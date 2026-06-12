Nacionales
VIDEO | Captan violenta confrontación entre dos hombres cerca del Parque Centenario
Un video difundido en redes sociales ha generado diversas reacciones al mostrar un altercado ocurrido en las cercanías del Parque Centenario, en San Salvador.
En las imágenes se observa una confrontación entre dos hombres en la vía pública. Durante el incidente, uno de los involucrados extrae un cuchillo de una mochila y posteriormente se produce una agresión que deja a la otra persona tendida en el suelo.
Tras la difusión del material, usuarios de redes sociales han solicitado la intervención de las autoridades de seguridad para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, piden que se investigue el caso debido a la presunta agresión y a la amenaza realizada con el objeto cortopunzante.
#CRONIO En redes sociales circula un vídeo que ha generado polémica tras mostrar un altercado violento en las cercanías del Parque Centenario, en San Salvador.
En las imágenes se aprecia una confrontación entre dos hombres en plena vía pública, donde uno de ellos extrae un… pic.twitter.com/ejjJYwFyKn
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 12, 2026
Nacionales
Irrespeto a señal de tránsito provoca accidente en Santa Ana
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en la intersección de la 6.ª Calle Oriente y 7.ª Avenida Norte, en Santa Ana.
De acuerdo con los reportes, en el percance estuvieron involucrados un autobús del transporte colectivo y una camioneta. De manera preliminar, se conoció que uno de los conductores involucrados estaría relacionado con las circunstancias que originaron el incidente.
Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles personas afectadas.
Sucesos
VIDEO | Reportan hurto de focos en viviendas del Barrio San Miguelito
Una denuncia difundida en redes sociales ha generado atención luego de que se compartieran imágenes de un sujeto señalado de hurtar focos instalados en el exterior de una vivienda.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió sobre la 25 Calle Oriente, en las cercanías del Mercado San Miguelito, en San Salvador. Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia.
En el video se observa a un hombre utilizando una herramienta que le permitió retirar el foco con facilidad. Según la publicación, esta situación hace presumir a los denunciantes que no sería la primera vez que la persona realiza este tipo de acciones.
Habitantes de la zona indicaron que el propósito de compartir el video en redes sociales es alertar a los vecinos para prevenir que sean víctimas de hechos similares. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para ubicar al sujeto señalado y evitar que continúe cometiendo este tipo de actos.
Principal
Autoridades guatemaltecas capturan a 53 mareros salvadoreños
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que entre el 1 de enero y el 10 de junio de 2026 ha capturado a 53 pandilleros salvadoreños que eran requeridos por tribunales de El Salvador o que estaban vinculados a actividades delictivas en ese país.
De acuerdo con la institución, entre los detenidos figuran personas buscadas por delitos como homicidio, extorsión, feminicidio y tráfico de drogas, así como integrantes de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha con órdenes de captura vigentes.
Un informe de la PNC guatemalteca señala que 27 de los arrestados fueron expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas para ser puestos a disposición de los jueces que los requerían. En los casos de quienes no tenían procesos judiciales pendientes, se indicó que podrían enfrentar procesos por el delito de agrupaciones ilícitas.
Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que algunos de los capturados habrían huido de El Salvador para evitar enfrentar las medidas implementadas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Por otra parte, 26 de los detenidos permanecen bajo custodia en Guatemala debido a que enfrentan procesos por delitos cometidos en ese país. Según la PNC, estas personas fueron remitidas a centros penitenciarios mientras concluyen los procedimientos judiciales correspondientes.
Entre las capturas más recientes se encuentra la de Jesús Esaú Santa María Reyes, alias “Black”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha. Las autoridades informaron que mantenía una orden de captura vigente por feminicidio agravado en El Salvador y que fue trasladado a la frontera de San Cristóbal, en Jutiapa, para ser entregado a la Policía salvadoreña.
Asimismo, la PNC de Guatemala reportó la recepción de Roberto Rolando Velásquez Andrade, de 27 años, alias “Seco”, identificado como integrante de la pandilla 18 y requerido en El Salvador por delitos relacionados con armas de fuego. Según la institución, será entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera de Jutiapa.
Las autoridades guatemaltecas detallaron que entre enero de 2024 y el 10 de junio de 2026 han detenido a un total de 303 pandilleros salvadoreños.