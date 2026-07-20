Suspenden concierto de Bad Bunny en Milán por tormenta con granizo

La FIFA confirmó que el espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá una duración máxima de 17 minutos.

Una de las principales dudas de cara al encuentro era el tiempo que se destinaría al descanso, debido a los rumores de que podría extenderse hasta 30 minutos por el espectáculo musical y los compromisos comerciales. Sin embargo, el organismo aclaró la logística del partido e informó a ambas selecciones que el show no superará los 17 minutos, por lo que el desarrollo del encuentro prácticamente no sufrirá modificaciones.

De acuerdo con la planificación de la FIFA, ese tiempo será suficiente para montar el escenario, realizar las presentaciones musicales, desmontar la estructura y dejar nuevamente el terreno de juego en condiciones para el inicio del segundo tiempo.

Con esta planificación, el descanso será únicamente dos minutos más largo que el reglamentario, lo que permitirá que tanto Argentina como España mantengan prácticamente la misma rutina de recuperación utilizada durante el resto del torneo.

La Final del Mundial 2026 marcará la primera ocasión en la historia de la Copa del Mundo en la que el partido decisivo incluirá un espectáculo de medio tiempo con un formato inspirado en otros grandes eventos deportivos.

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