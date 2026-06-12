Alcaldía de San Salvador Centro intensifica limpieza de tragantes y ríos para prevenir inundaciones

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que entre el 1 de enero y el 10 de junio de 2026 ha capturado a 53 pandilleros salvadoreños que eran requeridos por tribunales de El Salvador o que estaban vinculados a actividades delictivas en ese país.

De acuerdo con la institución, entre los detenidos figuran personas buscadas por delitos como homicidio, extorsión, feminicidio y tráfico de drogas, así como integrantes de la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha con órdenes de captura vigentes.

Un informe de la PNC guatemalteca señala que 27 de los arrestados fueron expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas para ser puestos a disposición de los jueces que los requerían. En los casos de quienes no tenían procesos judiciales pendientes, se indicó que podrían enfrentar procesos por el delito de agrupaciones ilícitas.

Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que algunos de los capturados habrían huido de El Salvador para evitar enfrentar las medidas implementadas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Por otra parte, 26 de los detenidos permanecen bajo custodia en Guatemala debido a que enfrentan procesos por delitos cometidos en ese país. Según la PNC, estas personas fueron remitidas a centros penitenciarios mientras concluyen los procedimientos judiciales correspondientes.

Entre las capturas más recientes se encuentra la de Jesús Esaú Santa María Reyes, alias “Black”, señalado como integrante de la Mara Salvatrucha. Las autoridades informaron que mantenía una orden de captura vigente por feminicidio agravado en El Salvador y que fue trasladado a la frontera de San Cristóbal, en Jutiapa, para ser entregado a la Policía salvadoreña.

Asimismo, la PNC de Guatemala reportó la recepción de Roberto Rolando Velásquez Andrade, de 27 años, alias “Seco”, identificado como integrante de la pandilla 18 y requerido en El Salvador por delitos relacionados con armas de fuego. Según la institución, será entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera de Jutiapa.

Las autoridades guatemaltecas detallaron que entre enero de 2024 y el 10 de junio de 2026 han detenido a un total de 303 pandilleros salvadoreños.

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