de este proceso pretenden seleccionar a 20 participantes que destacarán los destinos turísticos de diferentes distritos a escala nacional.
La directora indicó que tras el casting el grupo se reduce hasta decidir cuáles serán las 20 candidatas a la corona. Explicó que, como requisito principal, las aspirantes tienen que ser originarias del destino al que representan, también ser estudiantes.
Moda
Body Tape Art, la novedosa expresión del arte corporal que está seduciendo a El Salvador
El mundo está en constante evolución, muestra de ello, es el arte, que combinado con la moda puede manifestarse en vanguardistas creaciones como lo es el Body Tape Art.
Este proyecto que nació hace 10 años en Miami, Estados Unidos, fue traído a El Salvador por el artista guatemalteco, Afo Quinto.
Este movimiento estético, iniciado por el empresario estadounidense de ascendencia cubana, Joel Álvarez, inspiró a Quinto a reproducirlo en su país, Guatemala, convirtiéndolo en uno de los precursores de esta expresión artística corporal en Centroamérica.
Satisfecho con lo logrado en Guatemala, pero ansioso por más, cruzó las fronteras al ver campo fértil en territorio cuscatleco, por lo que ha afincado su trabajo en las dos naciones.
El también masajista y comunicador aseguró, que su afición nació hace seis años, los cuales fueron de intenso estudio empírico del trabajo de Álvarez, para pasar a la práctica en la que aceptó que no fue fácil.
“Luego de ver muchos videos y el material de Joel Álvarez, tomé la decisión de emprender con este proyecto y confieso que me costó mucho conseguir a la primera modelo, de hecho, estuve buscando durante meses para que alguien se animara a hacer esto. No lo había hecho antes y no sabíamos cómo iba a ser el resultado, pero tenía las ganas e iniciativa de hacer esto”, narró.
Al conocer a Quinto, se puede percibir desde un inicio su personalidad artística, quien lo refuerza al contar que esta energía la ha trasladado al campo laboral, al abrir su agencia de modelos, Gesha, la cual le dio el respaldo con su primera musa chapina, Kenia Reyes, para hacer un trabajo de calidad.
“Ya había trabajado en una producción para mi agencia con ella, cuando le mostré el diseño me dijo: “entrémosle, me gusta mucho y me llama mucho la atención” y se apuntó en julio de 2021”, recordó el guatemalteco, quien señaló que antes de trabajar con la modelo practicó con un maniquí, para poder conocer cómo se manipula la cinta especial para piel y que es adquirida directamente a The Black Tape Proyect, de Joel Álvarez.
Sostuvo, que en este experimento fue pura prueba y error, pero se le facilitó, por su habilidad con el dibujo a mano alzada y por eso cada diseño lo visualiza con ese mismo enfoque.
Asimismo, afirmó que no trabaja directamente con Álvarez, pero si ha tenido cierta comunicación con él desde su cuenta oficial de Instagram.
“Empezamos a hablar, porque tuvieron problemas con otras cuentas que se hacían pasar como parte del equipo de ellos, no decían que tenían el nombre de The Black Tape Project, pero si se hacían pasar como parte del equipo. Engañaban a la gente que eran parte de la organización, cuando no era así. Mi página se llamaba antes Gua Tape Project, pero Joel me dijo que la gente se podía confundir y pensar que trabajábamos con ellos, por lo que llegamos a la conclusión de que se cambiara el nombre a la cuenta”, indicó.
Quinto, manifestó que le encanta que se le relacione con el proyecto estadounidense, pero entre ambas ideas hay diferencias, ya que dice que su estilo recorre otros campos y ahora se siente satisfecho de que hayan adquirido cambiado el nombre a Gua Tape Art.
Al cuestionarle por qué eligió el tape art en lugar de otras formas de expresión corporal como el body paintig, explicó que le atrajo lo revolucionario e innovador. Además, considera que es menos invasivo al cuerpo de las modelos.
“Lo veo que es como solo un adhesivo que se pega en la piel y al retirarlo es mas sencillo. Además, es más elegante, sin animo de menospreciar o hacerle el feo a otros estilos”, acotó.
“El Salvador me estaba llamando desde hace tiempo”
La falta de desarrollo de este tipo de proyectos y la cercanía, fue la fórmula que al artista le motivó para extender su trabajo hasta El Salvador.
“En Guatemala hubo dos personas que hicieron anteriormente este arte, pero actualmente soy el único que se mantiene desarrollándolo. Me he estado especializando desde hace dos años y medio, y ese historial me favorece para poder trabajar en otros países como El Salvador, más acá que hay mujeres muy lindas y elegantes”, dijo.
A su criterio, expresó que en el país hay mucho potencial de poder seguir con el Body Tape Art.
“Según los comentarios que he recibido en las páginas, hay mucho potencial acá y un largo camino que recorrer, siempre y cuando cuente con el apoyo de las modelos, que ellas son las que embellecen el arte”, comentó.
Rememoró que el lazo con El Salvador, nació gracias a un gran amigo chapín, quien se casó con una salvadoreña y él fue el enlace con Sin Retorno Studio, empresa que ha estado apoyando su arte en territorio cuscatleco. A lo que agregó, que le ha parecido muy profesional la experiencia y cuentan con unas excelentes instalaciones, para poder crear y continuar dándole seguimiento a la cuenta dedicada para El Salvador, Esa Tape Art.
