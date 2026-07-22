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El SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO
SISTEMA FEDECRÉDITO, junto a la Primera División de Fútbol Profesional, reafirmó su compromiso como patrocinador oficial de la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO, Categoría Reservas, torneo que cada año se consolida como una vitrina para que las nuevas generaciones de futbolistas salvadoreños demuestren su talento.
“Para nosotros es un privilegio impulsar la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO. Esta iniciativa va mucho más allá del fútbol: es una forma de decirle a la juventud salvadoreña que creemos en ellos y que queremos darles una mano. Cada año nos llena de alegría ver a los jóvenes sumarse con ganas y sobre todo, crecer como profesionales en el deporte y personalmente. En el SISTEMA FEDECRÉDITO estamos convencidos de que en nuestra gente está el verdadero potencial del país; los jóvenes son quienes van a mover a El Salvador hacia adelante, y por eso queremos estar ahí, apoyándolos para que logren todo lo que se propongan, su bienestar y su futuro es lo que nos importa” expresó el Lic. Óscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.
Como parte de su apuesta por la Responsabilidad Social Empresarial, el SISTEMA FEDECRÉDITO ofrece un patrocinio integral que abarca suplementos vitamínicos, indumentaria deportiva, refrigerios y transporte para los equipos participantes. Más allá de impulsar el rendimiento deportivo, este respaldo busca generar espacios sanos de convivencia y crecimiento personal, visualizando en cada joven como un semillero de oportunidades que merece contar con las condiciones idóneas para desplegar todo su potencial.
El Presidente de la Primera División de Fútbol, René Ayala, también expresó: “La Copa SISTEMA FEDECRÉDITO categoría Reservas es el torneo juvenil que se ha convertido en una plataforma deportiva para muchos jóvenes futbolistas que hoy en día ya figuran como titulares en sus respectivos clubes, por eso, agradecemos enormemente al SISTEMA FEDECRÉDITO, quien, a través del patrocinio de esta categoría, nos brinda ese soporte invaluable para nuestros equipos. Esperamos que esta alianza siga creciendo y fortaleciéndose”.
Con esta iniciativa, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la juventud salvadoreña, ofreciéndoles oportunidades concretas de crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha. Invertir en su talento es también invertir en el futuro de El Salvador, y por ello los acompañamos con orgullo en cada paso hacia sus metas.
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Anuncia TagAirlines el lanzamiento de la ruta Guatemala-San Salvador
- El vuelo reiniciará operaciones a partir del próximo 13 de Julio, con 4 frecuencias semanales
- Se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica
- Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, refrenda el compromiso de la aerolínea con la aviación y el desarrollo de la región
TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 13 de julio, con 4 frecuencias semanales.
Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, señaló que El Salvador es un importante destino de viaje y refrendó el compromiso de la aerolínea con el impulso de la aviación, el desarrollo y el turismo en la región de Centroamérica.
“El Salvador es un destino estratégico en los planes de expansión de TagAirlines, que agracede la confianza que las autoridades salvadoreñas y de Guatemala han depositado en nuestra aerolínea. Este vuelo permitirá fortalecer la conectividad aérea multirregión en el más importante corredor turístico centroamericano”, refirió.
El vuelo estará disponible para los viajeros con atractivas tarifas desde 200 dólares en viaje redondo. Las 4 frecuencias semanales serán de lunes y miércoles por la mañana y el día viernes con dos frecuencias una por la mañana y una mas por la tarde.
Entre Guatemala y El Salvador convergen principalmente pasajeros de negocios y turismo, ambos destinos ofrecen una enorme riqueza natural y gastronómica. Se trata de dos de los polos de desarrollo más importantes en la región, con importantes vínculos económicos, educativos y culturales. La ruta aérea impulsará el turismo empresarial y vacacional en la región.
Cabe destacar que TagAirlines vive una nueva era que incluye la modernización de su flota con aeronaves ATR-72 de última generación, consideradas las más seguras y ecológicas para la operación de aerolíneas regionales, con capacidad para transportar 72 pasajeros.
TagAirlines es la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, que desde hace 60 años mantiene un firme compromiso con la conectividad aérea, el desarrollo, los viajes y el turismo en la región.
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El sueño mundialista hecho realidad con el SISTEMA FEDECRÉDITO: entrega de dos paquetes dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO hizo entrega de dos paquetes dobles que llevarán a sus ganadores a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para asistir a un partido de cuartos de final y otro para la semifinal.
El ganador del paquete doble para semifinales fue Jorge Alberto Carranza Estrada, cliente de la Caja de Crédito de Juayúa, mientras que Mario Francisco Martínez González, cliente de la Caja de Crédito de Sensuntepeque, se llevó el paquete doble para cuartos de final. Ambos podrán compartir esta experiencia junto a un acompañante.
Cada paquete incluye 2 vuelos internacionales, cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido, transporte terrestre por la ciudad y aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro contra accidentes, acceso al Everywhere Lounge de VISA, una tarjeta prepago VISA por US $600.00, además el SISTEMA FEDECRÉDITO desea que su experiencia mundialista sea inolvidable otorgándoles US $1,000.00 adicionales para gastos de bolsillo.
La mecánica de participación fue muy sencilla: por cada US $50.00 en compras nacionales e internacionales, realizadas con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los tarjetahabientes recibieron un número electrónico para participar en el sorteo, realizado el 6 de marzo de 2026.
“Para nosotros es un orgullo ver cómo nuestros tarjetahabientes hacen realidad sueños como este, gracias a su fidelidad a las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO. Felicitamos de corazón a nuestros dos ganadores, quienes vivirán una experiencia inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los invitamos a seguir aprovechando los beneficios de sus tarjetas, porque cada compra puede abrirles la puerta a nuevas oportunidades”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información sobre esta y otras promociones visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.
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Cómo transformar clientes en fans: la clave de ADEN y Banco Cuscatlán para fortalecer los negocios
El experto internacional Javier Martínez, con trayectoria en Disney, Atlético de Madrid y Manchester City, compartió en El Salvador experiencias y herramientas para fortalecer la conexión emocional con las audiencias y generar crecimiento sostenible.
En un entorno donde las organizaciones buscan generar relaciones más sólidas con sus audiencias, ADEN International Business School y Banco Cuscatlán desarrollaron la conferencia internacional “De Clientes a Fans”, un espacio orientado a compartir herramientas para fortalecer la conexión emocional con los clientes y convertirla en una ventaja competitiva.
La actividad contó con la participación de Javier Martínez, fundador de THE FAN MAKER Inc. y referente internacional en Fan Experience Management. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, ha liderado iniciativas enfocadas en la construcción de comunidades, la fidelización de audiencias y la creación de experiencias memorables para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Durante la conferencia, Martínez compartió casos reales y aprendizajes sobre cómo algunas de las organizaciones más exitosas del mundo han logrado transformar clientes en verdaderos fans, fortaleciendo su lealtad y construyendo relaciones sostenibles a largo plazo.
Asimismo, destacó la importancia de construir experiencias memorables, generar sentido de pertenencia y fortalecer la conexión emocional con las audiencias como elementos clave para diferenciarse en mercados cada vez más competitivos.
“En Banco Cuscatlán creemos en la importancia de impulsar espacios que promuevan la formación y el desarrollo de líderes empresariales, acercando conocimiento y experiencias de nivel internacional al país”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
“Las organizaciones ya no compiten únicamente por participación de mercado; compiten por generar conexiones significativas”, destacó Patricia González de Trillos, Executive Director de ADEN International Business School, en el marco de una gira regional desarrollada por ADEN en Centroamérica.