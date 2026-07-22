El SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO

El vuelo reiniciará operaciones a partir del próximo 13 de Julio, con 4 frecuencias semanales

Se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica

Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, refrenda el compromiso de la aerolínea con la aviación y el desarrollo de la región

TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 13 de julio, con 4 frecuencias semanales.

Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, señaló que El Salvador es un importante destino de viaje y refrendó el compromiso de la aerolínea con el impulso de la aviación, el desarrollo y el turismo en la región de Centroamérica.

“El Salvador es un destino estratégico en los planes de expansión de TagAirlines, que agracede la confianza que las autoridades salvadoreñas y de Guatemala han depositado en nuestra aerolínea. Este vuelo permitirá fortalecer la conectividad aérea multirregión en el más importante corredor turístico centroamericano”, refirió.

El vuelo estará disponible para los viajeros con atractivas tarifas desde 200 dólares en viaje redondo. Las 4 frecuencias semanales serán de lunes y miércoles por la mañana y el día viernes con dos frecuencias una por la mañana y una mas por la tarde.

Entre Guatemala y El Salvador convergen principalmente pasajeros de negocios y turismo, ambos destinos ofrecen una enorme riqueza natural y gastronómica. Se trata de dos de los polos de desarrollo más importantes en la región, con importantes vínculos económicos, educativos y culturales. La ruta aérea impulsará el turismo empresarial y vacacional en la región.

Cabe destacar que TagAirlines vive una nueva era que incluye la modernización de su flota con aeronaves ATR-72 de última generación, consideradas las más seguras y ecológicas para la operación de aerolíneas regionales, con capacidad para transportar 72 pasajeros.

TagAirlines es la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, que desde hace 60 años mantiene un firme compromiso con la conectividad aérea, el desarrollo, los viajes y el turismo en la región.

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