Principal
Autoridades guatemaltecas capturan a 53 mareros salvadoreños
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que entre el 1 de enero y el 10 de junio de 2026 ha capturado a 53 pandilleros salvadoreños que eran requeridos por tribunales de El Salvador o que estaban vinculados a actividades delictivas en ese país.
De acuerdo con la institución, entre los detenidos figuran personas buscadas por delitos como homicidio, extorsión, feminicidio y tráfico de drogas, así como integrantes de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha con órdenes de captura vigentes.
Un informe de la PNC guatemalteca señala que 27 de los arrestados fueron expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas para ser puestos a disposición de los jueces que los requerían. En los casos de quienes no tenían procesos judiciales pendientes, se indicó que podrían enfrentar procesos por el delito de agrupaciones ilícitas.
Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que algunos de los capturados habrían huido de El Salvador para evitar enfrentar las medidas implementadas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Por otra parte, 26 de los detenidos permanecen bajo custodia en Guatemala debido a que enfrentan procesos por delitos cometidos en ese país. Según la PNC, estas personas fueron remitidas a centros penitenciarios mientras concluyen los procedimientos judiciales correspondientes.
Entre las capturas más recientes se encuentra la de Jesús Esaú Santa María Reyes, alias “Black”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha. Las autoridades informaron que mantenía una orden de captura vigente por feminicidio agravado en El Salvador y que fue trasladado a la frontera de San Cristóbal, en Jutiapa, para ser entregado a la Policía salvadoreña.
Asimismo, la PNC de Guatemala reportó la recepción de Roberto Rolando Velásquez Andrade, de 27 años, alias “Seco”, identificado como integrante de la pandilla 18 y requerido en El Salvador por delitos relacionados con armas de fuego. Según la institución, será entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera de Jutiapa.
Las autoridades guatemaltecas detallaron que entre enero de 2024 y el 10 de junio de 2026 han detenido a un total de 303 pandilleros salvadoreños.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro intensifica limpieza de tragantes y ríos para prevenir inundaciones
Personal de la alcaldía de San Salvador Centro continúa desarrollando trabajos de desobstrucción de tragantes en distintos sectores del municipio con el objetivo de facilitar el flujo de las aguas lluvias y evitar la acumulación de desechos.
Las intervenciones se han realizado en la comunidad Nueva Israel, avenida Masferrer y colonia Málaga, en la zona 5 del distrito capital. Asimismo, las cuadrillas efectuaron labores de limpieza y desobstrucción en el río Chagüite y en la calle El Pino, en Ciudad Delgado, así como en la colonia Villa Guadalupe, en el distrito de Mejicanos.
Los trabajos también abarcaron la calle principal hacia Mariona y la calle principal de Los Llanitos, en Ayutuxtepeque; además de la avenida Rodríguez Porth, camino a Antiguo Huizúcar, comunidad Quiñónez 2, 65.ª avenida norte y la alameda Roosevelt.
La Unidad de Desechos Sólidos de la municipalidad informó que ha reforzado las jornadas de barrido y limpieza de parrillas en diversos puntos, entre ellos el bulevar Los Próceres, la 10.ª avenida sur, calle Campos, 8.ª calle poniente, avenida Cuscatlán, colonia Manzano, el final de la calle Alberto Sánchez y la avenida Asesco.
De igual forma, las cuadrillas han intervenido ríos y quebradas para retirar escombros, ramas y otros desechos. Según la alcaldía, estas acciones contribuyen a reducir el riesgo de desbordamientos que puedan afectar a las familias.
El director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, indicó en una entrevista para Radio 105.3 que, como parte de las labores preventivas, se han retirado más de 16,000 toneladas de residuos de tragantes, sistemas de drenaje y ríos. Además, señaló que se ha iniciado la poda de 12,000 árboles y el monitoreo de zonas vulnerables ante las lluvias.
Ante la cantidad de basura encontrada en estos espacios, el alcalde Mario Durán reiteró el llamado a la población para disponer adecuadamente de los desechos, evitar arrojarlos en lugares no autorizados y respetar los horarios de recolección.
Nacionales
Capturan a hombre por intento de homicidio en Berlín, Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves sobre la captura de José Luis Hernández Cortez, de 41 años, acusado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. De acuerdo con la institución, el detenido era requerido mediante una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el reporte policial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril en el cantón Concepción, distrito de Berlín, Usulután Norte. La PNC detalló que Hernández Cortez habría llevado con engaños a un hombre hasta una finca, donde presuntamente lo atacó con un trozo de madera, causándole graves lesiones en la cabeza.
La institución agregó que la víctima fue trasladada inconsciente a un hospital tras la agresión y que actualmente continúa recibiendo atención médica.
Nacionales
Autoridades retiran objetos que obstruían la vía pública en San Salvador Este
La Dirección Distrital de Ilopango, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de la alcaldía de San Salvador Este, informó que atendió una denuncia presentada por habitantes de la colonia Vista al Lago, primera etapa, relacionada con la obstrucción de la vía pública por objetos inservibles.
Según la institución, como parte de la intervención se realizaron labores de retiro de estos objetos, con el objetivo de despejar el área y mejorar las condiciones de circulación en el sector. La Dirección Distrital señaló que estas acciones contribuyen a mantener espacios limpios, ordenados y seguros para los residentes.
Por otra parte, la alcaldía de San Salvador Este informó a través de redes sociales sobre la atención de una denuncia en el casco urbano del distrito de San Martín, donde funcionaba un establecimiento dedicado a la comercialización de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con los residentes de la zona, el lugar generaba condiciones de riesgo e insalubridad que afectaban a niños, jóvenes y familias. Ante esta situación, las autoridades procedieron al cierre definitivo del establecimiento.
“Seguimos actuando con firmeza para construir comunidades más seguras y ordenadas para todos”, expresó la autoridad municipal a través de redes sociales.