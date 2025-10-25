Cada vez más dueños de perros llevan a sus mascotas a tiendas, hoteles y restaurante

El mundo está en constante evolución, muestra de ello, es el arte, que combinado con la moda puede manifestarse en vanguardistas creaciones como lo es el Body Tape Art.

Este proyecto que nació hace 10 años en Miami, Estados Unidos, fue traído a El Salvador por el artista guatemalteco, Afo Quinto.

Este movimiento estético, iniciado por el empresario estadounidense de ascendencia cubana, Joel Álvarez, inspiró a Quinto a reproducirlo en su país, Guatemala, convirtiéndolo en uno de los precursores de esta expresión artística corporal en Centroamérica.

Satisfecho con lo logrado en Guatemala, pero ansioso por más, cruzó las fronteras al ver campo fértil en territorio cuscatleco, por lo que ha afincado su trabajo en las dos naciones.

El también masajista y comunicador aseguró, que su afición nació hace seis años, los cuales fueron de intenso estudio empírico del trabajo de Álvarez, para pasar a la práctica en la que aceptó que no fue fácil.

“Luego de ver muchos videos y el material de Joel Álvarez, tomé la decisión de emprender con este proyecto y confieso que me costó mucho conseguir a la primera modelo, de hecho, estuve buscando durante meses para que alguien se animara a hacer esto. No lo había hecho antes y no sabíamos cómo iba a ser el resultado, pero tenía las ganas e iniciativa de hacer esto”, narró.

Al conocer a Quinto, se puede percibir desde un inicio su personalidad artística, quien lo refuerza al contar que esta energía la ha trasladado al campo laboral, al abrir su agencia de modelos, Gesha, la cual le dio el respaldo con su primera musa chapina, Kenia Reyes, para hacer un trabajo de calidad.

“Ya había trabajado en una producción para mi agencia con ella, cuando le mostré el diseño me dijo: “entrémosle, me gusta mucho y me llama mucho la atención” y se apuntó en julio de 2021”, recordó el guatemalteco, quien señaló que antes de trabajar con la modelo practicó con un maniquí, para poder conocer cómo se manipula la cinta especial para piel y que es adquirida directamente a The Black Tape Proyect, de Joel Álvarez.

Sostuvo, que en este experimento fue pura prueba y error, pero se le facilitó, por su habilidad con el dibujo a mano alzada y por eso cada diseño lo visualiza con ese mismo enfoque.

Asimismo, afirmó que no trabaja directamente con Álvarez, pero si ha tenido cierta comunicación con él desde su cuenta oficial de Instagram.



“Empezamos a hablar, porque tuvieron problemas con otras cuentas que se hacían pasar como parte del equipo de ellos, no decían que tenían el nombre de The Black Tape Project, pero si se hacían pasar como parte del equipo. Engañaban a la gente que eran parte de la organización, cuando no era así. Mi página se llamaba antes Gua Tape Project, pero Joel me dijo que la gente se podía confundir y pensar que trabajábamos con ellos, por lo que llegamos a la conclusión de que se cambiara el nombre a la cuenta”, indicó.

Quinto, manifestó que le encanta que se le relacione con el proyecto estadounidense, pero entre ambas ideas hay diferencias, ya que dice que su estilo recorre otros campos y ahora se siente satisfecho de que hayan adquirido cambiado el nombre a Gua Tape Art.

Al cuestionarle por qué eligió el tape art en lugar de otras formas de expresión corporal como el body paintig, explicó que le atrajo lo revolucionario e innovador. Además, considera que es menos invasivo al cuerpo de las modelos.

“Lo veo que es como solo un adhesivo que se pega en la piel y al retirarlo es mas sencillo. Además, es más elegante, sin animo de menospreciar o hacerle el feo a otros estilos”, acotó.

“El Salvador me estaba llamando desde hace tiempo”

La falta de desarrollo de este tipo de proyectos y la cercanía, fue la fórmula que al artista le motivó para extender su trabajo hasta El Salvador.

“En Guatemala hubo dos personas que hicieron anteriormente este arte, pero actualmente soy el único que se mantiene desarrollándolo. Me he estado especializando desde hace dos años y medio, y ese historial me favorece para poder trabajar en otros países como El Salvador, más acá que hay mujeres muy lindas y elegantes”, dijo.

