Irrespeto a señal de tránsito provoca accidente en Santa Ana

Una denuncia difundida en redes sociales ha generado atención luego de que se compartieran imágenes de un sujeto señalado de hurtar focos instalados en el exterior de una vivienda.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió sobre la 25 Calle Oriente, en las cercanías del Mercado San Miguelito, en San Salvador. Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia.

En el video se observa a un hombre utilizando una herramienta que le permitió retirar el foco con facilidad. Según la publicación, esta situación hace presumir a los denunciantes que no sería la primera vez que la persona realiza este tipo de acciones.

Habitantes de la zona indicaron que el propósito de compartir el video en redes sociales es alertar a los vecinos para prevenir que sean víctimas de hechos similares. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para ubicar al sujeto señalado y evitar que continúe cometiendo este tipo de actos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...