“La decisión surgió hace un mes, que pude reunirme virtualmente con Paolo de Sin Retorno, le pusimos una fecha y me vine a El Salvador a probar suerte”, relató.
Respecto a las modelos, dijo que las salvadoreñas son un poco más conservadoras que las guatemaltecas, ya que buscan diseños un poco más cubiertos, pero consideró que es un proceso que poco a poco se va ir abriendo.
“La primera salvadoreña que tuve como modelo tiene una presión cultural un poco fuerte, el hecho que sea la primera modelo del país y que sea la primera vez en El Salvador que ocurre algo así, provoca que muchas miradas estén en sus fotos, pero es comprensible. Me sirve para hacerle ver a la gente, que es para todo el mundo”, apuntó.
En este sentido, expresó que este arte es versátil porque se puede trabajar en hombres y mujeres, con toda persona que tiene la actitud de posar de esta forma, incluyendo embarazadas que es una de las formas en las cuales se está especializando.
Agregó, que otro estilo en el que ha incursionado son los cosplays, en los que invierte alrededor de 6 horas, aunque esto depende dependiendo el del diseño que solicite el cliente.
“He estado investigando en los países donde se hace body tape, no he visto que se haga cosplay ni con embarazadas, por lo que me considero pionero en estas ramas a nivel mundial. Como soy el primero en trabajar en cuerpo de embarazadas, no hay referencias por lo que con mi experiencia e imaginación es como hago los diseños, este es un segmento en el que quiero especializarme”, dijo.
“Para este arte, me gusta mucho conocer qué desea la persona, les muestro algunos diseños de The Black Tape Project y con ello elegimos o creamos un diseño”, detalló quien también hizo la mención que uno de sus artes apareció en un video musical.
Por otra parte, solicitó a que no se coloquen en redes sociales comentarios denigrantes u obscenos ya que solo ofenden e intimidan a las modelos y las limitan a querer seguir participando en arte como este.
“Tenemos esa mala percepción en América Latina, que cuando alguien hace desnudo artístico o similar se piensa que la mujer se atreve a cualquier cosa o que sube contenido explícito, cuando no es así. Yo siempre promuevo el arte y me gusta que esto se considere como tal. Hago un llamado a la gente para que vea este tipo de arte como sensual y no sexual, es de saber la diferencia”, reprochó.
Destacó que otras personas y organizaciones, se han acercado para fortalecer esta iniciativa, lo que lo ha llevado a buscar a incursionar en el área formativa en este trabajo con cursos para que se extienda este arte a más personas.
“Considero que para el próximo año contaría con la experiencia suficiente para poder enseñar, de hecho, soy docente, he dado clases en varios ámbitos como el baile y en la universidad, en la parte de docencia tengo experiencia y pienso hacer un pénsum para dar cursos en línea o presencial”, planteó.
Confesó que con su iniciativa es inevitable crearse competencia, pero lejos de afectarle, le serviría para presionarse y mantenerse a la vanguardia, por lo que considera que este movimiento debe crecer y él solo no lo va a poder hacer.
Por otra parte, dijo que por el momento no ha patentado su trabajo, ya que considera que la persona que crea el arte y produce las fotografías es la propietaria de los derechos.
Respecto a los proyectos a futuro, adelantó que estaría planeando para los próximos meses una pasarela de modas propia o participar en una ya existente en Guatemala.
Si quiere ser parte o seguir de cerca el trabajo de Afo Quinto, puede contactarlo en los perfiles de Instagram @guatapeart y @esatapeart.
Moda
Una cucaracha fue la protagonista en la alfombra de la Met Gala 2023
El primer lunes de mayo es un día importante en el mundo de la moda debido a que llevan a cabo uno de los eventos más destacados donde reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento deslumbran tras su paso por la alfombra.
Y es que cada 365 días hay una temática que debe ser cumplida por los asistentes en la Met Gala, además de organizarla en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para la recaudación de fondos.
Las excentricidades, los lujos y destacados vestuarios no se detuvieron. Además, algunos de los invitados fueron: Jennifer López, Jared Leto, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Maluma, Anitta, Paris Hilton, Bad Bunny, Rihanna, Jenna Ortega, Dua Lipa, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, Cardi B, Cara Delevingne, Vannesa Hudgens, Serena Williams, Margot Robbie.
Sin embargo, hubo un animal que se presentó en la alfombra y que llamó la atención de muchos porque se trata de una cucaracha.
Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre las imágenes que se viralizaron en las diversas redes sociales, y es que varios aprovecharon para comparar lo que vieron con un clásico tal como la película Wall-E, debido a que recordaron una escena.
“Kevin, la foto”, “Simplemente inspirador, 10/10, la presencia, el estilo, es el vestuario mejor preparado. Simplemente magnífico”, “Es la que sale en Wall-E”, “Ya voy, no me metan prisa”, “Se le cayó a Jared Leto”, “El mejor disfraz, sin duda, representó toda la perfección”, “La estrella de la noche”, “No cumplió con la temática del vestuario, o sí?”, “Hasta el momento es el atuendo que más me gustó por su originalidad”, “Mi ex estuvo en la Met gala”, “Está mejor vestida que todos los que fueron a la gala”, “Entró gratis”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en la publicación.