A su criterio, expresó que en el país hay mucho potencial de poder seguir con el Body Tape Art.

“Según los comentarios que he recibido en las páginas, hay mucho potencial acá y un largo camino que recorrer, siempre y cuando cuente con el apoyo de las modelos, que ellas son las que embellecen el arte”, comentó.

Rememoró que el lazo con El Salvador, nació gracias a un gran amigo chapín, quien se casó con una salvadoreña y él fue el enlace con Sin Retorno Studio, empresa que ha estado apoyando su arte en territorio cuscatleco. A lo que agregó, que le ha parecido muy profesional la experiencia y cuentan con unas excelentes instalaciones, para poder crear y continuar dándole seguimiento a la cuenta dedicada para El Salvador, Esa Tape Art.

“La decisión surgió hace un mes, que pude reunirme virtualmente con Paolo de Sin Retorno, le pusimos una fecha y me vine a El Salvador a probar suerte”, relató.

Respecto a las modelos, dijo que las salvadoreñas son un poco más conservadoras que las guatemaltecas, ya que buscan diseños un poco más cubiertos, pero consideró que es un proceso que poco a poco se va ir abriendo.

“La primera salvadoreña que tuve como modelo tiene una presión cultural un poco fuerte, el hecho que sea la primera modelo del país y que sea la primera vez en El Salvador que ocurre algo así, provoca que muchas miradas estén en sus fotos, pero es comprensible. Me sirve para hacerle ver a la gente, que es para todo el mundo”, apuntó.

En este sentido, expresó que este arte es versátil porque se puede trabajar en hombres y mujeres, con toda persona que tiene la actitud de posar de esta forma, incluyendo embarazadas que es una de las formas en las cuales se está especializando.

Agregó, que otro estilo en el que ha incursionado son los cosplays, en los que invierte alrededor de 6 horas, aunque esto depende dependiendo el del diseño que solicite el cliente.

“He estado investigando en los países donde se hace body tape, no he visto que se haga cosplay ni con embarazadas, por lo que me considero pionero en estas ramas a nivel mundial. Como soy el primero en trabajar en cuerpo de embarazadas, no hay referencias por lo que con mi experiencia e imaginación es como hago los diseños, este es un segmento en el que quiero especializarme”, dijo.

“Para este arte, me gusta mucho conocer qué desea la persona, les muestro algunos diseños de The Black Tape Project y con ello elegimos o creamos un diseño”, detalló quien también hizo la mención que uno de sus artes apareció en un video musical.

Por otra parte, solicitó a que no se coloquen en redes sociales comentarios denigrantes u obscenos ya que solo ofenden e intimidan a las modelos y las limitan a querer seguir participando en arte como este.

“Tenemos esa mala percepción en América Latina, que cuando alguien hace desnudo artístico o similar se piensa que la mujer se atreve a cualquier cosa o que sube contenido explícito, cuando no es así. Yo siempre promuevo el arte y me gusta que esto se considere como tal. Hago un llamado a la gente para que vea este tipo de arte como sensual y no sexual, es de saber la diferencia”, reprochó.

Destacó que otras personas y organizaciones, se han acercado para fortalecer esta iniciativa, lo que lo ha llevado a buscar a incursionar en el área formativa en este trabajo con cursos para que se extienda este arte a más personas.

“Considero que para el próximo año contaría con la experiencia suficiente para poder enseñar, de hecho, soy docente, he dado clases en varios ámbitos como el baile y en la universidad, en la parte de docencia tengo experiencia y pienso hacer un pénsum para dar cursos en línea o presencial”, planteó.

Confesó que con su iniciativa es inevitable crearse competencia, pero lejos de afectarle, le serviría para presionarse y mantenerse a la vanguardia, por lo que considera que este movimiento debe crecer y él solo no lo va a poder hacer.

Por otra parte, dijo que por el momento no ha patentado su trabajo, ya que considera que la persona que crea el arte y produce las fotografías es la propietaria de los derechos.

Respecto a los proyectos a futuro, adelantó que estaría planeando para los próximos meses una pasarela de modas propia o participar en una ya existente en Guatemala.

Si quiere ser parte o seguir de cerca el trabajo de Afo Quinto, puede contactarlo en los perfiles de Instagram @guatapeart y @esatapeart.

